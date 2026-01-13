Dự báo CPI năm 2026 tăng trong khoảng 3,5% - 4,0%

Diễn đàn có sự tham dự của NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính; TS. Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính; cung nhiều chuyên gia tài chính hàng đầu cả nước.

CPI năm 2026 tăng trong khoảng 3,5% - 4,0%

Ngày 13/11/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 244/2025/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 trong đó đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%. Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn dự báo, CPI năm 2026 chỉ tẳng khoảng từ 3,5%-4%.

Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương Nguyễn Quốc Lân cho rằng, thị trường giá cả năm 2026 dự báo sẽ chịu nhiều thách thức từ nhiều tác động. Đó là chính sách tiền tệ toàn cầu, rủi ro địa chính trị, áp lực lạm phát dòng tiền, lộ trình tăng giá các dịch vụ do Nhà nước quản lý, cơ chế giá mới cho mặt hàng chiến lược, chi phí sản xuất xanh, tỷ giá và lãi suất...

Ông Nguyễn Quốc Lân đưa ra dự báo, với mục tiêu GDP tăng trưởng từ 10%, CPI năm 2026 sẽ dao động trong khoảng 3,5% - 4,0%. Lạm phát sẽ chịu áp lực từ sự phục hồi của tổng cầu và giá dịch vụ công theo lộ trình, nhưng được hỗ trợ bởi sự ổn định của chuỗi cung ứng nội địa.

Diễn đàn thường niên Diễn biến thị trường giá cả Việt Nam lần thứ nhất năm 2026.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính Học viện Tài chính đưa ra dự báo, lạm phát năm 2026 xoay quanh mức 3,5%. Áp lực lạm phát đến từ tác động trễ của tăng trưởng tín dụng nhưng không quá lớn. Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026 cũng tạo sức ép lên giá cả. Tỷ giá được dự báo cũng sẽ tiếp tục tác động lên CPI trong năm 2026, tốc độ tăng CPI hàng tháng được dự kiến vào khoảng 0,3%/tháng. PGS.TS Lê Văn Ái - Nguyên Giảng viên Học viện Tài chính cho rằng, CPI năm 2026 có thể sẽ tăng do chịu tác động từ các yếu tố tín dụng và tỉ giá, tuy nhiên không vượt quá 4,5%.

Phó trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính Viện Kinh tế - Tài chính Phạm Minh Thụy cho rằng, CPI bình quân năm 2026 sẽ tăng ở mức từ 3,4 - 4,0%. Giá cả thị trường tiếp tục biến động và gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn vào biến động của giá nguyên, nhiên vật liệu trên thị trường thế giới. Phó trưởng phòng Phạm Minh Thụy cũng cho rằng, diễn biến giá cả ở Việt Nam năm 2026 vẫn còn phụ thuộc vào các xung đột địa chính trị trên thế giới. Ở trong nước, các cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt GDP 10%, đồng thời có thể điều chỉnh giá một số mặt hàng nhà nước quản lý theo lộ trình đã định trước, từ đó gây sức ép tăng giá và có tác dụng lan truyền làm tăng CPI.

Yêu cầu thận trọng trong điều hành

PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 là 10%, đòi hỏi các chỉ tiêu phải tăng trưởng, từ tiêu dùng, đầu tư đến xuất khẩu… Các sức ép đối với chính sách tiền tệ và tài khóa, vì thế cũng sẽ rất lớn.

PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính.

Việc phải cân bằng mục tiêu tăng trưởng cao với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô là vô cùng khó khăn. Nguyên nhân là do môi trường kinh tế toàn cầu trong năm 2026 được dự báo không thực sự thuận lợi; còn nhiều bất định về thuế quan, nguy cơ tăng trưởng chậm tại các nền kinh tế lớn, sự dao động mạnh của thị trường tài chính, tiền tệ.

Chuyên gia kinh tế - PGS.TS. Ngô Trí Long đưa ra 3 kịch bản CPI 2026: Kịch bản thuận lợi với CPI 3%-3,4%; kịch bản cơ sở với CPI 3,5%-4%; kịch bản rủi ro cao với CPI 4,3%-4,8%. PGS.TS. Ngô Trí Long cũng chỉ ra, sự khác biệt giữa các kịch bản chủ yếu nằm ở 4 biến số then chốt: điện - tín dụng - thực phẩm - tỷ giá/logistics.

Các diễn giả thảo luận tại diễn đàn.

Điều hành linh hoạt, tránh dồn cục điều chỉnh giá và kiểm soát tốt kỳ vọng lạm phát sẽ quyết định CPI 2026 nằm trong vùng ổn định hay rủi ro.

“Năm 2026, mục tiêu tăng trưởng phấn đấu từ 10% trở lên, CPI khoảng 4,5% đặt ra yêu cầu quản trị vĩ mô ở cấp độ cao hơn, đòi hỏi phối hợp chính sách chặt chẽ và chủ động theo kịch bản… Thông điệp chính sách then chốt là: kiểm soát lạm phát 2026 phải chuyển từ “chống” sang “phòng”; phòng bằng neo kỳ vọng, minh bạch lộ trình giá dịch vụ công, củng cố bộ đệm cung thiết yếu, giảm chi phí logistics - tuân thủ. Đặc biệt, điều hành vĩ mô theo quản trị rủi ro” - PGS.TS. Ngô Trí Long nhấn mạnh.