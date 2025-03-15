Chuyển động số
Thực hư khả năng chụp đêm của Galaxy S25 Ultra

Anh Thái

Anh Thái

16:09 | 15/03/2025
Chính thức ra mắt lần đầu tiên trên dòng Galaxy S22 Series, tính năng chụp ảnh đêm Nightography Camera đã mở ra một hướng đi mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động. Sau ba năm không ngừng cải tiến, Samsung tiếp tục khẳng định Galaxy S25 Series sẽ nâng tầm trải nghiệm, mang đến những bức ảnh siêu chi tiết ở mọi khoảng cách.
Chưa dừng lại ở đó, vi xử lý Snapdragon® 8 Elite for Galaxy là thành quả của sự hợp tác giữa Samsung và Qualcomm Technologies. Đây là vi xử lý có khả năng xử lý hình ảnh AI tiên tiến và hiệu quả với tính năng ProScaler nhằm cải thiện 40% chất lượng tỷ lệ hình ảnh hiển thị, đồng thời kết hợp công nghệ tùy chỉnh với công cụ Digital Natural Image (mDNIe) di động của Samsung được nhúng trong bộ xử lý bằng Galaxy IP để mang lại hiệu quả năng lượng hiển thị cao hơn.

Thực hư khả năng chụp đêm của Galaxy S25 Ultra
Samsung khẳng định tính năng Nightography trên Galaxy S25 Ultra đã đạt đến một tầm cao mới

Samsung cũng khẳng định tính năng Nightography trên Galaxy S25 Ultra đã đạt đến một tầm cao mới trong việc hỗ trợ người dùng chụp những bức ảnh ấn tượng. AI trên thiết bị này không chỉ đơn thuần tăng sáng (điều mà đa số các máy khác đều làm được) mà còn có khả năng chụp nhiều khung hình cùng lúc, sau đó xử lý để tạo ra một bức ảnh hoàn hảo với độ sáng cân bằng, không nhiễu hạt, không mất chi tiết.

Đồng hành cùng khả năng xử lý hình ảnh bằng AI thì Galaxy S25 Series cũng nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động khi được trang bị cảm biến camera góc siêu rộng 50MP mới, được nâng cấp từ thế hệ tiền nhiệm, giúp Galaxy S25 Ultra cung cấp hình ảnh rõ nét và sống động vượt trội.

Chúng ta cùng xem các nhiếp ảnh gia, các kols đã có thời gian trải nghiệm Galaxy S25 Ultra đủ lâu, chia sẻ gì về tính năng này.

Thực hư khả năng chụp đêm của Galaxy S25 Ultra
ảnh: Anton Đạt

“Là người thích trải nghiệm chụp ảnh bằng điện thoại nên mình thường chụp rất nhiều khoảnh khắc với nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Những bạn theo dõi facebook mình đủ lâu sẽ biết đến cái tên “Thánh vũng nước”, cái tên vui thôi nhưng thật ra chụp soi bóng như vậy thường chụp với ánh sáng đèn bức ảnh sẽ lung linh hơn, điều này cũng đòi hỏi một chiếc smartphone có camera chất lượng cao. Tấm hình mà các bạn nhìn thấy là một khoảnh khắc đẹp của Sài Gòn được ghi lại bằng Galaxy S25 Ultra. Hay như tấm ảnh dưới đây thì ngoài khả năng zoom quang tốt thì khả năng chống rung của máy cũng rất tốt mới có thể chụp được khi không có tripod.” Anh Anton Đạt, tác giả của hai bức ảnh trên chia sẻ.

Thực hư khả năng chụp đêm của Galaxy S25 Ultra
ảnh: Anton Đạt

Một nhân vật khác cũng rất quen thuộc với giới nhiếp ảnh, đó chính là NAG đường phố Chu Việt Hà. Anh cũng là một người được trải nghiệm Galaxy S25 Ultra từ rất sớm và đã có cơ hội trải nghiệm qua nhiều thế hệ Galaxy S Series trước.

