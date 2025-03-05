Theo Huawei, HUAWEI FreeBuds SE 3 chính là lời cam kết của hãng trong việc theo đuổi thiết kế ưu việt, thời lượng pin ấn tượng và chất lượng âm thanh vượt trội

Huawei ra mắt mẫu tai nghe FreeBuds SE 3 hoàn toàn mới

Với hộp sạc được làm từ chất liệu da tổng hợp họa tiết hạt mịn, cùng điểm nhấn là phần nắp được phủ kim loại mang phong cách hiện đại, tạo nên vẻ ngoài sang trọng. HUAWEI FreeBuds SE 3 được bán ra với hai phiên bản màu sắc thời thượng là Be và Đen cùng với trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 3,8 gram mỗi bên, nhờ đó mà người dùng sẽ có được cảm giác thoải mái ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Để làm được điều này, thiết kế của HUAWEI FreeBuds SE 3 đã dựa trên phân tích hơn 10.000 mẫu ống tai, sản phẩm này thể hiện quyết tâm của Huawei trong việc mang đến chất lượng và sự đổi mới.

HUAWEI FreeBuds SE 3 cũng đã trải qua 26 bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt

Ngoài ra, HUAWEI FreeBuds SE 3 cũng đạt chuẩn IP54 với khả năng kháng bụi và kháng nước tốt, biến tai nghe trở thành người bạn đồng hành lý tưởng khi tập luyện hoặc trong những ngày bận rộn.

HUAWEI FreeBuds SE 3 cũng đã trải qua 26 bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt, bao gồm thử nghiệm độ bền khi kết nối và rút sạc, độ bền khi đóng và mở nắp, thử nghiệm khi lấy tai nghe ra và cho vào hộp, hiệu suất chu kỳ pin, thử nghiệm thả rơi, thử nghiệm sốc nhiệt và chu kỳ nhiệt, đảm bảo tuổi thọ dài lâu và độ bền đáng tin cậy.

HUAWEI FreeBuds SE 3 còn có thể hoạt động bền bỉ, với 9 giờ phát nhạc liên tục, và 42 giờ khi sử dụng kèm hộp sạc

Thể hiện cam kết của Huawei trong hành trình phát triển bền vững, HUAWEI FreeBuds SE 3 còn đạt chứng nhận SGS Cấp I, phản ánh việc tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường và sức khỏe lao động, đồng thời sử dụng vật liệu và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường.

Chưa dừng lại ở đó, HUAWEI FreeBuds SE 3 còn có thể hoạt động bền bỉ, với 9 giờ phát nhạc luên tục, và 42 giờ khi sử dụng kèm hộp sạc. Tính năng sạc nhanh cũng giúp tai nghe có thể hoạt động trong 3 giờ sau chỉ 10 phút sạc, giúp người dùng tận hưởng âm nhạc không gián đoạn.

Khả năng nghe gọi của HUAWEI FreeBuds SE 3 cũng rất ấn tượng khi được trang bị driver động 10mm, mang đến âm thanh phong phú, sống động với dải âm rộng. Vì vậy dù bạn đang nghe podcast yêu thích hay thưởng thức playlist mới nhất, thì FreeBuds SE 3 cũng luôn đảm bảo mang đến âm thanh rõ ràng, cân bằng và chi tiết, giúp nâng tầm trải nghiệm nghe nhạc.

HUAWEI FreeBuds SE 3 còn cho phép ghép nối dễ dàng với các thiết bị Huawei cũng như các thiết bị Bluetooth khác

Công nghệ đồng bộ âm thanh chính xác nhờ sử dụng công nghệ kết nối Bluetooth 5.4 đã mang lại kết nối ổn định, độ trễ thấp, giúp người dùng đắm chìm vào từng cảnh phim hay từng pha hành động khi chơi game. HUAWEI FreeBuds SE 3 còn cho phép ghép nối dễ dàng với các thiết bị Huawei cũng như các thiết bị Bluetooth khác. Người dùng cũng có thể chuyển đổi liền mạch giữa các thiết bị, từ điện thoại sang laptop mà không làm gián đoạn trải nghiệm.

Sản phẩm cũng hỗ trợ điều khiển thông minh và tùy chỉnh thói quen điều khiển thông qua ứng dụng HUAWEI AI Life, bao gồm điều chỉnh EQ, tìm tai nghe bị thất lạc và kiểm tra mức pin.

HUAWEI FreeBuds SE 3 chính thức lên kệ từ 15/3, trong thời gian từ 15/3 đến 15/4 trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop người dùng khi đặt mua FreeBuds SE 3 sẽ có cơ hội thu thập voucher Early Bird, ưu đãi giảm 50.000 đồng.

Thông tin thêm xem tại https://consumer.huawei.com/vn/audio/freebuds-se-3/