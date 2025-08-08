Dyson ra mắt dòng sản phẩm dưỡng tóc Dyson Omega™

Với 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và 12 năm nghiên cứu khoa học về tóc, các kỹ sư Dyson đã tìm kiếm những thành phần dưỡng tóc đến từ thiên nhiên để giải quyết vấn đề tóc khô xơ.

Ngài Dyson, nhà sáng lập của Dyson và Nông trại Dyson cùng sản phẩm dưỡng tóc Dyson Omega™ mới

Cụ thể, dòng sản phẩm dương tóc mới tóc mới bao gồm 7 loại dưỡng chất giàu omega, trong đó có dầu chiết xuất từ hoa hướng dương được trồng ngay tại trang trại của Dyson ở hạt Lincolnshire, Vương quốc Anh. Theo Dyson dòng dưỡng tóc này bao gồm hai sản phẩm chính là dầu dưỡng cấp ẩm giúp tái tạo và phục hồi mái tóc, và xịt dưỡng tóc và gỡ rối tóc hiệu quả. Sự kết hợp của hai sản phẩm này sẽ giúp dưỡng tóc tức thì và duy trì hiệu quả bền lâu, phù hợp với mọi loại tóc.

“Chúng tôi đã kết hợp hai lĩnh vực tưởng chừng hoàn toàn khác biệt – trồng trọt và làm đẹp – để tạo ra một sản phẩm nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe từ các thành phần tự nhiên. Cách đây 12 năm, Dyson đã đầu tư vào nghiên cứu khoa học về tóc. Chúng tôi đã khám phá ra nhiều cách thức ứng dụng công nghệ để cải thiện đáng kể sức khỏe của mái tóc. Những phát minh đột phá về động cơ, bộ gia nhiệt và công nghệ luồng khí đã cho phép chúng tôi thay đổi hoàn toàn cách chăm sóc tóc và đưa hiệu năng của sản phẩm lên một tầm cao mới.”

Dòng sản phẩm dưỡng tóc Dyson Omega™ bao gồm 2 sản phẩm dầu dưỡng Dyson Oli7™ và xịt dưỡng tóc Dyson Oli7™

Chia sẻ thêm về dòng sản phẩm dưỡng tóc mới, ngài Dyson, nhà sáng lập của Dyson và Nông trại Dyson cho biết thêm: “Ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, chúng tôi đã dành hơn một thập kỷ để thử nghiệm và đầu tư vào nông nghiệp chính xác (precision farming). Chúng tôi trồng những loại nông sản chất lượng cao, ngon và bổ dưỡng nhất, sử dụng phương pháp canh tác bền vững và hiệu quả; đồng thời, bảo vệ môi trường và thúc đẩy đa dạng sinh học.”

“Trồng trọt là một niềm đam mê lớn của tôi. Trong quá trình này, tôi bắt đầu quan tâm đến việc liệu các trang trại này có thể đóng vai trò gì trong việc phát triển những sản phẩm làm đẹp có thành phần từ thiên nhiên, hỗ trợ cải thiện sức khỏe mái tóc. Omega là sản phẩm đầu tiên của Dyson có sử dụng thành phần được trồng tại chính các trang trại Dyson Farms. Được thiết kế phù hợp với mọi loại tóc, dòng sản phẩm này giúp giải quyết tình trạng tóc khô, xơ rối bằng những thành phần có nguồn gốc tự nhiên do chính chúng tôi nuôi trồng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá những giải pháp tiên phong hơn nữa, nhằm cải thiện sức khỏe của mái tóc thông qua các phát minh đổi mới, công nghệ và khoa học thành phần.” Ngài Dyson cho biết thêm.

Dyson Farming được thành lập vào năm 2012 và hiện là mô hình trồng trọt lớn nhất tại Vương quốc Anh, với diện tích canh tác lên tới 36.000 mẫu Anh, tương đương với khoảng 20.000 sân bóng đá. Dyson Farming hiện nằm trong top 5 đơn vị canh tác hàng đầu tại Anh¹ trồng lúa mì, đại mạch, hạt dầu, khoai tây và hoa hướng dương phục vụ cho dòng sản phẩm Dyson Omega™. Riêng cánh đồng hoa hướng dương rộng 9 hecta của trang trại đã có hơn 800.000 cây hoa được gieo trồng, trong đó có những cây cao tới gần 2 mét.

Được biết, hoa hướng dương không được chọn vì vẻ đẹp bề ngoài, mà vì đặc tính hóa học độc đáo của chúng. Dầu hướng dương rất giàu axit béo thiết yếu, đặc biệt là omega-6 và omega-9, giúp cấp ẩm sâu, làm mượt lớp biểu bì tóc và giảm tình trạng xơ rối. Kết hợp với lớp cấu trúc phân tử nhẹ giúp dầu dễ dàng thẩm thấu nhanh vào sợi tóc mà không gây tình trạng tích tụ hay bết dính.

