Phát động cuộc thi Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…

Phước Hà

Phước Hà

14:47 | 07/11/2025
Nhân dịp kỉ niệm 30 năm ra mắt bộ sách Kính Vạn Hoa, NXB Kim Đồng tổ chức cuộc thi Viết & Vlog: “Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…”.
Với hai hình thức viết và video, cuộc thi dành cho độc giả mọi lứa tuổi thể hiện kỉ niệm, tình cảm, sự yêu thích của mình đối với bộ truyện.

Cuộc thi Viết & Vlog: “Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…” diễn ra từ ngày 5/11 đến 5/12/2025, với mong muốn khơi gợi những kí ức tuổi thơ của thế hệ học trò lứa tuổi 8X, 9X và những góc nhìn mới của thế hệ bạn đọc gen Z hiện tại.

NXB Kinh Đồng phát động cuộc thi Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…

Bài dự thi có thể là bài viết (thư, hồi ức, nghị luận, kể chuyện…) hoặc quay dựng video thể hiện cảm xúc, ấn tượng, ký ức, hay bài học thú vị… mà nhân vật, nội dung truyện Kính Vạn Hoa mang lại.

Ban Tổ chức sẽ trao giải cho những tác phẩm xuất sắc, thể hiện được sự sáng tạo và tình yêu chân thành, tự nhiên và xúc động dành cho bộ truyện. Chương trình trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 12/2025 trong khuôn khổ sự kiện kỉ niệm 30 năm ra mắt bộ truyện Kính Vạn Hoa.

Giải thưởng gồm Giải Cá nhân (trao cho cá nhân và nhóm tác giả) và Giải Tập thể (dành cho trường học, tổ chức), tổng giá trị giải thưởng lên tới 50 triệu đồng cùng nhiều phần quà đặc biệt.

Ra đời năm 1995, Kính Vạn Hoa là bộ truyện dài đầu tiên dành cho lứa tuổi học trò ra mắt định kì. Bộ sách gồm 54 tập, được tái bản nhiều lần và đã được chuyển thể thành phim truyền hình, phim điện ảnh. Bộ truyện Kính Vạn Hoa có ý nghĩa đặc biệt, khơi một luồng gió mới cho nền văn học thiếu nhi Việt Nam thời kỳ đổi mới, mang đến món ăn tinh thần lý thú bổ ích, giúp độc giả thiếu nhi thêm yêu các tác phẩm văn học trong nước. Những nhân vật như Quý ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long đã trở thành người bạn thân thiết của bao thế hệ bạn đọc suốt ba mươi năm qua.

Với giọng kể gần gũi, dí dỏm; cốt truyện đầy tình tiết bất ngờ, lý thú; nội dung ý nghĩa, sâu sắc, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã mở ra một thế giới học trò đầy màu sắc, giống như chiếc Kính Vạn Hoa kì diệu “cứ lắc một cái, một câu chuyện mới lại hiện ra”.

Thông qua cuộc thi Viết & Vlog: “Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…”, Nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn tạo một sân chơi thú vị bổ ích để bạn đọc các thế hệ được chia sẻ tình yêu với bộ sách tuổi thơ của mình, tôn vinh những giá trị mà bộ truyện Kính Vạn Hoa mang lại, đồng thời khơi gợi, lan tỏa tình yêu đọc, viết, sáng tạo và chia sẻ trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo chi tiết thể lệ cuộc thi “Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…” trên website Nhà xuất bản Kim Đồng tại đây.

Ngày 6/11, Đảng ủy phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám ( TP. Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho 86 đảng viên đủ tiêu chuẩnn nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2025). Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.
Tại trận chung kết giải bóng rổ Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY (VBC 2025), người hâm mộ đã chứng kiến một cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa X-BDC (Á quân DBC 2025) và Ba Đình (Á quân HBC 2025). Với bản lĩnh vượt trội, X-BDC giành chiến thắng thuyết phục, bước lên ngôi vô địch với điểm số cách biệt 93-57.
Chiều 5/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo công bố tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025, nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sáng 5/11, tại Trung tâm Triển lãm ICE Hà Nội, Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 chính thức khai mạc, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong ngành thực phẩm và đồ uống.
Từ ngày 12-16/11, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025. Hội chợ do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức vơi chủ đề “Kết tinh truyền thống, Hội nhập Quốc tế”, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường 14/11/1945 - 14/11/2025.
