Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Theo ABI Research , thị trường dịch vụ Internet không dây cố định (5G FWA) toàn cầu đang phát triển bùng nổ khi các nhà mạng đẩy nhanh triển khai mạng 5G. Các nhà mạng khai thác mạng 5G để cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng không dây, mang về khoản lợi nhuận khủng cho ngành.

Ảnh minh họa

Doanh thu toàn cầu từ 5G FWA sẽ chạm mốc 111 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 18,8% trong giai đoạn 2023-2030. Theo GSMA, tính đến tháng 3/2025, hơn 150 nhà mạng tại 76 quốc gia đã triển khai dịch vụ 5G FWA thương mại, tăng từ 124 nhà mạng tại 62 quốc gia hai năm trước đó (tháng 3/2023).

ABI Research cho biết, ba nhà mạng lớn tại Mỹ đang cạnh tranh để mở rộng thị phần, T-Mobile, Verizon và AT&T đều áp dụng chiến lược đa dịch vụ băng thông rộng, kết hợp cáp quang đến tận nhà với Internet không dây cố định. Cả ba đều lên kế hoạch triển khai thêm dịch vụ băng thông rộng vệ tinh thông qua đối tác.

Tại Ấn Độ, ABI Research nhận định cạnh tranh cung cấp dịch vụ FWA 5G giữa nhà mạng Reliance Jio và Bharti Airtel đang diễn ra gay gắt. Hai nhà mạng tận dụng lợi thế khi Ấn Độ hầu như không có mạng Internet cố định. Reliance Jio phục vụ gần 5 triệu hộ gia đình chỉ sau chưa đầy 2 năm ra mắt dịch vụ

ABI Research dự báo tổng số thuê bao FWA toàn cầu tăng mạnh trong 5 năm tới, đạt gần 233 triệu vào năm 2030. Trong đó, 5G FWA chiếm 81% thị phần với khoảng 189 triệu thuê bao.

Theo Ericsson, số lượng kết nối FWA toàn cầu chạm mốc 350 triệu vào năm 2030, cao hơn nhiều so với ABI Research dự đoán.

Ông Larbi Belkhit, chuyên gia phân tích ngành tại ABI Research, nhận định sự tiến bộ công nghệ trong thiết bị đầu cuối khách hàng 5G (CPE) đóng vai trò quan trọng, đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của số lượng thuê bao FWA cũng như doanh thu dịch vụ.

Lưu lượng dữ liệu hằng năm từ dịch vụ FWA dành cho người tiêu dùng sẽ tăng lên 01 Zettabyte vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 18,7%. Các mạng 5G tiếp tục phát triển, nhiều nhà mạng dịch chuyển sang mô hình kinh doanh từ dịch vụ chứ không còn chạy theo cuộc đua tốc độ nữa.

Theo ABI Research, Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu thế giới về số lượng thuê bao FWA 5G. Song giá cước bình quân mỗi người dùng ở đây thấp hơn Bắc Mỹ nhiều lần, khiến tổng doanh thu không thể sánh bằng thị trường Mỹ. Bắc Mỹ sẽ trở thành khu vực tăng trưởng doanh thu nhanh nhất trong những năm tới.