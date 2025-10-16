Trước đó, công ty đã công bố việc thay đổi kế hoạch thực hiện chuỗi sự kiện “Đêm Di Sản”, bao gồm việc dừng tổ chức sự kiện tại Khánh Hòa và điều chỉnh định hướng của sự kiện Hà Nội, nhằm tập trung toàn bộ nguồn lực hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng sau bão lũ. Thông qua Quỹ hỗ trợ của UB TW MTTQVN, khoản đóng góp của SABECO sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn, xây dựng và sửa chữa lại nhà cửa cùng các công trình hạ tầng thiết yếu, giúp người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Song song với đó, chuỗi “Hành Trình Di Sản” sẽ tiếp tục đi qua các địa điểm như kế hoạch ban đầu, gồm Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An, Hà Nội, tiếp tục sứ mệnh lan tỏa sự kết nối và sẻ chia, tập trung vào các hoạt động gắn kết cộng đồng với người dân địa phương.

Tại Nghệ An, SABECO cũng sẽ phối hợp cùng UB TW MTTQVN để triển khai các hoạt động hỗ trợ tại chỗ, giúp khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.

“Tại SABECO, hành trình 150 năm của chúng tôi gắn liền với sức mạnh, tinh thần đoàn kết và nghị lực bền bỉ của người dân Việt Nam. Khi cả nước đang chung tay khắc phục hậu quả sau lũ, chúng tôi xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến những cộng đồng bị ảnh hưởng. SABECO sẽ luôn sát cánh cùng chính quyền, lực lượng tuyến đầu, các tình nguyện viên và người dân – những con người đang ngày đêm nỗ lực để phục hồi và tái thiết cuộc sống. Dù tình hình thiên tai đặt ra thử thách đối với hoạt động kinh doanh, chúng tôi vẫn kiên định thực hiện những hành động thiết thực, bởi đây là cách chúng tôi tôn vinh tinh thần Việt bền bỉ, luôn biết cách đứng dậy, tái thiết và cùng nhau vươn cao.” Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ.

Đại diện cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo, chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng nghĩa cử cao đẹp của SABECO khi kịp thời chung tay cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. Đây là hành động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng doanh nghiệp để kịp thời chia sẻ khó khăn và giúp đỡ người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng.”

Thông qua những hoạt động này, SABECO khẳng định tinh thần sẻ chia và gắn kết luôn là giá trị cốt lõi mà công ty hướng tới, đồng thời cũng là tinh thần mà chiến dịch "150 Năm Di Sản Vươn Cao" mong muốn truyền tải. Bên cạnh các sáng kiến dài hạn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương, SABECO luôn đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh thiên tai và dịch bệnh.

Những nỗ lực này thể hiện cam kết không ngừng vươn cao cùng đất nước của SABECO, không chỉ thông qua hoạt động kinh doanh, mà còn bằng những hành động, sáng kiến thiết thực nhằm nâng cao đời sống cộng đồng và góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam.