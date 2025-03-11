Điện tử tiêu dùng
OPPO ra mắt tai nghe không dây Enco Buds3 Pro

Anh Tuấn

Anh Tuấn

17:00 | 11/03/2025
Thị trường tai nghe không dây vừa có thêm một ‘gương mặt mới’, đó chính là OPPO Enco Buds3 Pro, mẫu tai nghe không dây thế hệ mới với thời lượng pin ấn tượng và công nghệ kết nối tân tiến.
Reno13 Series cán mốc hơn 60.000 máy Khám phá OPPO Find N5 từ siêu mỏng, siêu Bền IPX9 đến công nghệ AI đột phá OPPO A5 Pro: Bền 'KING' thật là bền như thế nào?

Theo OPPO thì Endo Buds3 Pro hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo trong mọi chuyến hành trình, từ học tập, làm việc đến tập luyện và giải trí.

OPPO ra mắt tai nghe không dây Enco Buds3 Pro
OPPO Enco Buds3 Pro chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam

Ưu điểm vượt trội của OPPO Enco Buds3 Pro đó là thời gian sử dụng lên đến 54 giờ khi kết hợp với hộp sạc, do đó OPPO Enco Buds3 Pro cho phép người dùng thoải mái đắm chìm trong không gian âm nhạc suốt cả ngày dài. Và chỉ cần 10 phút sạc nhanh, tai nghe có thể phát nhạc liên tục trong 4 giờ, luôn sẵn sàng cho mọi cuộc họp quan trọng hay những bản nhạc yêu thích.

Ngoài ra, tai nghe còn đạt được chứng nhận TÜV Rheinland Battery Health, đảm bảo duy trì tuổi thọ sử dụng mà không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh, nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng không gian âm nhạc bất tận của riêng mình mà không lo gián đoạn.

OPPO ra mắt tai nghe không dây Enco Buds3 Pro

Bộ chỉnh âm Enco Master mang đến trải nghiệm âm thanh mang đậm phong cách riêng

Trong phân khúc dưới 1 triệu đồng, OPPO Enco Buds3 Pro cũng cho thanh âm mạnh mẽ với màng loa siêu lớn 12.4mm, giúp tăng cường bass và mang lại trải nghiệm âm thanh sống động. Lớp mạ Titan cải thiện độ cứng của màng loa, giúp tăng cường độ chính xác và khả năng tái tạo âm thanh chân thực.

Đồng thời, OPPO Enco Buds3 Pro còn hỗ trợ công nghệ Enco Master với ba chế độ âm thanh được tùy chỉnh riêng biệt. Mỗi chế độ được tối ưu hoá nhằm phục vụ cho các thể loại nhạc và sở thích nghe khác nhau, giúp bạn tận hưởng âm thanh theo cách mình mong muốn.

Âm thanh gốc: Đảm bảo giữ nguyên độ chân thực, tạo ra một trải nghiệm âm thanh trong trẻo và ổn định.

Tăng cường bass: Tối ưu hóa âm trầm mạnh mẽ, lý tưởng cho các bản nhạc điện tử và hip-hop, đem lại sự sôi động và cuốn hút.

Tăng cường giọng hát: Làm nổi bật giọng ca và nhạc cụ, giúp người nghe dễ dàng cảm nhận từng âm điệu trong các bản ballad hay nhạc cổ điển.

Chưa kể, Enco Master còn đảm bảo cho OPPO Buds3 Pro có được chất lượng âm thanh xuất sắc, cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt và chuyển đổi giữa các chế độ âm thanh trở nên đơn giản và mượt mà.

OPPO ra mắt tai nghe không dây Enco Buds3 Pro

OPPO Enco Buds3 Pro với màng loa siêu lớn 12.4mm, giúp tăng cường bass và mang lại trải nghiệm âm thanh sống động


Công nghệ Bluetooth 5.4 cũng đảm bảo kết nối nhanh chóng, ổn định với khả năng chống giật lag tối ưu. Với độ trễ thấp chỉ 47ms (tai nghe), OPPO Enco Buds3 Pro trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho những trải nghiệm chiến game mượt mà hay phút giây tận hưởng trọn vẹn tập phim yêu thích. Bên cạnh đó, người dùng điện thoại OPPO còn được trải nghiệm chế độ độ trễ thấp mặc định, tối ưu hóa hiệu suất âm thanh mà không cần thao tác thủ công.

Ngoài ra, tính năng kết nối kép cũng giúp kết nối đồng thời với hai thiết bị, cho phép chuyển đổi nhanh chóng và liền mạch mà không cần ngắt kết nối một cách thủ công. Khi xem chương trình hoặc tham dự cuộc họp, người dùng có thể trả lời trực tiếp bằng việc thao tác với tai nghe dễ dàng.

OPPO Enco Buds3 Pro cũng đạt tiêu chuẩn chống bụi và nước IP55, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích tập luyện thể thao hay thường xuyên di chuyển ngoài trời. Qua đó người dùng có thể thoải mái thưởng thức âm nhạc, kết nối cuộc gọi và các chức năng khác mà không phải lo lắng về việc tai nghe bị hư hỏng bởi bụi bẩn, nước và mồ hôi.

OPPO ra mắt tai nghe không dây Enco Buds3 Pro
Cảm ứng thông minh cũng giúp người dùng OPPO Enco Buds3 Pro có thể tận hưởng âm nhạc và kết nối liền mạch

Cảm ứng thông minh cũng giúp người dùng OPPO Enco Buds3 Pro có thể tận hưởng âm nhạc và kết nối liền mạch mà không cần thao tác trực tiếp trên điện thoại. Đặc biệt, tính năng Chạm 2 lần để chụp ảnh mang lại trải nghiệm chụp nhanh chóng và tiện lợi, được mặc định kích hoạt đối với các phiên bản ColorOS 12.0 trở lên.

OPPO ra mắt tai nghe không dây Enco Buds3 Pro
OPPO Enco Buds3 Pro chính thức mở bán từ ngày 7/3

OPPO Enco Buds3 Pro chính thức bán ra với hai phiên bản Trắng và Xám Than chì cùng giá bán lẻ đề nghị 990.000 đồng trên toàn hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và INNO Shop từ ngày 07/03/2025.

Trong thời gian từ nay đến hết 31/03/2025, khi mua sản phẩm cùng OPPO Phone/Pad, khách hàng sẽ được giảm ngay 30% giá tai nghe Enco Buds 3 Pro.

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