Đội ngũ Dyson Farming đã triển khai các phương pháp nhằm đảm bảo hạt hoa hướng dương sau khi thu hoạch đạt tỷ lệ cân bằng tối ưu của các hợp chất có lợi, từ việc thử nghiệm hơn 60 giống hướng dương để tìm ra loại có hàm lượng ceramide tự nhiên cao nhất, đến việc thường xuyên kiểm tra đất, cân bằng vi chất dinh dưỡng và theo dõi sát sao quá trình sinh trưởng của cây sau khi gieo trồng.

Dầu dưỡng Dyson Oli7™

Hỗn hợp dầu dưỡng Dyson Oli7™: được phối trộn cùng 6 loại dầu có nguồn gốc thực vật khác, mỗi loại được chọn lọc kỹ lưỡng nhờ vào lợi ích riêng biệt mà chúng mang lại cho mái tóc, bao gồm: Dầu hạt hướng dương từ trang trại Dyson Farming, Dầu ô liu, Dầu Abyssinian, Dầu ngô, Dầu bơ, Dầu mè và Dầu mắc ca.

Để sử dụng: Đối với dầu dưỡng cô đặc không chứa silicone, giúp nuôi dưỡng, làm mượt và tạo lớp khóa ẩm bảo vệ cho mái tóc mềm mại, dễ vào nếp hơn, giúp nuôi dưỡng và phục hồi mái tóc khô xơ, dễ gãy rụng nhờ vào hỗn hợp dầu dưỡng Dyson Oli7™. Khi sử dụng chỉ cần dùng tay thoa một lớp dầu dưỡng lên nền tóc khô hoặc tóc ẩm, nhẹ nhàng thoa đều dọc theo phần thân đến ngọn tóc.

Xịt dưỡng tóc Dyson Oli7™

Xịt dưỡng tóc Dyson Oli7™, với khả năng 8-trong-1, xịt dưỡng tóc giúp dưỡng tóc, gỡ rối, làm mượt tóc, giảm xơ rối, bảo vệ mái tóc khỏi nhiệt và tia UV, giúp hạn chế gãy rụng và dưỡng ẩm cho tóc. Chỉ cần xịt trực tiếp lên nền tóc ướt hoặc khô, sau đó dùng tay, lược hoặc bàn chải để tán đều sản phẩm.

Dyson cam kết tạo ra những sản phẩm không chỉ hiệu quả mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng đầy cảm xúc. Dòng sản phẩm dưỡng tóc Dyson Omega™ còn mang theo mình tám tầng hương đặc trưng. Ở lớp hương đầu mùi Citrus tươi mát, trà xanh và cam bergamot sẽ mang đến cảm giác sạch thoáng, tươi trẻ, phản ánh kết cấu nhẹ tênh của sản phẩm. Ở tầng hương giữa là sự kết hợp của hương hoa nhài và hoa hồng, gợi lên cảm giác êm dịu, thanh lịch khi sản phẩm dần thẩm thấu vào tóc. Và ở tần cuối cùng, lớp hương lắng lại với xạ hương, gỗ tuyết tùng và rêu sồi tạo để lại một tầng hương cuối nhẹ nhàng, uyển chuyển tương tự như dòng sản phẩm Dyson Chitosan™.

Không giống các sản phẩm xịt dạng lỏng thông thường, xịt dưỡng tóc Dyson Omega™ sở hữu kết cấu kem gel sánh mịn bên trong, nhưng khi xịt ra lại chuyển thành một lớp sương mỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu vào từng sợi tóc. Để đạt được hiệu ứng này, các kỹ sư Dyson đã thiết kế riêng một cơ chế vòi xịt đặc biệt, giúp tinh chất thấm nhanh và phủ đều mái tóc chỉ trong một bước đơn giản.

Dầu dưỡng tóc Dyson Omega™ được chứa trong chai thủy tinh thiết kế tỉ mỉ, tôn lên sắc màu tự nhiên của sản phẩm. Sau khi thử nghiệm 112 mẫu chai khác nhau, đội ngũ kỹ sư Dyson đã lựa chọn thiết kế thủy tinh, giúp tăng độ vững vàng và hạn chế nguy cơ đổ, tràn. Nắp chai cũng được thiết kế riêng biệt, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn ngay cả khi tay đang dính dầu.

Sản phẩm Dyson Omega hiện chưa có bán tại Việt Nam.