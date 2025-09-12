Chuyển động số
Hạ tầng thông minh

'May đo' công nghệ 5G, hướng đi mới của VNPT

Phạm Anh

Phạm Anh

17:15 | 12/09/2025
Việc thử nghiệm thành công hai công nghệ mới này giúp VNPT mở ra hướng đi mới trong việc xây dựng hạ tầng viễn thông kết nối thông minh, hướng tới một mục tiêu kiến tạo không gian phát triển các dịch vụ mới vượt trội.
Nếu như trước đây, tất cả người dùng đều dùng chung một đường mạng khiến chất lượng phụ thuộc vào số lượng người truy cập tại cùng một thời điểm. Điều này lý giải vì sao mạng thường chập chờn, giật lag vào giờ cao điểm, đặc biệt khi xem phim 4K hay chơi game online. Để giải quyết bài toán này, VNPT sẽ ứng dụng công nghệ Network Slicing trên mạng lưới của mình.

'May đo' công nghệ 5G, hướng đi mới của VNPT
VNPT vừa thử nghiệm thành công "may đo" công nghệ 5G thông qua công nghệ Network Slicing và Network API
Ứng dụng công nghệ Network Slicing trên nền tảng 5G SA (5G độc lập) bằng cách chia thành nhiều "lát cắt" ảo. Mỗi "lát cắt" được thiết kế riêng biệt về các tiêu chí như băng thông, độ trễ và độ tin cậy. Điều này có nghĩa là mỗi dịch vụ khác hàng sử dụng sẽ có thể một đường truyền riêng được tối ưu, "may đo" theo nhu cầu nếu khách hàng có nhu cầu.

Công nghệ này Network Slicing mang đến cho các doanh nghiệp nhiều lợi thế, ví dụ một nhà máy thông minh có thể sở hữu mạng 5G riêng theo yêu cầu và nhu cầu của mình để điều khiển dây chuyền sản xuất. Hay một cảng biển có thể vận hành hàng nghìn camera giám sát cùng lúc với đường truyền thiết kế riêng.

Với các dịch vụ công, với việc ứng dụng công nghệ Network Slicing, hạ tầng số của VNPT sẽ xây dựng thành các đường truyền ưu tiên theo nhu cầu riêng của từng đối tượng sử dụng như cứu hỏa, cảnh sát, y tế trong các tình huống khẩn cấp, cứu nạn.

Với người dùng cá nhân, với các “lát cắt” ảo này sẽ giúp tăng độ chính xác và giảm độ trễ cho cho hoạt động yêu cầu tốc độ và độ chính xác cao của khách hàng như điều khiển drone từ xa hay truyền hình trực tiếp…

'May đo' công nghệ 5G, hướng đi mới của VNPT
Với Network API, khách hàng có thể tương tác trực tiếp với mạng lưới của VNPT để yêu cầu thiết lập chất lượng kết nối theo thời gian thực

Công nghệ thứ hai là Network API giúp tăng tốc cho các dịch vụ số cũng được VNPT thử nghiệm thành công. Với Network API, khách hàng có thể tương tác trực tiếp với mạng lưới của VNPT để yêu cầu thiết lập chất lượng kết nối theo thời gian thực đối với các ứng dụng và nền tảng dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng.

Ví dụ, nếu bạn là khách hàng VIP của dịch vụ MyTV muốn xem một trận bóng đá đỉnh cao hoặc xem một bộ phim, thông qua ứng dụng MyTV, bạn hoàn toàn có thể "ra lệnh" cho mạng lưới VNPT ưu tiên đường truyền, băng thông kết nối và tăng độ ổn định dữ liệu để bạn có thể xem trận bóng hoặc bộ phim đó với tốc độ và chất lượng đường truyền như mong muốn, mượt mà, không bị giật lag.

Nói một cách khác thay vì chỉ cung cấp băng thông đơn thuần, khi sử dụng Network API, hạ tầng của VNPT có thể đảm bảo đáp ứng nhu cầu riêng của từng đối tượng khách hàng về tốc độ, băng thông kết nối dưới dạng các gói dịch vụ linh hoạt.

Theo bà Rita Mokbel, Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam, khi 5G mở ra những cơ hội mới để đa dạng hóa mô hình dịch vụ và tối ưu hóa doanh thu, ngành viễn thông Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Thông qua việc ứng dụng công nghệ Network Slicing và Network APIs, các nhà mạng như VNPT có thể phát triển các gói dịch vụ 5G linh hoạt, phù hợp với từng nhóm khách hàng, từng ngành nghề và nhu cầu cụ thể.

'May đo' công nghệ 5G, hướng đi mới của VNPT
công nghệ Network Slicing trên nền tảng 5G SA (5G độc lập) bằng cách chia thành nhiều "lát cắt" ảo để phục vụ cho từng nhóm khách hàng riêng biệt

“Điều này không chỉ cho phép VNPT cung cấp các dịch vụ cao cấp và định giá theo mức sử dụng của khách hàng mà còn mở ra các mô hình kinh doanh mới, gia tăng giá trị từ hạ tầng mạng. Việc VNPT tiên phong theo đuổi chiến lược này thể hiện tầm nhìn dài hạn và vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên số. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng VNPT với vai trò là đối tác chiến lược, cùng thúc đẩy sự phát triển của kết nối số tại Việt Nam.” Bà Rita Mokbel chia sẻ.

Ông Nguyễn Nam Long – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, việc thử nghiệm thành công và sớm triển khai hai công nghệ Network Slicing và Network API sẽ giúp VNPT có một hạ tầng mở, thông minh và linh hoạt để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà phát triển, startup và tổ chức trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ số vượt trội. “Đây là bước đi thể hiện rõ cam kết của VNPT trong việc xây dựng hạ tầng số quốc gia hiện đại trong hành trình đồng hành cùng Chính phủ cũng như các đối tác toàn cầu trong việc thúc đẩy hệ sinh thái số Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và có chiều sâu”, ông Nguyễn Nam Long khẳng định.

VNPT Công nghệ 5 G may đo network slicing Network API

