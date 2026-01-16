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Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Thế Tường

Thế Tường

17:36 | 16/01/2026
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Ngày 16/1, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) công bố các chính sách ưu đãi cập nhật dành cho khách hàng trong năm 2026, áp dụng cho nhóm khách hàng chiến lược và khách hàng thân thiết.
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Theo đó, những cập nhật nổi bật trong chính sách ưu đãi dành cho khách hàng chiến lược và thân thiết của Mercedes-Benz Việt Nam có thể kể đến như: mở rộng thêm nhóm khách hàng chiến lược là dược sĩ, hay các nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp đầu ngành & các hiệp hội/phòng thương mại lớn; đồng thời, mở rộng phạm vi áp dụng thêm mối quan hệ thân nhân bậc một đối với khách hàng thân thiết.

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Trong nhiều năm qua, MBV luôn duy trì các chương trình bán hàng đặc biệt dành cho nhóm khách hàng chiến lược và khách hàng thân thiết như một phần trong triết lý phát triển bền vững.

Bước sang năm 2026, các chính sách này tiếp tục được làm mới và mở rộng, không chỉ nhằm thích ứng với bối cảnh thị trường, mà còn thể hiện rõ hơn định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng hành dài hạn cùng cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng đã tin chọn thương hiệu.

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC CỦA MERCEDES-BENZ – KAP 2026

Với tên gọi Chương trình Khách hàng Chiến lược 2026 – Key Account Program 2026, chính sách này được xem là sự tiếp nối và nâng cấp từ nền tảng đã được triển khai ổn định trong nhiều năm.

Theo đó, chương trình hướng đến không chỉ doanh nghiệp, tổ chức mà còn là các cá nhân hiện đang là nhân viên chính thức tại các doanh nghiệp đầu ngành, các đối tác chiến lược của Mercedes-Benz cho đến các hiệp hội/phòng thương mại lớn.

Bên cạnh đó, nhóm khách hàng là các cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù, có sức ảnh hưởng và trách nhiệm xã hội, tiếp tục là đối tượng được áp dụng chính sách này.

Cụ thể, chương trình mang đến mức ưu đãi trên giá bán áp dụng cho các nhóm khách hàng theo khung tiêu chuẩn như sau:

NHÓM KHÁCH HÀNG

C-CLASS, E-CLASS & GLC

S-CLASS

CÁC DÒNG XE KHÁC

SẢN XUẤT 2025

SẢN XUẤT 2026

1. Khách hàng từ doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp Đối tác chiến lược của MBV

+ Thành viên các hiệp hội/phòng thương mại như Eurocham, Kocham, Auscham, GBA, CTC, JCCI ...

+ Các doanh nghiệp đầu ngành ở nhiều lĩnh vực

Chính sách được áp dụng cho doanh nghiệp lẫn các cá nhân hiện đang làm việc chính thức tại các doanh nghiệp này. (*)

Ưu đãi từ 6.0% trở lên

Ưu đãi từ 3.0% trở lên

Ưu đãi từ 4.0% trở lên

Ưu đãi từ 3.0% trở lên

Khách hàng đặc biệt

(Fleet program)

