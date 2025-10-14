Cho ngày Phụ nữ Việt Nam thêm ý nghĩa

Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap i.d.™ màu hồng Ceramic Pink

Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap i.d.™ màu hồng Ceramic Pink là lựa chọn tinh tế và hấp dẫn. Đặc biệt, phiên bản màu hồng Ceramic Pink không chỉ ngọt ngào mà còn được trang bị công nghệ khí động học Coanda giúp người dùng tự tin tạo mọi kiểu tóc, từ xoăn, sóng nhẹ đến thẳng mượt mà không gây hư tổn cho mái tóc. Máy cũng được tích hợp khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng MyDyson, cho phép người dùng thiết lập cài đặt tạo kiểu cá nhân hóa, thiết lập nhắc hẹn, tiết kiệm thời gian làm đẹp và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đặc biệt.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap i.d.™ phiên bản màu hồng Ceramic Pink sẽ được ưu đãi 1.500.000 đồng. Chương trình khuyến mãi được áp dụng cho các đơn hàng thanh toán từ 15/10 đến 31/10, bên cạnh ưu đãi giảm giá 1.500.000 đồng, khách hàng sẽ được tặng kèm thêm một bộ lược Brush Giftset Rose Retail trị giá 3.290.000 đồng.

Máy lọc không khí Dyson Big+Quiet Formaldehyde BP04

Máy lọc không khí Dyson Big+Quiet Formaldehyde BP04 sẽ là món quà tự thưởng vô cùng ý nghĩa để mang đến không gian sống trong lành, nơi bạn “sạc” lại năng lượng và tìm lại sự bình yên mỗi ngày.

Máy lọc không khí Dyson Big+Quiet Formaldehyde được thiết kế để vận hành êm ái nhưng mạnh mẽ, có khả năng loại bỏ bụi mịn, khí độc và tác nhân gây dị ứng; đồng thời, phát hiện và triệt tiêu khí formaldehyde, giúp không gian sống của bạn luôn thoáng mát, sạch sẽ và tràn đầy năng lượng.

Trong chương trình ưu đãi nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, khi mua máy lọc không khí Dyson Big+Quiet Formaldehyde BP04, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 2,000,000 đồng cùng bộ lọc K-Carbon trị giá 2,690,000 đồng.

Máy hút bụi lau nhà (khô và ướt) Dyson V12s Detect Slim Submarine™ (Vàng/Nickel)

Máy hút bụi lau nhà (khô và ướt) Dyson V12s Detect Slim Submarine™ (Vàng/Nickel) sẽ giúp nhà cửa luôn sạch sẽ, cho bạn nhiều thời gian để chăm sóc bản thân.

Máy hút bụi lau nhà (khô và ướt) Dyson V12s Detect Slim Submarine™ là máy hút bụi không dây 2-trong-1 đầu tiên của Dyson được thiết kế để vừa hút bụi, vừa lau sàn hiệu quả. Nhờ lực hút mạnh mẽ và đầu lau ướt Submarine™ mới, việc lau dọn nhà cửa không còn là “gánh nặng”, mà trở thành một thói quen chăm sóc không gian sống nhẹ nhàng, thoải mái.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, khi mua máy hút bụi lau nhà (khô và ướt) Dyson V12s Detect Slim Submarine™ (Vàng/Nickel), khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 3,000,000 đồng và quà tặng là giá treo máy hút bụi trị giá 2,890,000 đồng.

Khách mua sản phẩm từ ngày 15/10 đến 31/10 sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 2,500,000 đồng.

Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda 2x™ hoàn toàn mới

Và để Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay trở nên trọn vẹn hơn, Dyson còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm độc quyền tại các cửa hàng trên toàn quốc từ ngày 18 đến ngày 20/10. Theo đó khách hàng nữ sẽ được trải nghiệm tạo kiểu tóc miễn phí với máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda 2x™ hoàn toàn mới và các đầu phụ kiện tạo kiểu đi kèm.

Cũng trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trực tiếp tại cửa hàng Dyson sẽ được tặng một lọ nến thơm cao cấp, một món quà nhỏ giúp ngày vui thêm trọn vẹn.

Chi tiết về chương trình xem thêm tại https://www.dyson.vn/vi-VN/.