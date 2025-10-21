Kinh tế số
AI thúc đẩy cơn khát Đồng trên toàn cầu

13:03 | 21/10/2025
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ trên toàn cầu, kim loại đồng đang trở thành tâm điểm của cuộc đua công nghệ. Từ chip xử lý, trung tâm dữ liệu đến hệ thống điện khí hóa, mọi tiến bộ trong kỷ nguyên AI đều cần đến kim loại này và điều đó đang khiến thị trường đồng bước vào thời kỳ khan hiếm lịch sử.
Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu
AI thúc đẩy cơn khát Đồng trên toàn cầu
Nhu cầu về đồng dự kiến ​​sẽ tăng vọt trong thập kỷ tới, một phần là do sự bùng nổ AI đang diễn ra và sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu.

Đồng “huyết mạch” của kỷ nguyên AI

Matt Chamberlain, Tổng giám đốc Sàn giao dịch kim loại London (LME), nhận định rằng sự trỗi dậy của AI, quá trình chuyển đổi năng lượng và chi tiêu quốc phòng gia tăng đang cùng lúc tạo nên cơn khát khổng lồ đối với đồng.

“Thị trường đồng thuận rằng chắc chắn có một động lực thúc đẩy nhu cầu trung hạn,” ông nói trên chương trình Squawk Box Europe của CNBC. “Từ những ứng dụng phổ thông như điều hòa, xây dựng cho đến AI và điện khí hóa và ở đâu cũng cần đồng.”

Đồng là vật liệu không thể thay thế trong sản xuất chất bán dẫn, cáp truyền tải và hệ thống làm mát cùng những thành phần thiết yếu để vận hành các trung tâm dữ liệu và siêu máy tính phục vụ AI. Tuy nhiên, nguồn cung lại không theo kịp tốc độ tăng trưởng này.

Theo dữ liệu từ LME, giá đồng giao ngay gần đây đã vượt giá hợp đồng kỳ hạn ba tháng, một dấu hiệu cho thấy tình trạng khan hiếm nguồn cung ngắn hạn. Những gián đoạn trong khai thác và luyện kim khiến thị trường càng thêm lo ngại về sự mong manh của chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Chúng ta cần rút ra bài học từ đồng – làm sao để đảm bảo nguồn cung đa dạng?” Chamberlain nhấn mạnh. “Đó chính là điều mọi quốc gia đang tìm cách thực hiện.”

LME hiện đang tăng cường mở rộng mạng lưới giao hàng và khuyến khích đầu tư vào các nhà máy luyện kim phương Tây. Điển hình, Aurubis - nhà sản xuất đồng lớn nhất châu Âu đang đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump để xây dựng nhà máy luyện đồng mới tại Mỹ, có khả năng được hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Trước đó, Aurubis đã khánh thành một cơ sở tái chế đồng tại bang Georgia, thể hiện rõ xu hướng “địa chính trị hóa” chuỗi cung ứng kim loại.

Bốn động lực đẩy nhu cầu đồng tăng vọt

Theo phân tích của Wood Mackenzie, nhu cầu đồng toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm 8,2 triệu tấn/năm, lên 42,7 triệu tấn/năm trong vòng 10 năm tới – tương đương mức tăng 24%.

Bốn động lực chính thúc đẩy xu hướng này gồm:

Thứ nhất là sự bùng nổ của AI và trung tâm dữ liệu, đòi hỏi hạ tầng điện năng khổng lồ;

Thứ hai là tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang;

Thứ Ba là công nghiệp hóa nhanh tại Ấn Độ và Đông Nam Á;

Thứ bốn là chuyển đổi năng lượng xanh, với xe điện và năng lượng tái tạo dẫn đầu.

Còn theo, Charles Cooper, Giám đốc nghiên cứu của Wood Mackenzie, cảnh báo: “Đồng đang trở thành nút thắt chiến lược của quá trình điện khí hóa toàn cầu. Nếu chính phủ và nhà đầu tư không hành động, kim loại của tương lai này có thể biến thành kim loại của sự khan hiếm.”

Khi kim loại đỏ trở thành biểu tượng quyền lực công nghệ

Từ chỗ là vật liệu công nghiệp truyền thống, đồng đang vươn lên vị thế chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và an ninh năng lượng toàn cầu. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung càng làm nổi bật tầm quan trọng của việc kiểm soát chuỗi cung ứng kim loại này.

Khi thế giới bước sâu hơn vào kỷ nguyên AI, đồng không chỉ là kim loại dẫn điện mà là chìa khóa mở ra năng lực công nghệ, sức mạnh quốc phòng và tương lai năng lượng sạch.

AI đồng Giá đồng thị trường kim loại LME Aurubis Wood Mackenzie năng lượng tái tạo Trung tâm dữ liệu Điện khí hóa chiến tranh thương mại Mỹ Trung nguồn cung đồng.

