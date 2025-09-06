Theo Quyết định số 1564/QĐ-CTN ký ngày 12/8/2025, Chủ tịch nước đã chính thức phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn VNPT vì những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Đây là lần thứ 2, Tập đoàn VNPT vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này.

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT chia sẻ: “Danh hiệu Anh hùng Lao động phong tặng cho Tập đoàn VNPT là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực mang lại kết quả thiết thực của VNPT trong suốt những năm qua. Danh hiệu cao quý này là nguồn động viên to lớn thôi thúc mỗi cán bộ, người lao động VNPT tiếp tục lao động sáng tạo, dấn thân phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân”.

Gần 10 năm trước, VNPT chính thức vận hành chiến lược giai đoạn mới VNPT 4.0, một chiến lược thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong xu thế khách quan và tất yếu của chuyển đổi số toàn cầu. VNPT đã chủ động tái định vị chính mình, khai phá để VNPT không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống, mà VNPT phải chuyển mình để trở một doanh nghiệp công nghệ, cung cấp dịch vụ số, tiên phong góp phần dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia từ những ngày đầu tiên.

Để thực hiện sứ mệnh đó, VNPT tự đặt cho mình một mục tiêu thách thức đột phá, đó là mỗi năm phải đóng góp ít nhất một nền tảng chuyển đổi số có ý nghĩa cấp quốc gia, nền tảng cụ thể được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, có hiệu quả, có sức lan tỏa và giải quyết những bài toán lớn, mang lại hiệu quả thiết thực cho Chính phủ, cho người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu này cũng là yếu tố để góp phần lan tỏa tinh thần kiến tạo hệ sinh thái số, từ đó thúc đẩy thành công cho chiến lược và hoạt động của chương trình Chuyển đổi số Quốc gia Việt Nam.

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới với Thủ tướng Phạm Minh Chính

Đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2023 đến nay, rất nhiều sản phẩm Chuyển đổi số lan tỏa từ cấp quốc gia của VNPT được đưa vào ứng dụng thực tế. Có thể kể đến như Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho Bộ Công an; Hệ thống CSDL dân cư cho Lào… Các giải pháp chuyển đổi số của VNPT có mặt tại 100% các TTP trên cả nước; từ tháng 7/2025 sau khi vận hành tổ chức chính quyền theo Nghị quyết 18, 26/34 Tỉnh/Thành phố hiện nay đang sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của VNPT cho địa phương mình, 21/34 Tỉnh/thành phố đang sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử của VNPT; Hệ thống y tế điện tử do VNPT phát triển hiện đang phục vụ hơn 8.200 cơ sở y tế, chiếm hơn 60% thị phần; Hệ sinh thái giáo dục số của VNPT hiện đã được triển khai tại hơn 30.000 trường học, phục vụ gần 10 triệu học sinh và hơn 800.000 giáo viên;

VNPT cũng không ngừng đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng số hiện đại, toàn diện và đồng bộ: VNPT đang vận hành khai thác 8 trung tâm dữ liệu IDC tiêu chuẩn quốc tế; Hạ tầng số 4G, mạng 5G Vinaphone hiện diện tại tất cả Tỉnh thành phố; VNPT đang vận hành khai thác 2 hệ thống vệ tinh, 5 tuyến cáp quang biển và đặc biệt với sự khai trương tuyến cáp đất quốc tế VSTN đã đưa VNPT là doanh nghiệp duy nhất sử hữu hệ thống truyền dẫn toàn diện: cáp biển, cáp đất và vệ tinh; Về hiệu quả hoạt động, trong gần 10 năm, Tập đoàn đã có bước tiến vượt bậc, quy mô lợi nhuận, nộp Ngân sách nhà nước tăng gấp đôi so với đầu giai đoạn.

Đến thời điểm này, doanh thu dịch vụ số cũng đã tăng trưởng quy mô, đóng góp 15% tổng Doanh thu toàn Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT nhấn mạnh: “Danh hiệu Anh hùng Lao động mà Đảng và Nhà nước trao tặng hôm nay là vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề với hơn ba vạn cán bộ, công nhân viên của VNPT. Trước Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo, chúng tôi xin cam kết sẽ phát huy cao nhất tinh thần Anh hùng Lao động trong thời kỳ mới; sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt trong hành động mục tiêu của mình; sẽ nhanh chóng hiện thực hóa các nhiệm vụ chiến lược được giao, để VNPT tiếp tục là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong hành trình 80 năm qua, VNPT đã trải không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển gắn bó mật thiết với lịch sử cách mạng và sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc. Trước hết là đóng góp đắc lực vào thành công của các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và bảo vệ Tổ quốc. VNPT, với tiền thân là ngành Bưu điện đã đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ Trung ương ra chiến trường và ngược lại từ chiến trường về trung ương; bảo đảm liên lạc cho nhân dân từ vùng an toàn tới vùng địch chiếm đóng, giữa hai miền Nam - Bắc trong kháng chiến, góp phần làm nên những chiến thắng lẫy lừng của dân tộc, bảo về nền độc lập, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ. Trong quá trình đó, gần 1 vạn người con ưu tú của ngành không quản gian khổ, tính mạng, đã anh dũng hy sinh trên các mặt trận ác liệt, bảo vệ và duy trì “huyết mạch thông tin” của cách mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn VNPT tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, Cloud, IoT, 5G/6G, an ninh mạng; đầu tư mạnh mẽ vào các phòng Lab nghiên cứu, hợp tác với các viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ “Make in Vietnam”, có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển giao công nghệ. Đồng thời, chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua xây dựng hệ sinh thái mở để đồng hành, hỗ trợ các Start-up công nghệ phát triển, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp “Make in Vietnam” đột phá. VNPT cần trở thành một "bệ phóng" cho các ý tưởng sáng tạo, góp phần hình thành cộng đồng công nghệ sôi động, gắn kết với nhau và với nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu VNPT giữ vai trò “nòng cốt” trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng hạ tầng số thông qua việc triển khai đồng bộ hạ tầng số quốc gia, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; phát triển các nền tảng số dùng chung, phục vụ hiệu quả, an ninh, an toàn cho Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; tham gia tích cực bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tích cực xoá các vùng lõm sóng viễn thông ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trên tinh thần Nhà nước đầu tư, doanh nghiệp vận hành.

Về việc gắn kết phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu VNPT cần quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP và giúp tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,3-8,5% trong năm nay như mục tiêu đề ra, tiến tới đạt tăng trưởng 2 con số những năm tới; trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và hệ thống chính trị trên môi trường mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, Tập đoàn VNPT phát huy sức mạnh truyền thống ngành Bưu điện cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nghệ chất lượng cao, có tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, tiên phong, dám dấn thân trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đóng góp đắc lực vào thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.