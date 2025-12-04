5 điểm cải tiến đáng chú ý trên Huawei FreeBuds 7i

Rồi Huawei Việt Nam cho mượn chiếc tai nghe Huawei FreeBuds 7i, đây là dòng tai nghe trong phân khúc dưới 2 triệu đồng, được cộng đồng công nghệ đánh giá cao.

Cảm nhận đầu tiên là kết nối siêu nhanh, gần như ngay lập tức các thiết bị ‘trong tầm ngắm’ của sóng bluetooth đều có thể dễ dàng nhận thấy sự hiện diện của Huawei FreeBuds 7i và bạn có thể kết nối ngay lập tức. Đây là một điểm rất đáng khen ngợi, bởi rất nhiều mẫu tai nghe trên thị trường sẽ gặp sự khó khăn ít nhiều cho lần kết nối đầu tiên, thậm chí một vài model còn cần đến sự hỗ trợ từ app chuyên dụng.

Theo Huawei khả năng kết nối của Huawei FreeBuds 7i rất linh hoạt, có thể kết nối cùng lúc với 2 thiết bị. Tức là bạn có thể kết nối Huawei FreeBuds 7i với smartphone và laptop hoặc tablet cùng lúc và chuyển đổi qua lại giữa hai thiết bị một cách dễ dàng mà không cần phải tháo tai nghe hay mất công kết nối lại.

Nhân tiện nói đến khả năng chuyển đổi qua lại giữa hai thiết bị, mình cũng nhấn mạnh rằng khả năng chống ồn của Huawei FreeBuds 7i khá ấn tượng, đặc biệt là trong tầm giá dưới 2 triệu. Mình cũng có xem một vài kênh đánh giá thì hầu hết các chuyên gia công nghệ đều có chung nhận định rằng khả năng chống ồn của FreeBuds 7i vượt trội hơn hẳn so với người tiền nhiệm FreeBuds 6i.

Khả năng chống ồn chủ động ANC 4.0 của FreeBuds 7i tốt nhờ được trang bị hệ thống “Smart Dynamic Noise Cancellation 4.0” với ba micro + lỗ thông khí khí 8 mm² trong mỗi bên tai nghe

Huawei giải thích rằng, khả năng chống ồn chủ động ANC 4.0 của FreeBuds 7i tốt hơn so với thế hệ tiền nhiệm là nhờ được trang bị hệ thống “Smart Dynamic Noise Cancellation 4.0” với ba micro + lỗ thông khí khí 8 mm² trong mỗi bên tai nghe, để giảm tiếng ồn môi trường. Mức giảm tiếng ồn toàn dải trung bình có thể đạt khoảng 28 dB, với khả năng phản ứng nhanh dưới 0,5 giây. Bên cạnh đó thì tai nghe cũng được trang bị driver động 11 mm “quad-magnet” với dải tần rộng từ 20 Hz đến 40 kHz), có hỗ trợ EQ 10 băng, nhiều preset âm thanh, và có hỗ trợ âm thanh không gian, có head-tracking để tạo hiệu ứng nghe “thật” hơn khi xem phim, nghe nhạc hay chơi game.

Huawei trang bị cho FreeBuds 7i thêm micro dẫn truyền xương (bone-conduction mic) + thuật toán AI giảm ồn cuộc gọi

Thực tế trải nghiệm cho thấy khả năng đàm thoại của FreeBuds 7i có thể xem là không thua kém gì so với các mẫu tai nghe trong tầm giá 4-5 triệu đồng. Vì chưa có dịp trải nghiệm nhiều nên mình cũng không dám đưa ra đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, theo thông tin từ Huawei thì họ đã trang bị cho FreeBuds 7i thêm micro dẫn truyền xương (bone-conduction mic) + thuật toán AI giảm ồn cuộc gọi, nhờ đó mà giọng nói của chúng ta có cảm giác to và rõ ràng hơn khi gọi thoại, ngay cả khi môi trường có tiếng ồn lên tới 90dB như ngoài đường, trên xe bus hay ở những nơi đông đúc như metro.

