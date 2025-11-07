Với hai hình thức viết và video, cuộc thi dành cho độc giả mọi lứa tuổi thể hiện kỉ niệm, tình cảm, sự yêu thích của mình đối với bộ truyện.

Cuộc thi Viết & Vlog: “Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…” diễn ra từ ngày 5/11 đến 5/12/2025, với mong muốn khơi gợi những kí ức tuổi thơ của thế hệ học trò lứa tuổi 8X, 9X và những góc nhìn mới của thế hệ bạn đọc gen Z hiện tại.

NXB Kinh Đồng phát động cuộc thi Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…

Bài dự thi có thể là bài viết (thư, hồi ức, nghị luận, kể chuyện…) hoặc quay dựng video thể hiện cảm xúc, ấn tượng, ký ức, hay bài học thú vị… mà nhân vật, nội dung truyện Kính Vạn Hoa mang lại.

Ban Tổ chức sẽ trao giải cho những tác phẩm xuất sắc, thể hiện được sự sáng tạo và tình yêu chân thành, tự nhiên và xúc động dành cho bộ truyện. Chương trình trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 12/2025 trong khuôn khổ sự kiện kỉ niệm 30 năm ra mắt bộ truyện Kính Vạn Hoa.

Giải thưởng gồm Giải Cá nhân (trao cho cá nhân và nhóm tác giả) và Giải Tập thể (dành cho trường học, tổ chức), tổng giá trị giải thưởng lên tới 50 triệu đồng cùng nhiều phần quà đặc biệt.

Ra đời năm 1995, Kính Vạn Hoa là bộ truyện dài đầu tiên dành cho lứa tuổi học trò ra mắt định kì. Bộ sách gồm 54 tập, được tái bản nhiều lần và đã được chuyển thể thành phim truyền hình, phim điện ảnh. Bộ truyện Kính Vạn Hoa có ý nghĩa đặc biệt, khơi một luồng gió mới cho nền văn học thiếu nhi Việt Nam thời kỳ đổi mới, mang đến món ăn tinh thần lý thú bổ ích, giúp độc giả thiếu nhi thêm yêu các tác phẩm văn học trong nước. Những nhân vật như Quý ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long đã trở thành người bạn thân thiết của bao thế hệ bạn đọc suốt ba mươi năm qua.

Với giọng kể gần gũi, dí dỏm; cốt truyện đầy tình tiết bất ngờ, lý thú; nội dung ý nghĩa, sâu sắc, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã mở ra một thế giới học trò đầy màu sắc, giống như chiếc Kính Vạn Hoa kì diệu “cứ lắc một cái, một câu chuyện mới lại hiện ra”.

Thông qua cuộc thi Viết & Vlog: “Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…”, Nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn tạo một sân chơi thú vị bổ ích để bạn đọc các thế hệ được chia sẻ tình yêu với bộ sách tuổi thơ của mình, tôn vinh những giá trị mà bộ truyện Kính Vạn Hoa mang lại, đồng thời khơi gợi, lan tỏa tình yêu đọc, viết, sáng tạo và chia sẻ trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo chi tiết thể lệ cuộc thi “Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…” trên website Nhà xuất bản Kim Đồng tại đây.