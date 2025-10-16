Cùng CESCO kiến tạo không gian sống khỏe mạnh hơn

Dải sản phẩm của CESCO có mặt tại triển lãm HVACR – SMART BUILDING TECHNOLOGIES

Cụ thể, CESCO đã mở đầu hành trình khai phá thị trường Đông Nam Á với các sản phẩm như máy bắt ruồi muỗi BlueON Art, máy lọc không khí và diệt khuẩn CESCO UV Power Dual Care…

Máy bắt và diệt côn trùng BlueON Art

Với máy bắt và diệt côn trùng BlueON Art, người dùng sẽ không còn nỗi lo các con côn trùng bay như ruồi, muỗi tồn tại trong các không gian dịch vụ, nhà hàng, văn phòng cao cấp, nhà ở, hay những nơi mà yêu cầu tuyệt đối về vệ sinh và thẩm mỹ. Việc sử dụng máy bắt và diệt côn trùng BlueON Art còn giúp hạn chế hàng triệu vi khuẩn, gây nguy cơ lây lan các bệnh đường ruột nghiêm trọng như Salmonella hay E.coli. Bên cạnh các bệnh lây nhiễm khác, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết khi mùa mưa đến.

Không chỉ đơn thuần là thiết bị bắt và diệt côn trùng, BlueON Art còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu quả, an toàn và nghệ thuật thiết kế. Với thiết kế tối giản cùng tông màu thanh lịch đã từng đạt giải thưởng danh giá Good Design Award Korea 2023, BlueON Art dễ dàng hòa hợp với mọi không gian, từ nhà hàng sang trọng đến văn phòng hiện đại và nhà ở. Ngoài ra, BlueON Art còn được ứng dụng công nghệ độc quyền Hyper-Control LED Trap™, tối ưu quang phổ ánh sáng để thu hút và tiêu diệt côn trùng nhanh hơn, mạnh hơn nhưng vẫn an toàn tuyệt đối cho con người và môi trường sống. Không chỉ nổi bật về thẩm mỹ, BlueON Art còn đạt chứng minh tiết kiệm đến 47% năng lượng so với các thiết bị truyền thống, là minh chứng cho tầm nhìn “xanh và bền vững” của CESCO.

BlueON Art và dải sản phẩm thuộc hệ thống FIC (Flying Insect Control) của CESCO hiện đang được sử dụng trong dự án Công Viên Sáng Tạo Quận 2, nơi CESCO Việt Nam triển khai hệ thống kiểm soát côn trùng toàn diện, góp phần mang lại môi trường sống an toàn cho khách tham quan và cư dân trong khu vực.

Máy lọc không khí và diệt khuẩn 2 in 1 CESCO UV Power Dual Care

Với máy lọc không khí và diệt khuẩn 2 in 1 CESCO UV Power Dual Care, chúng ta sẽ dễ dàng có được một môi trường sống trong lành, sạch khuẩn. Cụ thể máy được phát triển với hai nhiệm vụ chính đó là thiết bị lọc và diệt khuẩn không khí toàn diện với hai công năng hoạt động đồng thời:

- Lọc bụi mịn vượt trội nhờ hệ thống 5 lớp màng lọc HEPA H14, giúp loại bỏ tới 99,99% hạt PM1.0 và PM2.5.

- Diệt khuẩn mạnh mẽ bằng UV-C công suất cao, nhờ vào luồng khí đi qua đường hầm khép kín được chiếu xạ trực tiếp, loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn và vi rút chỉ trong 60 phút (theo kiểm nghiệm của Viện Kỹ thuật Công nghiệp Hàn Quốc).

Ngoài ra, CESCO UV Power Dual Care còn được trang bị cảm biến thông minh theo dõi bụi mịn và CO₂ theo thời gian thực, tự động cảnh báo khi không khí vượt ngưỡng an toàn, giúp người dùng chủ động bảo vệ sức khỏe và hiệu suất làm việc.

Sản phẩm công nghệ mới của CESCO sẽ được trưng bày tại triển lãm HVACR – SMART BUILDING TECHNOLOGIES diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 5 đến ngày 7/11/2025) tại SECC, TP.HCM.

Chi tiết về sản phẩm, liên hệ hotline 090 119 1199 để được tư vấn.