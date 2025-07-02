Bà Kavya Nair Phó Quản lý Thiết kế tại Dyson (Singapore)

Bà Kavya Nair theo học chuyên ngành Kỹ thuật Thiết kế (Design Engineering) và chính thức tham gia vào đội ngũ Dyson ngay sau khi vừa tốt nghiệp Đại học năm 2020.

Trước tiên xin chúc mừng bạn đã có cơ hội làm việc với một thương hiệu rất tuyệt vời. Tôi còn nhớ khoảng 10 năm trước khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc quạt không cánh của Dyson trên mạng internet trong một lần tìm kiếm thông tin về sản phẩm công nghệ mới. Thật sự rất wow, và tôi đã trở thành fan của thương hiệu này ngay sau khi Dyson có mặt tại Việt Nam. Thế còn bạn, cơ duyên nào đưa bạn đến với Dyson?

Tôi rất vui khi nghe chị chia sẻ về Dyson với một niềm yêu thích đến như vậy. Cảm ơn chị đã tin và yêu thương hiệu Dyson. Tôi bắt đầu làm việc tại Dyson cách đây 5 năm, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Đây cũng là công việc đầu tiên của tôi và tôi gắn bó cho tới ngày nay. Tôi theo học chuyên ngành Kỹ thuật Thiết kế (Design Engineering) và vào thời điểm đó tôi thật sự mong muốn tìm được công việc có thể kết hợp giữa yếu tố công nghệ và con người, đặt con người làm trung tâm của quá trình phát triển sản phẩm. Thật may mắn là Dyson hội tụ cả hai yếu tố đó. Tại Dyson, chúng tôi lắng nghe người dùng trước, rồi mới tìm cách ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Đó cũng là lý do tôi chọn gắn bó với Dyson. Như bạn thấy, Dyson có danh mục sản phẩm rất đa dạng, mỗi sản phẩm đều nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể, với những giải pháp công nghệ mang tính cách mạng. Tôi rất tự hào khi được đóng góp vào hầu hết các dự án đó, dù đôi khi chỉ là một phần nhỏ. Từ một kỹ sư mới ra trường đến nay là phó quản lý thiết kế, tôi cảm thấy rất vinh dự khi hôm nay được đại diện Dyson chia sẻ về sản phẩm tại sự kiện ra mắt máy sấy tóc Dyson Supersonic r ở thị trường Việt Nam.

Để có được ngày hôm nay, bên cạnh yếu tố công nghệ và con người như bạn đã chia sẻ, hẳn là Dyson cũng đã mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội để có thể đáp ứng mong muốn của bạn trong sự nghiệp?

Như đã chia sẻ, tôi tham gia vào đội ngũ Dyson ngay sau khi vừa tốt nghiệp Đại học. Chính vì vậy khoảng thời gian đầu mọi thứ đều rất mới mẻ với tôi. Tuy nhiên, Dyson là một môi trường rất lý tưởng cho những kỹ sư trẻ như tôi được học hỏi và tạo ra các công nghệ đột phá. Với tư duy giải quyết vấn đề, Dyson bắt đầu bằng việc nghiên cứu khó khăn mà khách hàng thường gặp phải, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc chăm sóc tóc, sau đó chúng tôi sẽ tìm cách xử lý vấn đề bằng công nghệ hoặc tận dụng công nghệ sẵn có một cách sáng tạo hơn. Tôi bắt đầu làm việc tại Dyson với vai trò kỹ sư thiết kế tại văn phòng Dyson Singapore, nơi chủ yếu tập trung vào phát triển sản phẩm. Trong khi các hoạt động đổi mới sáng tạo sẽ diễn ra chủ yếu ở Anh. Thật may mắn là tôi đã có cơ hội sang Anh công tác trong vòng hai năm. Đây là khoảng thời gian rất ý nghĩa, nó cho phép tôi có cái nhìn toàn diện về quá trình phát triển tại Dyson, không chỉ dừng lại ở khâu phát triển mà bao gồm cả đổi mới sáng tạo. Điều này đã giúp tôi có sự chuẩn bị vững vàng hơn khi đảm nhiệm vai trò hiện tại. Với vai trò là Phó quản lý thiết kế chịu trách nhiệm lên ý tưởng cho sản phẩm, phát triển và đảm bảo sản phẩm sẵn sàng được sản xuất và bán ra thị trường. Có thể nói ở góc độ phát triển sản phẩm thì Dyson là một nơi tuyệt vời để làm việc.

Bạn có tham gia vào quá trình phát triển máy sấy Dyson Supersonic r lần này không? Và vì sao bạn và đội ngũ Dyson nghĩ đến ý tưởng tuyệt vời này?

