Ảnh minh họa: autoblog

Mercedes-Benz vừa chính thức ra mắt CLA thế hệ thứ ba, một bước tiến quan trọng trong hành trình điện khí hóa của hãng xe sang nước Đức. Với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ, CLA mới không chỉ là một chiếc xe sang mà còn là biểu tượng của tương lai.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và tương lai

Về ngoại thất, CLA thế hệ mới duy trì vẻ đẹp thanh lịch đặc trưng của Mercedes-Benz nhưng đồng thời mang hơi thở của thời đại mới.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là hệ thống đèn LED Multibeam, kết hợp với dải đèn LED chạy ngang, tạo cảm giác hiện đại và đẳng cấp. Lưới tản nhiệt được thiết kế với các ngôi sao phát sáng, tạo điểm nhấn khác biệt so với các đối thủ trong phân khúc.

Ảnh minh họa: autoblog

Phía sau, cụm đèn hậu LED cũng mang phong cách tương tự với dải đèn chạy ngang và các họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng. Kích thước xe tăng nhẹ lên 185,9 inch (472 cm), mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn. Đặc biệt, sự trở lại của cốp trước (frunk) với dung tích lớn hơn là một điểm cộng đáng chú ý, giúp tăng khả năng chứa đồ cho người sử dụng.

Ảnh minh họa: autoblog

CLA thế hệ mới sẽ có hai phiên bản chính: Progressive Line, AMG Line

Progressive Line là phiên bản tiêu chuẩn nhưng vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng giá như đèn pha LED, gương gập điện, vô lăng thể thao bọc da, ghế MB-Tex có sưởi và hỗ trợ thắt lưng 4 chiều, cùng hệ thống điều hòa THERMATIC.

AMG Line mang đến diện mạo thể thao hơn với mâm xe 18-19 inch, cản trước và sau hầm hố hơn, ghế thể thao và bàn đạp AMG bằng thép không gỉ.

AMG Line Plus là lựa chọn cao cấp nhất với các chi tiết thể thao đặc biệt như cánh lướt gió đen bóng, bậc cửa phát sáng và dây đai an toàn màu đỏ MANUFAKTUR.

Ảnh minh họa: autoblog

Bên trong khoang lái, CLA thế hệ mới thực sự là một cuộc cách mạng về công nghệ. Xe được trang bị hệ thống "Superscreen" với ba màn hình nối liền, sử dụng hệ điều hành MB.OS mới nhất và đồ họa từ Unity Game Engine. Người lái có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch, trong khi màn hình trung tâm và màn hình dành cho hành khách đều có kích thước 14 inch.

Ảnh minh họa: autoblog

Một điểm đáng chú ý là Mercedes-Benz tích hợp các nền tảng giải trí như Disney+ và Sony RIDEVU, cho phép hành khách xem phim hoặc chơi game thông qua dịch vụ Boosteroid. Tuy nhiên, một số phím bấm vật lý quen thuộc đã bị loại bỏ, buộc người dùng phải điều chỉnh các chức năng cơ bản qua màn hình cảm ứng, điều này có thể gây bất tiện khi sử dụng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng không thể vắng mặt trên Mercedes-Benz CLA mới, với sự xuất hiện của Trợ lý ảo MBUX. Hệ thống này được phát triển dựa trên ChatGPT-4o, kết hợp Google Gemini để hỗ trợ điều hướng và lập kế hoạch sạc, trong khi các truy vấn tìm kiếm lại được xử lý bởi Microsoft Bing, một lựa chọn khá bất ngờ.

Đáng chú ý, Mercedes-Benz khẳng định MBUX có khả năng nhận diện cảm xúc của người dùng và phản hồi tương ứng, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Một tính năng đột phá, nhưng liệu có thể thay thế một buổi tư vấn tâm lý hay không, vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Ảnh minh họa: autoblog

Mercedes-Benz CLA mới được trang bị hệ thống điện 800 volt, hỗ trợ sạc nhanh lên tới 320 kW. Phiên bản CLA 250+ có công suất 268 mã lực và phạm vi di chuyển lên tới 792 km (492 dặm) nhờ bộ pin 85 kWh cải tiến.

Phiên bản CLA 350 4MATIC mạnh mẽ hơn với 349 mã lực, sử dụng hệ thống mô-tơ kép và hộp số hai cấp. Điểm đặc biệt là hệ thống Disconnect Unit (DCU) có thể ngắt kết nối mô-tơ trước khi không cần thiết, giúp giảm lực cản và tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng.

Phiên bản hybrid: cầu nối giữa hiện tại và tương lai

Bên cạnh phiên bản thuần điện, Mercedes-Benz cũng giới thiệu CLA hybrid, sử dụng động cơ 1.5L turbo chu trình Miller kết hợp với mô-tơ điện 27 mã lực và hộp số ly hợp kép 8 cấp. Hệ thống này có khả năng phục hồi năng lượng lên tới 25 kW và cho phép xe chạy hoàn toàn bằng điện ở tốc độ dưới 96 km/h.

Ảnh minh họa: autoblog

Theo các chuyên gia, việc Mercedes-Benz đưa cả phiên bản EV và hybrid vào dòng CLA là một chiến lược thông minh. Điều này không chỉ giúp hãng mở rộng đối tượng khách hàng mà còn tạo ra sự linh hoạt khi các quy định về khí thải ngày càng siết chặt.

Tuy nhiên, việc loại bỏ nhiều phím bấm vật lý có thể khiến trải nghiệm người dùng trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là khi điều khiển xe trong điều kiện thực tế. Ngoài ra, mức giá dự kiến của CLA mới có thể sẽ cao hơn so với thế hệ trước, khiến một số khách hàng phải cân nhắc.

CLA thế hệ mới không chỉ là một mẫu xe hạng sang mà còn là một tuyên ngôn về tương lai của Mercedes-Benz. Với thiết kế tinh tế, công nghệ tiên tiến và hệ truyền động mạnh mẽ, CLA tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan cao cấp. Dù còn một số điểm cần cải thiện, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một trong những mẫu xe đáng mong chờ nhất trong năm 2025.