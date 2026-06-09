Trong vòng 6 tháng đầu năm 2026, BYD Việt Nam liên tiếp đưa vào vận hành 4 showroom mới. Trước hai địa điểm vừa khai trương, hãng đã ra mắt BYD Thành Công tại Cà Mau vào tháng 3 và BYD NEG tại Cần Thơ vào tháng 5. Việc nhanh chóng mở rộng hệ thống phân phối là bước đi chiến lược giúp BYD khẳng định uy tín và xây dựng niềm tin vững chắc nơi người tiêu dùng.

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam, phát biểu tại lễ khai trương BYD VG Giải Phóng: "Sau gần 2 năm hiện diện tại Việt Nam, BYD đã đưa vào vận hành hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc, đồng thời giới thiệu 8 mẫu xe thuần điện và 3 mẫu xe DM-i Super Hybrid tiên tiến. Việc tăng tốc mở rộng mạng lưới phân phối là chiến lược xuyên suốt của BYD, nhằm phủ rộng các showroom chính hãng khắp mọi miền đất nước."

BYD VG Giải Phóng giữ cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Showroom BYD VG Giải Phóng tọa lạc tại số 510 Ngọc Hồi, xã Thanh Trì, Hà Nội. Vị trí tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô giúp người dùng ở Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định và Ninh Bình tiếp cận dịch vụ chính hãng thuận tiện hơn.

Khu vực phía Nam Hà Nội đang nổi lên thành vành đai tăng trưởng mới với hạ tầng giao thương phát triển nhanh, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xe điện tại đây. Showroom có tổng diện tích 3.120 m², vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu, bao gồm khu trưng bày xe, khu tư vấn bán hàng, phòng chăm sóc khách hàng và hệ thống trạm sạc nhanh ngoài trời công suất 120 kW.

BYD VIG Đà Lạt mở hướng ra thị trường Tây Nguyên

Showroom BYD VIG Đà Lạt chọn số 92 Đa Phước 2, phường Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm điểm đến. Với diện tích 380 m², showroom này trở thành đầu cầu để BYD tiếp cận tệp khách hàng tại Đơn Dương, Đức Trọng và toàn bộ vùng phía Đông Lâm Đồng. Đà Lạt phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ và khu dân cư mới, tạo ra lớp khách hàng có nhu cầu thực về xe điện trong sinh hoạt thường ngày.

Ông Trần Bảo Chung, Giám đốc Showroom BYD VIG Đà Lạt, chia sẻ tại buổi lễ: "Chúng tôi không chọn cách phát triển ồ ạt hay chạy theo những phong trào ngắn hạn. Sự kiện khai trương ngày hôm nay là thành quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực không ngừng nghỉ từ đội ngũ VIG. Đối với BYD VIG, mỗi chiếc xe được bàn giao là sự tin tưởng của khách hàng. Chúng tôi cam kết duy trì chất lượng phục vụ nhất quán và đồng hành trọn đời."

Khách hàng đặt cọc thành công xe BYD

Xe trưng bày phủ các phân khúc chủ lực

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, không gian tại các showroom mới được tối ưu hóa theo phong cách hiện đại, mang lại trải nghiệm tham quan và thử xe thư thái, tiện nghi nhất.

Tại cả hai showroom, BYD trưng bày dải sản phẩm chính đang bán tại Việt Nam, gồm BYD Sealion 6, BYD Atto 2, BYD Seal 5 và BYD Dolphin mới. Các mẫu xe này phủ nhiều phân khúc từ phổ thông đến hạng sang, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam tăng trưởng nhanh.

Lễ bàn giao xe mới

Khách đặt cọc ngay ngày khai trương

Lễ khai trương hai showroom thu hút đông khách tham dự với các hoạt động mini game và bốc thăm trúng thưởng.

Theo ghi nhận thực tế tại sự kiện, nhiều khách hàng đã hoàn tất thủ tục đặt cọc ngay trong ngày khai trương, phát đi tín hiệu đầy tích cực từ thị trường đối với các dòng xe năng lượng mới của BYD. Song song với hoạt động ra mắt sản phẩm, hai showroom cũng tổ chức lễ bàn giao xe cho những chủ nhân đặt cọc sớm, nhận xe ngay trong ngày đại lý chính thức đi vào hoạt động.

Sau hai showroom tại Hà Nội và Đà Lạt, BYD Việt Nam cho biết tiếp tục đẩy nhanh mở rộng mạng lưới về các tỉnh thành miền Trung, Bắc Bộ và Tây Nam Bộ trong thời gian tới.