Tôi nhớ rằng quá trình phát triển sản phẩm Dyson Supersonic r bắt đầu từ khoảng năm 2017, đã khá lâu rồi. Khi tôi gia nhập Dyson thì dự án đã được chuyển sang Singapore, nên phần việc của tôi chủ yếu liên quan đến việc hoàn thiện và củng cố niềm tin nội bộ đối với sản phẩm này. Về ý tưởng ban đầu, bộ phận nghiên cứu sản phẩm của Dyson đã làm việc rất chặt chẽ với các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp và các chuyên gia trong ngành để tìm hiểu sâu hơn về những khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình tạo kiểu. Chúng tôi nhận thấy rất nhiều thợ làm tóc gặp phải các vấn đề sức khoẻ do chính thiết kế của máy gây ra như đau tay, hội chứng ống cổ tay, căng cơ khi phải cầm thiết bị trong thời gian dài. Và chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm có thể giải quyết triệt để vấn đề đó. Đầu tiên chúng tôi đặt ra câu hỏi 'kiểu dáng hoàn toàn mới như vậy có thể làm cho thiết bị nhẹ hơn không? Và kiểu dáng đó có bảo đảm giữ nguyên hiệu suất hoạt động hay không?' Chúng tôi muốn đảm bảo rằng người dùng lựa chọn sản phẩm không chỉ vì kiểu dáng, mà còn bởi vì khả năng tạo kiểu và làm khô hiệu quả của nó, có thể nói là tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn so với các máy sấy truyền thống. Tôi nghĩ đó chính là điểm khởi đầu của Supersonic r. Ban đầu, sản phẩm được phát triển để phục vụ các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp. Nhưng sau đó, chúng tôi nhận thấy rằng công năng tối ưu của máy sấy tóc Dyson Supersonic r hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu làm tóc ngày càng cao của người dùng.

Không chỉ ấn tượng với thiết kế và công nghệ của Dyson, tôi cũng đánh giá rất cao ý tưởng cá nhân hoá trong lĩnh vực chăm sóc tóc và làm đẹp của Dyson. Từ đâu mà Dyson lại có ý tưởng đặc biệt này?

Theo nghiên cứu của chúng tôi, mỗi người sẽ có những kiểu tóc và chất tóc rất khác nhau. Ngay cả sở thích làm tóc cũng vậy. Người có mái tóc thẳng thường thích làm xoăn, những người có mái tóc xoăn thường thích duỗi thẳng. Và sở thích này cũng có thể thay đổi thường xuyên? chẳng hạn, bạn có thể thích uốn tóc xoăn và giữ những lọn xoăn này trong một khoảng thời gian, nhưng ở thời điểm khác, bạn lại muốn duỗi thẳng. Hiểu được tâm lý này, chúng tôi muốn cá nhân hóa quá trình tạo kiểu, đưa ra nhiều lựa chọn tạo kiểu linh hoạt cho người dùng. Để làm được điều đó, Dyson đã cho ra mắt ứng dụng MyDyson™ – cho phép người dùng tạo hồ sơ tóc của mình và kết nối với thiết bị sấy tạo kiểu. Từ đó, ứng dụng sẽ đưa ra đề xuất tạo kiểu dựa trên chất tóc, độ dài tóc, sở thích tạo kiểu, thời tiết khu vực sinh sống của người dùng,… Dù vậy thì những gợi ý này chỉ mang tính tham khảo và người dùng hoàn toàn có thể tùy chỉnh dựa theo ý muốn của mình. Tôi nghĩ rằng cá nhân hoá trải nghiệm sản phẩm cho người dùng là điều vô cùng quan trọng. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nâng cao trải nghiệm của người dùng ngày một tốt hơn.

Trong tương lai, Dyson có dự định cá nhân hóa tất cả các sản phẩm chăm sóc tóc không?

Tôi không chắc là mình có thể chia sẻ chi tiết về những gì chúng tôi đang nghiên cứu, nhưng tôi tin đây là một hướng hoàn toàn có thể mở rộng và áp dụng cho các dòng sản phẩm khác. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào việc tích hợp ứng dụng và các tính năng kết nối vào thói quen tạo kiểu của người dùng và điều đó đang phát huy hiệu quả. Sở dĩ tôi nói tính năng này đang phát huy hiệu quả là bởi chúng tôi thấy rằng người dùng đang tương tác nhiều hơn với sản phẩm và hiểu rõ hơn cách sử dụng, tất cả thông qua một nền tảng duy nhất như ứng dụngMyDyson™. Và tôi nghĩ máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrapi.d™ chỉ là khởi đầu.

Xin được hỏi câu cuối cùng. Với vai trò là một người phụ nữ làm việc trong ngành công nghệ và kỹ thuật, bạn có thấy thuận lợi hay khó khăn gì không? Đặc biệt là khi tham gia phát triển các sản phẩm chăm sóc tóc – một lĩnh vực vốn rất gần gũi với phái nữ?

Tôi nghĩ rằng, theo thời gian, giới tính không còn là một rào cản quá lớn trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Tôi tin rằng, chỉ cần bạn có chuyên môn vững, biết mình đang làm gì, thật sự đam mê và hiểu rõ công việc mình đang làm thì bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và thừa nhận. Riêng trong lĩnh vực chăm sóc tóc, tôi đã có dịp làm việc với rất nhiều lãnh đạo nữ có dày dặn kinh nghiệm và có hiểu biết rất sâu rộng, điều này đặc biệt có ích khi làm các sản phẩm sấy tóc, vì tệp khách hàng sử dụng sản phẩm này đa phần là phụ nữ. Thực tế, trong nhiều năm qua, tôi thấy trong nhiều dự án lớn tại Dyson, người đứng đầu nhóm thiết kế thường là phụ nữ. Tôi tin rằng việc có phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực này thật sự tạo ra sự khác biệt, bởi vì là phụ nữ, chúng tôi thường có trực giác rất nhạy trong việc đánh giá một vấn đề có thực sự quan trọng và có cần thiết để giải quyết hay không. Vậy nên, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất không phải là giới tính mà là kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của bạn.

Xin cảm ơn bạn và chúc bạn cùng Dyson tiếp tục mang đến những sản phẩm tuyệt vời.