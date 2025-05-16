Huawei ra mắt loạt sản phẩm mới

Tiếp tục thể hiện tinh thần “Fashion Active”

Cụ thể, dải sản phẩm mới được ra mắt lần này sẽ bao gồm: đồng hồ thông minh, máy tính bảng và tai nghe, và HUAWEI WATCH FIT 4 Series bao gồm HUAWEI WATCH FIT 4 và HUAWEI WATCH FIT 4 Pro.

Được biết, Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei cũng sẽ công bố sản phẩm này tại thị trường Việt Nam vào ngày 29 tháng 05 tới đây.

Tiếp tục thể hiện tinh thần “Fashion Active”, bộ đôi HUAWEI WATCH FIT 4 và HUAWEI WATCH FIT 4 Pro đều sở hữu vẻ ngoài thời trang, sáng tạo nhưng không kém phần thoải mái và các tính năng thể thao ấn tượng.

Với trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 27g cho phiên bản HUAWEI WATCH FIT 4 và 30,4g cho phiên bản HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, HUAWEI WATCH FIT 4 Series sẽ mang đến trải nghiệm đeo thoải mái, giúp người dùng dễ dàng theo đuổi lối sống năng động.

Ngoài ra, bộ đôi HUAWEI WATCH FIT 4 Series vẫn giữ nguyên thiết kế màn hình vuông như thế hệ trước, nhưng rộng và sáng hơn, giúp tăng cường khả năng hiển thị ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh cũng như mang đến cho người dùng đa dạng lựa chọn về màu sắc và chất liệu dây đeo, phù hợp với nhiều phong cách.

Trọng tâm của HUAWEI WATCH FIT 4 Series là hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện, chính vì thế bộ đôi này đã được trang bị áp kế hoàn toàn mới giúp người dùng có thể trải nghiệm tập luyện ngoài trời chuyên nghiệp hơn.

Huawei cũng lần đầu ra mắt tính năng theo dõi lộ trình tập luyện dưới nước, cho phép người dùng bứt phá giới hạn, sẵn sàng thử sức với nhiều bộ môn mới như lướt ván, chèo thuyền... Đặc biệt, ở phiên bản HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, Huawei còn trang bị thêm tính năng Golf giúp người dùng có những trải nghiệm chuyên nghiệp và dễ dàng cải thiện kỹ năng của mình.

Huawei cũng ra mắt loạt sản phẩm công nghệ ấn tượng gồm đồng hồ HUAWEI WATCH 5

và tai nghe HUAWEI FreeBuds 6 và máy tính bảng HUAWEI MatePad Pro

Trong khuôn khổ sự kiện, Huawei cũng ra mắt loạt sản phẩm công nghệ ấn tượng gồm đồng hồ HUAWEI WATCH 5, tai nghe HUAWEI FreeBuds 6 và máy tính bảng HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch phiên bản mới, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm công nghệ ấn tượng cho người dùng.

Chúng ta sẽ cùng chờ đón bộ đôi HUAWEI WATCH FIT 4 Series vào ngày 29 tháng 5 năm 2025 tới.