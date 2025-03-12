Ấn tượng HUAWEI FreeBuds SE 3, tai nghe chất lượng nhất phân khúc

Điện tử tiêu dùng
Đánh giá HUAWEI FreeBuds SE 3, tai nghe chất lượng nhất phân khúc

Anh Tuấn

Anh Tuấn

15:17 | 12/03/2025
Không chỉ đầu tư và mở rộng thị phần ở dòng thiết bị di động, mấy năm gần đây Huawei đặc biệt chú ý đến thiết kế sản phẩm để biến những sản phẩm công nghệ của hãng trở thành những món phụ kiện mang đậm tính thời trang và phong cách.
Điểm đáng chú ý là Huawei dành sự đầu tư này cho tất cả các phân khúc và trải đều toàn diện trong hệ sinh thái của mình. Điển hình là mẫu tai nghe không dây HUAWEI FreeBuds SE 3 vừa mới được ra mắt hồi đầu tháng 3.

Đây là mẫu tai nghe giá rẻ, có giá bán lẻ chỉ chưa tới 1 triệu đồng nhưng lại sở hữu thiết kế bắt mắt, thời thượng cùng những cải tiến rất đáng giá về công nghệ để mang đến cho người dùng một sản phẩm chất lượng nhất phân khúc.

Người dùng cũng có thể điều khiển cảm ứng để phát/dừng nhạc, chuyển bài, nhận cuộc gọi và kích hoạt trợ lý giọng nói ngay trên tai nghe một cách dễ dàng.

Dù thuộc phân khúc giá dưới 1 triệu đồng, một mức giá mà hầu như ai cũng có thể sở hữu, nhưng HUAWEI FreeBuds SE 3 vẫn được trang bị chất lượng ân thanh đến bất ngờ nhờ driver động 10mm cùng hai codec phổ biến là AAC và SBC.

Không chỉ đảm bảo độ cân bằng giữa dải bass và treble để dễ dàng phù hợp với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, mẫu tai nghe này còn được trang bị ứng dụng Huawei AI Life để người dùng có thể dễ dàng hiệu chỉnh âm thanh theo 3 chế độ sẵn có là tăng bass, tăng treble hoặc tăng độ rõ ràng. Điều này không quá xa lạ với người dùng thường xuyên sử dụng tai nghe true wireless nhưng tính năng này vốn thường chỉ được trang bị cho các phân khúc từ tầm trung trở lên và đây là cách mà Huawei mang đến trải nghiệm rất thú vị cho người dùng sản phẩm của họ, dù ở bất cứ phân khúc nào.

Người dùng cũng có thể điều khiển cảm ứng để phát/dừng nhạc, chuyển bài, nhận cuộc gọi và kích hoạt trợ lý giọng nói ngay trên tai nghe một cách dễ dàng.

Mặc dù không được hỗ trợ khả năng chống ồn chủ động cũng như kết nối đa thiết bị nhưng HUAWEI FreeBuds SE 3 vẫn mang đến chất lượng âm thanh đủ để làm bạn hài lòng ngay cả khi đang ngồi trong quán cafe hay trên các phương tiện giao thông công cộng.

Một điểm bất ngờ thú vị là FreeBuds SE 3 vẫn có thiết kế vô cùng đẹp mắt. Vỏ hộp sạc nhỏ gọn được hoàn thiện tốt, được chia tách thành hai phần riêng biệt là nắp hộp và thân hộp, mang đến cảm giác rất mới mẻ, chân thực và chắc chắn. Kiểu thiết kế này cũng tạo nên thiện cảm cho người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng như mang đến sự trẻ trung và không kém phần phong cách. Thân hộp có đèn LED hiển thị mức pin và nút ghép nối, mang đến sự thuận tiện hơn khi sử dụng.

Trọng lượng của tai nghe cũng rất đáng chú ý khi mỗi bên tai chỉ 3,8gram, thật sự rất nhẹ, điều này giúp mang đến cảm giác dễ chịu ngay cả khi đeo trong thời gian dài như một tiết học hay một buổi họp online.

FreeBuds SE 3 được trang bị hai màu sắc cơ bản là đen và be cùng cách thiết kế vỏ hộp đầy mới lạ mang đến sự trưởng thành và sang trọng hơn.

Không giống như phiên bản tiền nhiệm là Huawei Freebuds SE với sắc màu rực rỡ, việc trang bị hai màu sắc cơ bản là đen và be cùng cách thiết kế vỏ hộp đầy mới lạ đã mang đến cho FreeBuds SE 3 sự trưởng thành và sang trọng hơn. Đáng chú ý, một số chi tiết được điểm xuyết bằng kim loại mang đến điểm nhấn ấn tượng hơn cho sản phẩm.

Khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP54 của FreeBuds SE 3 cũng có thể được xem là một điểm cộng vô cùng đáng giá trong phân khúc. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng hoàn toàn có thể sử dụng FreeBuds SE 3 trong các điều kiện thời tiết khác nhau cũng như khi chạy bộ hoặc tập luyện thể thao với điều kiện ra mồ hôi ở mức vừa phải.

Cuối cùng, để trở thành người bạn đồng hành của người dùng suốt cả ngày dài, Huawei cũng cho phép FreeBuds SE 3 có thể hoạt động liên tục lên đến 9 giờ và tổng thời gian hoạt động lên đến 42 giờ nếu đi kèm hộp sạc. Đây là những thông số khá ấn tượng với một sản phẩm trong phân khúc giá rẻ như FreeBuds SE 3.

Có thể nói trong tầm giá dưới 1 triệu đồng, HUAWEI FreeBuds SE 3 là một trong những lựa chọn đáng giá nhất phân khúc nhờ vào những cải tiến vượt trội về công nghệ và một thiết kế không kém phần sang trọng.

Nhanh tay bỏ HUAWEI FreeBuds SE 3 vào giỏ và chờ đến 15/3 để được tận hưởng chương trình ưu đãi hấp dẫn.

