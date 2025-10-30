Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược khẳng định đẳng cấp thương hiệu cao cấp và mở rộng thị phần của Hisense tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là bước đi mang tính chiến lược, kết hợp di sản hơn 50 năm đổi mới công nghệ toàn cầu của Hisense với bề dày hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong việc kiến tạo những không gian sống đẳng cấp của Phú Mỹ Hưng. Những thiết bị gia dụng cao cấp của Hisense sẽ được trưng bày một cách hài hoà tại các căn nhà mẫu, giúp tăng giá trị trải nghiệm thực tế cho người dùng và mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với những khách hàng tiềm năng bậc nhất.

Hisense Việt Nam và Phú Mỹ Hưng ký kết hợp tác chiến lược

Không chỉ trở thành đối tác chiến lược, Hisense Việt Nam còn cung cấp và tài trợ dải sản phẩm thiết bị gia dụng cao cấp, để tích hợp và trưng bày trong không gian nhà mẫu của dự án Phú Mỹ Hưng The Sculptura. Mỗi thiết bị của Hisense được lựa chọn kỹ lưỡng để hài hoà với ngôn ngữ thiết kế của Phú Mỹ Hưng The Sculptura, từ đó tạo nên một trải nghiệm sống hoàn chỉnh, chân thực và đầy cảm hứng cho khách hàng tham quan.

Hai bên cùng cam kết tiên phong kiến tạo những ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là hệ sinh thái thông minh, tiện nghi và bền vững. Mục tiêu là để khách hàng tiềm năng của Phú Mỹ Hưng The Sculptura không chỉ hình dung, mà còn có thể trực tiếp cảm nhận và tương tác với một không gian sống tương lai, nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng bởi công nghệ cao cấp.

Phát biểu về sự hợp tác này, đại diện cấp cao của Hisense Việt Nam chia sẻ: "Triết lý cốt lõi của Hisense trên toàn cầu là 'Life Reimagined' - Tái định hình cuộc sống. Chúng tôi tin rằng công nghệ không chỉ là những tính năng, mà là công cụ để nâng tầm chất lượng sống, đưa con người ra khỏi những công việc thường nhật và mang lại những trải nghiệm ý nghĩa hơn. Dự án Phú Mỹ Hưng The Sculptura, với đường nét thiết kế kiến trúc độc đáo và hướng đến cộng đồng tinh hoa, chính là không gian lý tưởng để Hisense hiện thực hóa triết lý đó. Chúng tôi tự hào khi các giải pháp công nghệ của mình sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh về một cuộc sống đẳng cấp, tiện nghi và đầy cảm hứng tại đây."

Hệ sinh thái gia dụng thông minh của Hisense sẽ được trưng bày tại khu nhà mẫu của dự án Phú Mỹ Hưng The Sculptura

Tại khu nhà mẫu của dự án Phú Mỹ Hưng The Sculptura, hệ sinh thái gia dụng thông minh của Hisense sẽ được trưng bày smartTV ULED Mini-LED 100 inch ở phòng khách, khu vực phòng bếp là tủ lạnh 4 cửa Inverter, phòng giặt ủi sử dụng máy giặt sấy có tính năng điều khiển thông minh.

Hướng tới khách hàng nên đối với Hisense, nhà mẫu The Sculptura sẽ hoạt động như một "showroom sống", cho phép thương hiệu trình diễn sản phẩm trong bối cảnh sử dụng thực tế và tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng có sức mua cao. Về phía Phú Mỹ Hưng, việc tích hợp công nghệ tiên tiến giúp gia tăng giá trị cảm nhận, tạo ra yếu tố khác biệt hóa cho dự án trên thị trường bất động sản hạng sang. Tại đây, khách hàng sẽ được cung cấp một giải pháp sống toàn diện, được đảm bảo về chất lượng bởi hai thương hiệu uy tín, kết hợp giữa kiến trúc và tiện nghi công nghệ.