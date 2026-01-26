Sabeco khởi động chương trình “Chung Vị Tết Việt, Gắn Kết Muôn Miền”

Được biết, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, SABECO mang đến không gian trải nghiệm “vị Tết” đậm đà bản sắc văn hóa Bắc Trung Bộ, với điểm nhấn là hoạt động biểu diễn dân ca ví giặm, loại hình nghệ thuật dân gian được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ. Những làn điệu ví giặm mộc mạc, sâu lắng vang lên trong không khí ngày xuân không chỉ tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống, mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa một di sản văn hóa tiêu biểu của khu vực Bắc Trung Bộ đến với cộng đồng địa phương.

Sabeco khởi động chương trình “Chung Vị Tết Việt, Gắn Kết Muôn Miền”

Bên cạnh các màn trình diễn dân ca ví giặm, sự kiện cũng mang đến các khu vực tương tác với nhiều hoạt động hấp dẫn, tái hiện những phong tục Tết quen thuộc của địa phương như gói bánh chưng, sắp xếp mâm cỗ Tết, và các trò chơi lấy cảm hứng từ những hoạt động quen thuộc ngày xuân như ca hát, chúc Tết hay nâng ly chúc mừng năm mới. Mỗi trải nghiệm đều góp phần khắc họa một lát cắt sinh động của văn hóa Tết, nơi truyền thống được gìn giữ và tiếp nối trong từng khoảnh khắc đời thường.

Thông qua chuỗi sự kiện cộng đồng “Chung Vị Tết Việt – Gắn Kết Muôn Miền” được tổ chức tại ba miền Bắc – Trung – Nam, nét đặc sắc văn hóa vùng miền được thể hiện đa dạng qua ẩm thực, phong tục và các loại hình nghệ thuật dân gian. Dù mang những sắc thái riêng, tất cả đều cùng hội tụ để làm nên “vị Tết” chung của Việt Nam, nơi các giá trị về sự sum họp, sẻ chia và gắn kết cộng đồng được lan tỏa trọn vẹn.

SABECO đã cùng đại diện UB TW MTTQVN và chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng trao tặng 800 phần quà

SABECO đã cùng đại diện UB TW MTTQVN và chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng trao tặng 800 phần quà mang thông điệp “Chung Vị Tết Việt” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm và những hương vị Tết quen thuộc như bánh chưng, mứt Tết, và phong bao lì xì như một lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến người dân nhân dịp năm mới. Thông qua món quà ý nghĩa này, SABECO mong muốn mang đến sự trọn vẹn và đầm ấm cho những người chưa có cơ hội đón một mùa Tết đủ đầy, để ai cũng cảm nhận được mình là một phần của niềm vui chung trong dịp năm mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hải Dương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Tiếp nối những giá trị tích cực của chiến dịch ‘Chung Vị Tết Việt – Gắn Kết Muôn Miền’ tại các địa phương trước đó, việc phối hợp cùng SABECO triển khai chương trình tại Nghệ An mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân địa phương và lực lượng tuyến đầu trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động gắn kết và những phần quà Tết của chương trình, người dân có thêm cơ hội cảm nhận trọn vẹn không khí Tết, được sẻ chia và trở thành một phần trong niềm vui chung của cộng đồng. Đây cũng là cách giúp tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và truyền thống nhân ái của dân tộc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ mỗi dịp Tết đến xuân về.”

Chiến dịch “Chung Vị Tết Việt – Gắn Kết Muôn Miền” do SABECO khởi xướng với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa và kết nối những sắc thái văn hóa khắp mọi miền thành một trải nghiệm Tết chung, nơi ai cũng cảm nhận được sự gắn kết và thuộc về. Đây cũng là năm đầu tiên SABECO đưa chương trình Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.