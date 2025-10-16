Công bố toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến nhân dân

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi họp báo.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức công bố toàn văn các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở rộng việc lấy ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Thời gian lấy ý kiến kéo dài từ 15/10 đến 15/11/2025, tạo điều kiện để các ý kiến được thu thập, tổng hợp một cách đầy đủ, chính xác và khách quan.

Các văn kiện được công bố bao gồm:

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với tiêu đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.​

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, kèm theo các phụ lục cụ thể.

Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021–2030.

Phụ lục 5: Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIII và định hướng nhiệm kỳ XIV.

Dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011–2025) và đề xuất sửa đổi, bổ sung.​

Theo đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, quá trình xây dựng văn kiện được thực hiện công phu, kỹ lưỡng, với nhiều lần chỉnh lý, bổ sung, theo hướng đổi mới, khoa học, ngắn gọn và thực chất. Văn kiện định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI, với ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới: thể chế, hạ tầng và nhân lực.

Các nội dung trọng tâm như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết vùng, đô thị thông minh, kinh tế biển, kinh tế văn hóa được nhấn mạnh, đồng thời chú trọng lượng hóa chỉ tiêu và lộ trình triển khai để đảm bảo tính khả thi.​

Việc lấy ý kiến được tổ chức thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm tại các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cũng như qua báo chí và ứng dụng VNeID, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tập hợp trí tuệ toàn dân tộc trong hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng. Đây là dịp để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.​

Các ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện các văn kiện trước khi trình Đại hội.