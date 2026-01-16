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Microchip giới thiệu Chip nhớ 28nm cho ô tô chịu nhiệt 150 độ C

Công Khang

Công Khang

10:00 | 16/01/2026
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Microchip vừa tung ra thị trường chip nhớ SuperFlash Gen 4 sản xuất theo tiến trình 28nm, chịu được nhiệt độ từ âm 40 đến 150 độ C, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất dành cho linh kiện ô tô.

Công ty Silicon Storage Technology (SST) (công ty con của Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) và Công ty United Microelectronics Corporation (UMC) công bố hoàn tất quy trình kiểm định và đưa vào sản xuất chip nhớ SuperFlash Gen 4 (ESF4). Sản phẩm đạt chuẩn ô tô cấp độ 1 (AG1) trên nền tảng sản xuất 28HPC+ của UMC.

Công nghệ ESF4 tiên tiến của SST mang lại hiệu năng và độ tin cậy cấp độ 1 hoàn hảo cho bộ điều khiển ô tô trên nền tảng quy trình 28HPC+ của UMC, đồng thời giảm đáng kể số bước sử dụng mặt nạ quang khắc bán dẫn.
Công nghệ ESF4 tiên tiến của SST mang lại hiệu năng và độ tin cậy cấp độ 1 hoàn hảo cho bộ điều khiển ô tô trên nền tảng quy trình 28HPC+ của UMC, đồng thời giảm đáng kể số bước sử dụng mặt nạ quang khắc bán dẫn.

Chip mới tuân thủ tiêu chuẩn AEC Q-100 Cấp 1 do Hội đồng Điện tử Ô tô (AEC) ban hành. Thiết bị hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ từ âm 40 độ C đến 150 độ C. Đây là dải nhiệt độ khắt khe nhất trong ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử ô tô.

Tốc độ đọc dữ liệu của chip đạt dưới 12,5 nanosecond. Chu kỳ độ bền vượt mức 100.000 lần ghi xóa. Thời gian lưu trữ dữ liệu kéo dài hơn 10 năm ở nhiệt độ 125 độ C. Đặc biệt, chip chỉ cần 1 bit mã sửa lỗi ECC để vận hành.

UMC và SST tiến hành kiểm định macro 32Mb trong điều kiện ô tô cấp độ 1. Kết quả cho thấy không xuất hiện lỗi bit nào, thậm chí khi không sử dụng mã sửa lỗi ECC. Năng suất đạt 100% trong quá trình xuất xưởng.

Mark Reiten - Phó Chủ tịch bộ phận cấp phép của Microchip - cho biết giải pháp AG1 28nm này hiện sẵn sàng cho các nhà thiết kế tích hợp vào sản phẩm. Ông nhấn mạnh UMC là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ SuperFlash.

Ông Steven Hsu, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển Công nghệ của UMC giải thích rằng ngành ô tô đang tiến tới các phương tiện kết nối, tự lái và chia sẻ. Xu hướng làm tăng nhu cầu về bộ nhớ có độ tin cậy cao và khả năng cập nhật dữ liệu dung lượng lớn. Khách hàng yêu cầu mở rộng quy mô SuperFlash lên tiến trình 28nm để đáp ứng nhu cầu thực tế.

SST phát triển ESF4 với hiệu năng bộ nhớ không bay hơi nhúng (eNVM) cao hơn so với thế hệ trước. Công ty giảm được số bước sử dụng mặt nạ quang khắc bán dẫn so với các sản phẩm eFlash 28nm High-k/Metal-Gate Stack (HKMG) của đối thủ. Điều này mang lại lợi thế về chi phí và hiệu quả sản xuất cho khách hàng.

Các nhà sản xuất bộ điều khiển ô tô hiện đang dùng nền tảng 40nm ESF3 AG1 của hãng khác có thể xem xét chuyển sang nền tảng 28nm ESF4 AG1 của UMC. Bước chuyển đổi này giúp mở rộng quy mô sản xuất lên tiến trình tiên tiến hơn.

Sản lượng xuất xưởng bộ điều khiển ô tô tăng nhanh qua từng năm. Các hãng xe hơi cần các giải pháp mới cho nhiều ứng dụng khác nhau trên xe. Các nhà sản xuất bộ điều khiển phải tích hợp bộ nhớ eNVM có hiệu suất và độ tin cậy cao để đáp ứng nhu cầu thị trường đang mở rộng.

Giải pháp ESF4 của SST trên nền tảng 28HPC+ AG1 của UMC đáp ứng nhu cầu của khách hàng tìm kiếm firmware điều khiển dung lượng cao. Sản phẩm hỗ trợ khả năng cập nhật qua giao diện vô tuyến (OTA) linh hoạt, tính năng quan trọng với xe điện và xe tự lái.

UMC vận hành 12 nhà máy với tổng công suất hơn 400.000 tấm wafer mỗi tháng (tương đương 12 inch). Tất cả nhà máy đều được chứng nhận theo tiêu chuẩn chất lượng ô tô IATF 16949. Công ty có 20.000 nhân viên trên toàn thế giới với trụ sở chính tại Tân Trúc, Đài Loan.

SST được thành lập năm 1989, niêm yết công khai năm 1995 và trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Microchip từ tháng 4/2010. Công ty có trụ sở chính tại San Jose, California, chuyên phát triển và cấp phép các giải pháp công nghệ bộ nhớ SuperFlash cho thị trường tiêu dùng, công nghiệp, ô tô và Internet vạn vật.
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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
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THB 705 769 822
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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