Micro dẫn truyền xương" là micro được tích hợp trong tai nghe dẫn truyền âm thanh qua xương. Micro này thu âm thanh bằng cách nhận các rung động truyền qua xương hàm, thay vì chỉ dùng màng rung như micro thông thường. Công nghệ này giúp người dùng vừa đàm thoại, vừa nghe nhạc mà vẫn giữ được nhận thức về môi trường xung quanh, đồng thời cho chất lượng âm thanh rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào nhờ khả năng khử tiếng ồn.

Một điểm mà chắc hầu hết người dùng tai nghe true-wireless đều mong đợi đó chính là sự thoải mái. Cá nhân mình cũng thường lựa chọn những mẫu tai nghe mang đến sự êm ái và thoải mái. Không có nhu cầu vừa tập thể thao vừa đeo tai nghe nên mình không cần những mẫu tai nghe quá fit, và mình nghĩ đại đa số người dùng cũng vậy, họ hướng đến sự thoải mái và tiện dụng để có thể đeo trong thời gian dài.

Trong hộp tai nghe có đi kèm 4 kích cỡ nút tai từ XS đến L để người dùng có thể lựa chọn được một nút tai phù hợp nhất với mình

Theo Huawei, FreeBuds 7i đã được trang bị thêm nhiều cải tiến mới để mang đến sự thoải mái cho người dùng. Ví dụ như trong hộp tai nghe có đi kèm 4 kích cỡ nút tai từ XS đến L để người dùng có thể lựa chọn được một nút tai phù hợp nhất với mình. Tương tự trên nhiều mẫu tai nghe khác, Huawei cũng hỗ trợ FreeBuds 7i với điều khiển cảm ứng, cử chỉ, thậm chí là gật hay lắc đầu để nhận và từ chối cuộc gọi. Điều này đặc biệt thích hợp khi bạn đang bận tay làm việc khác.

FreeBuds 7i cho thời gian sử dụng khoảng 5 giờ liên tục nếu bật ANC và 20 giờ (nếu bật ANC) khi đi cùng hộp sạc

Một điểm đáng chú ý khác trên tai nghe true-wireless cũng rất được người dùng quan tâm, đó chính là thời lượng sử dụng. Theo Huawei thì FreeBuds 7i cho thời gian sử dụng khoảng 5 giờ liên tục nếu bật ANC và 8 giờ liên tục nếu tắt ANC. FreeBuds 7i cũng kéo dài thời gian sử dụng lên đến 20 giờ (nếu bật ANC) và 35 giờ (nếu tắt ANC) khi đi cùng hộp sạc. Khi cần tái nạp năng lượng gấp thì FreeBuds 7i cũng đã được tích hợp công nghệ sạc nhanh, chỉ với 10 phút sạc là bạn đã có ngay 4 giờ nghe liên tục.

FreeBuds 7i có thiết kế rất thời thượng với sắc màu tinh tế của Trắng, Đen và Hồng

Tương tự như các sản phẩm được ra mắt trong vài năm trở lại đây của Huawei, FreeBuds 7i cũng có thiết kế rất thời thượng với sắc màu tinh tế của Trắng, Đen và Hồng. Theo đánh giá chủ quan của mình thì các bạn nữ sẽ rất thích phiên bản màu Hồng – nhỏ gọn, xinh xắn như một hộp phấn trang điểm, dễ dàng bỏ túi mang theo bên mình. Bên cạnh đó thì FreeBuds 7i cũng có thể kháng nước và bụi ở mức nhẹ với chuẩn IP54, qua đó bạn hoàn toàn có thể sử dụng tai nghe khi đi ngoài trời hoặc khi đi bộ hay tập luyện trong phòng mà không lo mồ hôi làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.

Trong tầm giá dưới 2 triệu đồng, FreeBuds 7i có thể đáp ứng nhu cầu nghe gọi, làm việc và giải trí của người dùng, cùng khả năng chống ồn chủ động ấn tượng

Có thể nói, dù trong tầm giá dưới 2 triệu đồng nhưng FreeBuds 7i vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu nghe gọi cũng như làm việc và giải trí của người dùng, đặc biệt là khả năng chống ồn chủ động và thời gian sử dụng pin dài, cũng như mang lại cảm giác đeo thoải mái. Nếu bạn cần một chiếc tai nghe không quá xuất sắc với nhiều yêu cầu cao siêu thì FreeBuds 7i sẽ là một lựa chọn rất đáng chú ý. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn FreeBuds 7i như một món quà Noel đầy ý nghĩa cho người thân, bạn bè.