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SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam đến năm 2029

Lê Giang

Lê Giang

14:15 | 28/07/2026
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Ngày 28/7, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố gia hạn và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược.
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Trong khuôn khổ hợp tác, Bia Saigon tiếp tục là Đối tác độc quyền trong ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, bao gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội tuyển U23 trong giai đoạn 2026 – 2029, tiếp nối cam kết đồng hành vì sự phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam

SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam đến năm 2029
Ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO, chia sẻ tại sự kiện.

Thỏa thuận mới đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác giữa SABECO và VFF được thiết lập từ năm 2022. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong các năm qua, hai bên hướng tới việc mở rộng hợp tác sâu rộng, thúc đẩy tác động tích cực của thể thao, tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam và truyền cảm hứng đến cộng đồng người hâm mộ trên cả nước.

Tiếp tục đồng hành vì một nền bóng đá Việt Nam phát triển bền vững

Là một trong những thương hiệu bia mang tính biểu tượng của Việt Nam, Bia Saigon luôn gắn liền với những khoảnh khắc tự hào của người hâm mộ bóng đá. Trong vai trò đối tác độc quyền ngành bia của VFF, Bia Saigon sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, thể hiện khát vọng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trên hành trình phát triển và vươn tầm quốc tế.

SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam đến năm 2029
Thỏa thuận mới đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác giữa SABECO và VFF.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO cho biết "Tại Việt Nam, bóng đá có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối hàng triệu người bằng niềm tự hào, tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên. Đó cũng là những giá trị luôn đồng hành cùng SABECO và Bia Saigon trên hành trình phát triển đi lên cùng đất nước.

Chúng tôi vinh dự khi Bia Saigon tiếp tục được VFF tin tưởng lựa chọn là Đối tác độc quyền ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần tiếp sức cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng tự hào dân tộc đến với cộng đồng."

SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam đến năm 2029
Bia Saigon sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế

Đại diện cho VFF, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên Đoàn cho biết:"Việc VFF và Bia Saigon tiếp tục hợp tác thêm ba năm tới đây là minh chứng cho sự tin tưởng và gắn kết giữa hai bên sau nhiều năm hợp tác hiệu quả. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của SABECO không chỉ góp phần tăng cường nguồn lực cho bóng đá Việt Nam, mà còn tiếp thêm động lực để các Đội tuyển Quốc gia hướng tới những mục tiêu cao hơn, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đến đông đảo người hâm mộ và cộng đồng."

Đầu tư dài hạn cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam

Không chỉ là sự đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia, mối quan hệ hợp tác chiến lược nhiều năm giữa SABECO và VFF còn phản ánh cam kết lâu dài của SABECO trong việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam, kết nối cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam đến năm 2029
Trong khuôn khổ hợp tác, Bia Saigon tiếp tục là Đối tác độc quyền trong ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, bao gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội tuyển U23 trong giai đoạn 2026 – 2029.

Kể từ năm 2022, SABECO và Bia Saigon đã đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia trên hành trình chinh phục nhiều giải đấu khu vực và quốc tế. Việc đầu tư cho bóng đá là một phần trong chiến lược dài hạn của SABECO nhằm thúc đẩy phát triển thể thao Việt Nam, hỗ trợ các tài năng trẻ và khuyến khích lối sống cân bằng, năng động và tích cực trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, SABECO còn triển khai nhiều sáng kiến hướng đến cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần thể thao. Tiêu biểu là sáng kiến "Việt Nam Thắng Vàng" năm 2022 đã góp phần kết nối hàng triệu người hâm mộ hướng về các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31, đồng thời hỗ trợ phục vụ công tác tập huấn và thi đấu của các vận động viên quốc gia. Từ năm 2023 đến năm 2025, SABECO tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” góp phần tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc trong năm, qua đó khích lệ tinh thần cống hiến và thúc đẩy sự phát triển của thể thao nước nhà.

Việc gia hạn hợp tác giai đoạn 2026 – 2029 không chỉ tái khẳng định sự gắn kết giữa SABECO, Bia Saigon và VFF, mà còn mở ra chương phát triển mới trong hành trình đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Trên nền tảng các giá trị chung về tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc, các bên kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ trẻ, gắn kết hàng triệu người hâm mộ và góp phần đưa bóng đá nước nhà vươn tới những thành công mới trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Sabeco

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
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Cập nhật: 28/07/2026 16:00
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