Thực hư khả năng chụp đêm của Galaxy S25 Ultra
"Galaxy S25 Ultra luôn làm rất tốt công việc chụp thiếu sáng" NAG Chu Việt Hà nhận xét

Chia sẻ về khả năng chụp đêm của Galaxy S25 Ultra, anh cho biết: “Là một trong những chiếc máy cao cấp nhất của Samsung nên Galaxy S25 Ultra luôn làm rất tốt công việc chụp thiếu sáng, cũng như chụp đêm. Camera chụp chất lượng tốt đồng đều cả về màu sắc, đặc biệt là về độ chi tiết. Năm nay tôi đã trải nghiệm thêm chế độ chụp chân dung với điều kiện ánh sáng phức tạp, và thiếu sáng. Máy cho ra những bức hình mượt mà về màu sắc, chi tiết ở nhân vật... có độ xóa phông nhẹ nhàng. Tốc độ lấy nét cũng khá ổn, nhờ những thuật toán được hỗ trợ bởi AI để xử lý giúp cho ta có thể bắt được những chuyển động vừa phải. Mình cũng khuyên các bạn khi cần chụp đêm thì nên hạn chế bắt các khoảnh khắc di chuyển nhiều, như vậy bức ảnh của bạn sẽ có chất lượng tốt hơn. Ngoài ra, mình có cảm giác là năm nay S25Ultra chụp ảnh đã có một chút gain nhẹ hơi hướng chất film, nên nó sẽ rất thích hợp cho những ai thích một bức ảnh phong cách retro một chút. Nói chung, trong thế giới smartphone hiện nay thì Galaxy S25 Ultra vẫn là một gì đó khác về khả năng chụp đêm.”

Thực hư khả năng chụp đêm của Galaxy S25 Ultra
ảnh: Hòa Phạm

Một gương mặt sáng giá khác đó là Hòa Phạm, người chuyên ‘đu idol’ bằng smartphone và luôn có được những bức ảnh khiến cộng đồng mạng ‘dậy sóng’.

Thực hư khả năng chụp đêm của Galaxy S25 Ultra
Khả năng chụp chân dung của Galaxy S25 Ultra rất ấn tượng. Ảnh: Hòa Phạm

“Đi concert và chụp ảnh idol là một trong những xu hướng không quá mới với giới trẻ nhưng đặc biệt mới tại Việt Nam. Mấy concert gần đây chính là dịp để bạn có thể khiến bạn bè ‘lé mắt’ nhờ những bức hình chụp idol cực kỳ sắc nét. Tất cả chính là nhờ vào người bạn đồng hành của mình, Galaxy S25 Ultra. Chỉ cần chụp chế độ tự động là đã ra ảnh chất lượng rồi, thì chụp chế độ chuyên nghiệp còn ấn tượng cỡ nào nữa. Các bạn hãy cùng nhìn ngắm những bức ảnh mình chụp idol Hà Anh Tuấn trong concert mới nhất của anh diễn ra vào hôm 8/3 để thấy mình không hề quá lời chút nào nhé.”

Thực hư khả năng chụp đêm của Galaxy S25 Ultra
Dù chụp trong điều kiện thiếu sáng nhưng Galaxy S25 Ultra vẫn cho những bức chân dung chất lượng, mượt mà và chi tiết... với độ xóa phông nhẹ nhàng. Ảnh: Hòa Phạm

Để có một bức ảnh đêm chất lượng thì ngoài thiết bị với hệ thống camera chất lượng, bạn cũng cần phải biết:

Thực hư khả năng chụp đêm của Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra với tính năng chụp ảnh đêm Nightography Camera đã mở ra một hướng đi mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động. Ảnh: Hòa Phạm

Sử dụng chế độ chụp chuyên nghiệp: chế độ này sẽ cho phép bạn có thể điều chỉnh một số tùy chọn trong cài đặt như tăng sáng, giảm nhiễu, cài đặt tốc độ màn trập chậm lại…

Cần có thiết bị chống rung: hầu hết ở các dòng máy cao cấp ngày nay đều được trang bị chế độ chống rung rất tốt. Nếu không tự tin về khả năng ‘nín thở’ của mình thì hãy sử dụng đến tripod. Một chiếc tripod nhỏ dành cho smartphone ngày nay thường không quá mắc nhưng nó sẽ giúp bạn cố định bố cục ảnh dễ dàng hơn.

Chụp ảnh thiếu sáng hoàn hảo là cả một nghệ thuật đòi hỏi kỹ thuật của người chụp và công nghệ tiên tiến của thiết bị. Ngoài việc tăng sáng, giảm nhiễu hay tăng mức cân bằng trắng… bạn cũng cần tìm hiểu thêm về chỉnh sửa hậu kỳ. Với ứng dụng Expert RAW của Samsung với chất lượng Linear DNG 16-bit RAW, bạn dễ dàng chỉnh sửa, cắt crop, mà vẫn có được một bức ảnh chất lượng hoàn hảo.
