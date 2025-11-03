FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn 'xanh hóa' giao thông Việt Nam

Các chuyên gia tham dự tọa đàm

Sự kiện ra mắt FECO X3, thiết bị công nghệ cao do Công ty Thuận Dương và NEXNANO phối hợp thực hiện. Buổi lễ quy tụ đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội vận tải, chuyên gia kỹ thuật ô tô, doanh nghiệp logistics cùng hệ thống đại lý toàn quốc.

Từ phòng lab đến thực tiễn Việt Nam

FECO X3 được phát triển qua hơn 30 năm nghiên cứu bởi nhóm chuyên gia quốc tế dưới sự dẫn dắt của Giang Nghĩa Kiệt, nguyên CEO Ford Đài Loan. Công nghệ nano bán dẫn này hoạt động theo cơ chế tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu mà không yêu cầu thay đổi kết cấu động cơ. Điểm này tạo lợi thế cho phương tiện đang sử dụng, đặc biệt các xe đời cũ chiếm tỷ trọng lớn ở Việt Nam.

Bà Trịnh Từ Doanh - Giám đốc Công ty Thuận Dương phát biểu tại tọa đàm

Bà Trịnh Từ Doanh, Giám đốc Công ty Thuận Dương, cho biết quyết định đưa FECO X3 về Việt Nam xuất phát từ mong muốn đồng hành cùng lộ trình phát triển bền vững. "FECO X3 thể hiện cam kết trách nhiệm xã hội, giúp mỗi người Việt hành động vì tương lai xanh", bà Doanh nhấn mạnh.

Theo số liệu Bộ Tài nguyên và Môi trường, giao thông đóng góp 20-25% tổng lượng CO₂ phát thải tại Việt Nam. Riêng TP.HCM, xe máy thải ra tới 90% lượng CO trong không khí đô thị. Con số này phản ánh mức độ nghiêm trọng của vấn đề ô nhiễm từ phương tiện cá nhân.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM, nhận định giảm phát thải cần sự chung tay từ cả nhà nước, doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng thông minh. Điều này cho thấy quan điểm về trách nhiệm chia sẻ trong bảo vệ môi trường.

FECO X3 - giải pháp xanh hóa cho giao thông hiện đại

Ông Ninh Hữu Chấn - nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội các Nhà sản xuất và Nhập khẩu Ô tô Việt Nam (VAMA) - cùng PGS.TS Nguyễn Phụ Thượng Lưu - Giám đốc Khoa Kỹ thuật Ô tô, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, Đại học Văn Lang - đều đánh giá cao tính ứng dụng của công nghệ FECO X3 trong tiến trình hiện đại hóa và xanh hóa phương tiện giao thông Việt Nam.

Giải pháp thiết thực hướng tới Net Zero 2050

Sau 5 năm thử nghiệm, FECO X3 ghi nhận những kết quả khả quan. Thiết bị giúp giảm các loại khí độc hại như CO, HC và NOx, đồng thời tiết kiệm 10-25% nhiên liệu. Mức tiết kiệm này có thể biến thiên tùy loại xe, thói quen lái và điều kiện vận hành.

Ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch HĐQT NEXNANO tại tọa đàm

Ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch HĐQT NEXNANO, khẳng định FECO X3 là giải pháp thiết thực hướng tới Net Zero 2050. “Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Công ty Thuận Dương trong hành trình mang công nghệ FECO X3 đến thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, FECO X3 ra đời như một giải pháp thiết thực giúp giảm phát thải, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ động cơ, góp phần xây dựng ngành giao thông xanh và bền vững hơn. Ông Cảnh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết Net Zero 2050, mỗi giải pháp công nghệ xanh đều có giá trị. FECO X3 được xem là giải pháp xanh hóa thực tiễn, dễ lắp đặt trên các phương tiện đang lưu hành, góp phần giảm phát thải ngay lập tức và nâng cao hiệu suất vận hành của động cơ.