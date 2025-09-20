Doanh nghiệp số
SABECO tổ chức chuỗi "Hành trình di sản"

Huyền Vân

11:51 | 20/09/2025
“Hành Trình Di Sản” là một trong chuỗi hoạt động cộng đồng được SABECO tổ chức thuộc khuôn khổ chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao”, nhằm tôn vinh hành trình di sản 150 năm của SABECO gắn liền với ngành bia Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết và khát vọng vươn lên cùng đất nước.
Hoạt động “Hành Trình Di Sản” tượng trưng cho sự kết nối và sẻ chia, được tổ chức với mục tiêu kết nối các cộng đồng trên khắp Việt Nam từ Nam ra Bắc, đồng thời lan tỏa câu chuyện 150 năm di sản đến gần hơn với người dân tại các địa phương nơi SABECO đã và đang gắn bó diễn ra từ ngày 12/9/2025 đến ngày 19/11/2025, đi qua 09 địa điểm gồm TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An, và Hà Nội.

Sau TP.HCM, “Hành Trình Di Sản” đã tiếp tục đến với Cần Thơ vào hai ngày 19/9 & 20/09. Tại địa điểm diễn ra hoạt động, người dân đã có cơ hội tham quan và tương tác với các khu trưng bày trên mô hình xe buýt di sản để khám phá sâu hơn về hành trình phát triển 150 năm của SABECO gắn bó cùng ngành bia Việt Nam.

SABECO tổ chức chuỗi "Hành trình di sản"
SABECO tổ chức chuỗi "Hành trình di sản" tại Bến Ninh Kiều (Thành phố Cần Thơ)

Các khu trưng bày trên mô hình xe buýt di sản giúp khách tham quan khám phá sâu hơn về hành trình phát triển 150 năm của SABECO gắn bó cùng ngành bia Việt.

Bên cạnh mô hình xe buýt, SABECO cũng bố trí mô hình máy tái chế lon chai tự động nhằm nâng cao ý thức phân loại rác và khuyến khích mọi người chung tay tái chế bao bì đúng cách.

Ngoài ra, khách tham dự còn được trải nghiệm “city tour” vòng quanh thành phố qua các điểm nổi bật như Bến Ninh Kiều, Cầu Ninh Kiều, Bảo tàng Cần Thơ, Công Viên Sông Hậu. Xuyên suốt chuyến đi, người dân vừa được ngắm nhìn thành phố, chụp hình check in và thưởng thức âm nhạc đờn ca tài tử do các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp trên xe buýt.

SABECO tổ chức chuỗi "Hành trình di sản"
Khách tham dự còn được trải nghiệm "city tour" vòng quanh thành phố Cần Thơ

Chuỗi hoạt động “Hành Trình Di Sản” của SABECO tại Cần Thơ, nơi SABECO mở rộng sản xuất kinh doanh đầu tiên vào năm 2000, đã mang đến một không gian gắn kết cộng đồng, nơi người dân có thể cùng nhau kết nối và tôn vinh hành trình 150 năm di sản của ngành bia. Hoạt động này cũng đồng thời khẳng định cam kết của SABECO trong việc gắn kết cộng đồng địa phương khắp Việt Nam bằng các hoạt động ý nghĩa, và lan tỏa tinh thần cùng nhau kiến tạo một tương lai thịnh vượng cho đất nước.

Chi tiết về chiến dịch “150 Năm Một Di Sản Vươn Cao” của SABECO và các hoạt động nổi bật trong thuộc khuôn khổ chiến dịch, vui lòng tham khảo fanpage chính thức của chương trình tại: https://www.facebook.com/motdisanvuoncao

Sabeco Bến Ninh Kiều hành trình di sản 150 năm của SABECO