2. Khách hàng mua từ 2 xe trở lên

Ưu đãi từ 6.0% trở lên

Ưu đãi từ 3.0% trở lên

Ưu đãi từ 4.0% trở lên

Ưu đãi từ 3.0% trở lên

3. Khách sạn/resort 4 sao & 5 sao

Ưu đãi từ 7.0% trở lên

Ưu đãi từ 4.0% trở lên

Ưu đãi từ 5.0% trở lên

Ưu đãi từ 3.0% trở lên

4. Doanh nghiệp cho thuê xe (mua từ 2 xe trở lên)

Ưu đãi từ 7.0% trở lên

Ưu đãi từ 4.0% trở lên

Ưu đãi từ 5.0% trở lên

Ưu đãi từ 3.0% trở lên

5. Khách hàng thuộc các nhóm ngành đặc thù:

+ Nhà báo / Phi công / Luật sư / Bác sĩ / Dược sĩ

+ Cá nhân có sức ảnh hưởng

Ưu đãi từ 6.0% trở lên

Ưu đãi từ 3.0% trở lên

Ưu đãi từ 4.0% trở lên

Ưu đãi từ 3.0% trở lên

(*) Để biết danh sách chi tiết các doanh nghiệp được áp dụng ưu đãi, khách hàng có thể liên hệ hotline: 1800 400 110, fanpage hoặc Nhà Phân phối của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc.

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Song hành với nhóm khách hàng chiến lược, Chương trình Khách hàng Thân thiết 2026 – Loyalty Program tiếp tục khẳng định cách thương hiệu nhìn nhận sự gắn kết cùng khách hàng.

Về cơ bản, chương trình áp dụng cho những khách hàng đã mua xe Mercedes-Benz trong vòng 5 năm gần nhất, với mức ưu đãi 2% cho lần mua xe tiếp theo, áp dụng cho toàn bộ danh mục xe của Mercedes-Benz Việt Nam. Đây là chính sách đã được triển khai ổn định trong nhiều năm, song năm 2026 đánh dấu một bước mở rộng đáng chú ý về phạm vi áp dụng.

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Theo đó, ưu đãi không chỉ dành cho chính khách hàng cũ, mà còn được mở rộng sang mối quan hệ thân nhân bậc một hoặc các pháp nhân có mối liên hệ trực tiếp. Cách tiếp cận này phản ánh rõ nét thực tế tại Việt Nam, nơi quyết định mua xe thường gắn liền với gia đình hoặc doanh nghiệp, và lòng tin với thương hiệu có xu hướng được truyền tiếp qua các mối quan hệ gần gũi.

Trong trường hợp khách hàng thân thiết là cá nhân, ưu đãi có thể được áp dụng cho doanh nghiệp do khách hàng sở hữu, là cổ đông lớn (từ 30% cổ phần trở lên), hoặc người đại diện pháp luật; cho người thân bậc một như vợ hoặc chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột; hoặc cho doanh nghiệp do người thân bậc một sở hữu, là cổ đông lớn hoặc là đại diện theo pháp luật.

Trong trường hợp khách hàng thân thiết là doanh nghiệp, chương trình cho phép mở rộng sang cá nhân giữ vai trò chủ sở hữu, cổ đông lớn hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đó; cũng như các công ty liên kết có cùng chủ sở hữu, cổ đông lớn hoặc người đại diện theo pháp luật với khách hàng thân thiết, hoặc văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty con hoặc công ty thành viên.

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026
Mẫu xe Mercedes E-Class

Lưu ý:

  • Chương trình được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại của MBV và/hoặc Nhà Phân phối ở cùng thời điểm.
  • Chương trình không áp dụng đồng thời với chương trình Khách hàng Chiến lược – Key Account Program.
  • Chương trình dành cho khách hàng đã từng mua xe Mercedes-Benz mới từ Nhà phân phối chính hãng trong vòng 5 năm, tính từ năm đăng ký lần đầu của xe cũ đến năm xuất hóa đơn của xe mới.

Để tìm hiểu chi tiết về các chương trình, khách hàng có thể liên hệ Hotline: 1800 400 110 hoặc liên hệ Hệ thống Nhà Phân Phối chính hãng Mercedes-Benz trên toàn quốc.

Chương trình khách hàng chiến lược 2026 Key Account Program Mercedes-Benz ưu đãi khách hàng thân thiết MBV Loyalty Program Mercedes 2026 giảm giá Mercedes doanh nghiệp đầu ngành chương trình KAP MBV Việt Nam ưu đãi xe Mercedes khách sạn resort Mercedes-Benz Việt Nam (MBV)

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

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