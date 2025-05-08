Điện tử tiêu dùng
Samsung ấn định ngày ra mắt Galaxy S25 Edge siêu mỏng

16:55 | 08/05/2025
Samsung đã chính thức ấn định ngày ra mắt phiên bản Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại được mô tả là mỏng nhất trong lịch sử dòng sản phẩm Galaxy.
Ảnh: Samsung

Thông tin về ngày ra mắt Galaxy S25 Edge được hãng công nghệ Hàn Quốc công bố trong một đoạn video teaser đầy bí ẩn vào tối hôm qua.

Sự kiện trực tuyến sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 12/5 (theo giờ Đông Bắc Mỹ) và được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức cũng như trang web Samsung.com. Đây là cơ hội để người hâm mộ công nghệ trên toàn cầu chứng kiến "bước phát triển tiếp theo của Galaxy" - như cách Samsung mô tả về sản phẩm mới.

Trong đoạn video quảng cáo, Samsung nhấn mạnh thông điệp "Beyond slim" (Vượt xa giới hạn về độ mỏng) cùng hình bóng mỏng manh của chiếc điện thoại, gợi ý về thiết kế đột phá của sản phẩm này. Dù các mẫu Galaxy S25 hiện tại đã tương đối mỏng (dao động từ 0,28 đến 0,34 inch tùy phiên bản), Samsung vẫn khẳng định S25 Edge sẽ mang đến trải nghiệm vượt trội so với các khái niệm điện thoại mỏng truyền thống.

Ảnh: Pcmag

Giới chuyên gia dự đoán Galaxy S25 Edge sẽ chính thức lên kệ vào ngày 30/5, sau gần 5 tháng kể từ khi Samsung lần đầu tiên giới thiệu thiết bị này tại sự kiện S25 Unpacked hồi tháng 1. Tại sự kiện đó, Samsung chỉ cho phép người tham dự chiêm ngưỡng từ xa mà không được trải nghiệm trực tiếp.

"Bằng cách mở rộng giới hạn của công nghệ di động, chúng tôi vượt xa kỳ vọng của người dùng và mở ra những khả năng mới", đại diện Samsung chia sẻ trong thông cáo. "Sản phẩm mới nhất của dòng Galaxy S vừa là trợ lý AI mạnh mẽ vừa là kỳ công kỹ thuật, kết hợp hiệu suất cấp cao cấp với tính di động vượt trội."

Ảnh: Pcmag

Về thông số kỹ thuật, Samsung xác nhận Galaxy S25 Edge sẽ sở hữu camera ít nhất 200 megapixel - tương tự như trên phiên bản S25 Ultra cao cấp. Hãng cũng nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh di động, từ chụp đến chỉnh sửa và chia sẻ.

Với S25 Edge, Samsung dường như muốn định nghĩa lại khái niệm về điện thoại mỏng khi kết hợp giữa thiết kế siêu mỏng và công nghệ AI tiên tiến. Đây được xem là chiến lược để Samsung tái khẳng định vị thế trong phân khúc điện thoại cao cấp, vốn đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Apple và các thương hiệu Trung Quốc.

Giới công nghệ và người dùng đang háo hức chờ đợi sự kiện ngày 12/5 để biết thêm chi tiết về thiết kế, thông số kỹ thuật cũng như các tính năng đột phá của Galaxy S25 Edge.

