Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Các cổ đông của Tesla đã chấp thuận gói lương lịch sử dành cho CEO Elon Musk tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty ở Austin, Texas. Nguồn: Tesla.

Kết quả được công bố tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla diễn ra hôm thứ Năm tại Austin, Texas. Đây là lần thứ hai trong vòng 7 năm các cổ đông bỏ phiếu cho một gói thưởng tầm cỡ chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ, sau khi kế hoạch năm 2018 bị Tòa án Công lý Delaware tuyên vô hiệu vì sai phạm thủ tục.

Gói lương “khủng” gắn liền với hàng loạt cột mốc tham vọng

Theo kế hoạch mới, Elon Musk sẽ nhận 12 đợt cổ phiếu nếu Tesla đạt được hàng loạt mục tiêu trong 10 năm tới, bao gồm tăng trưởng về vốn hóa thị trường, lợi nhuận và sản lượng.

Đợt đầu tiên được kích hoạt khi vốn hóa thị trường đạt 2.000 tỷ USD (so với 1.540 tỷ USD hiện nay).

9 đợt tiếp theo sẽ được trao khi Tesla đạt các mốc tăng thêm 500 tỷ USD mỗi lần, cho đến 6.500 tỷ USD.

Hai đợt cuối chỉ được thực hiện nếu giá trị công ty vượt 8.500 tỷ USD.

Nếu hoàn thành trọn gói, Musk sẽ tăng tỷ lệ sở hữu Tesla từ 13% lên 25%, tương đương thêm hơn 423 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Tesla còn đặt ra các mục tiêu lợi nhuận đầy thách thức, từ 50 tỷ USD lên tới 400 tỷ USD EBITDA điều chỉnh hằng năm, cùng với hàng loạt chỉ tiêu công nghệ: 20 triệu xe giao hàng,10 triệu đăng ký FSD (Tự lái hoàn toàn),1 triệu robot Optimus được giao và 1 triệu taxi robot hoạt động thương mại.

Tại cuộc họp, Musk khẳng định robot hình người Optimus sẽ trở thành “sản phẩm mang tính cách mạng”, “lớn hơn cả điện thoại di động”. Ông cho biết Optimus có thể “ngăn chặn tội phạm trong tương lai” bằng khả năng giám sát chủ động. Tuy nhiên, Tesla hiện vẫn chưa tung ra mẫu robot thương mại nào, và Musk cũng không công bố thời gian cụ thể để đạt được các mục tiêu nêu trên.

Theo Reuters, Musk vẫn có thể thu về hàng chục tỷ USD mà không cần hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, do các “điều khoản bảo hiểm” trong hợp đồng. Những điều khoản này cho phép nhận thưởng ngay cả khi công ty bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, đại dịch hoặc thay đổi pháp luật.

Ảnh hưởng chính trị và rủi ro uy tín

Ngoài Tesla, Elon Musk còn điều hành SpaceX, xAI, Starlink, Neuralink và The Boring Company, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chính trị tại Mỹ.

Một nghiên cứu của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) cho thấy doanh số bán xe Tesla tại Mỹ từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2025 có thể cao hơn 67–83% nếu không bị ảnh hưởng bởi các “hành động mang tính đảng phái” của Musk.

Dù gây tranh cãi, kết quả bỏ phiếu hôm nay cho thấy cổ đông vẫn đặt niềm tin lớn vào Musk – người được xem là biểu tượng của đổi mới công nghệ, đồng thời là nhân tố chủ chốt định hình tương lai của Tesla trong kỷ nguyên xe điện và trí tuệ nhân tạo.