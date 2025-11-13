Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng trưởng từ 10% trở lên

Sáng 13/11/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 2026. Ảnh: Media Quốc hội

Nghị quyết nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Chính phủ sẽ đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực.

Nghị quyết yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Quốc hội đề ra hướng cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước. Mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế được đặt ra. Hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới cũng nằm trong định hướng chung.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD

Nghị quyết xác định các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2026. GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4,5%.

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt khoảng 25,3%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29,5%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5 điểm phần trăm. Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt khoảng 15,3 bác sĩ. Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 34,7 giường bệnh. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2026-2030 đạt tối thiểu 15%.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Nghị quyết nhấn mạnh tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển văn hóa, xã hội gắn kết chặt chẽ, hài hòa với phát triển kinh tế. Ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quốc hội yêu cầu kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động công tác truyền thông chính sách, "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tạo khí thế, niềm tin trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, mặt trận tạo đồng thuận xã hội.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế, đổi mới mạnh mẽ tư duy

Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị. Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật. Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành để phục vụ phát triển. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đầu tư hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại

Tập trung đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc gia, quốc tế. Nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, hệ thống sân bay quốc tế, hệ thống cảng biển, hạ tầng năng lượng. Thúc đẩy phát triển các dự án có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số. Điều chỉnh quy hoạch phù hợp với bối cảnh mới.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mới nổi, công nghệ cao. Tạo đột phá để thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Tăng cường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Đẩy mạnh đột phá công nghiệp quốc phòng, an ninh

Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy ngoại giao kinh tế, trọng tâm là ngoại giao công nghệ. Đẩy mạnh ngoại giao đa phương, chủ động, tích cực tham gia định hình, dẫn dắt, xây dựng luật chơi trong quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới.

Chủ động hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết giao Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước. Tự tin, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, thực hiện thành công toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.