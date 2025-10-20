Chuyển động số
Bí quyết KOC 'triệu đô' tặng các 'mẹ bỉm sữa' nhân ngày 20/10

12:01 | 20/10/2025
Là một KOC có những phiên bán hàng đạt doanh thu triệu USD, được các bà mẹ tin tưởng, với Trần Dung, món quà quý giá nhất cô muốn dành tặng chị em nhân ngày 20/10 là niềm tin và giá trị thật của từng sản phẩm.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung, chủ kênh TikTok Mevabemarsovn. Kiếm doanh thu hàng chục tỷ nhờ bí quyết đồng hành cùng 'mẹ bỉm sữa'. Ảnh: NVCC.

Với những video nhỏ về chăm sóc bé, chọn sữa, chọn tã…, Trần Dung (Trần Thị Dung, chủ kênh TikTok Mevabemarsovn) đã xây dựng một cộng đồng tin cậy, giúp các mẹ bỉm sữa tự tin hơn giữa “rừng” sản phẩm cho con. Với cô, niềm tin và giá trị thật chính là nền tảng tạo nên doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

KOC say mê đọc thành phần sản phẩm

Nhiều người tưởng rằng Trần Dung là một bà mẹ trẻ, nhưng sẽ bất ngờ khi biết cô gái trẻ này còn chưa lập gia đình. Tuy nhiên, khi biết được bí quyết lựa chọn sản phẩm để giới thiệu (review) của cô, mọi người đều hiểu và thán phục.

Giữa "ma trận" quảng cáo và giới thiệu hàng hóa trên mạng, sự minh bạch và kiến thức khoa học trở thành yếu tố then chốt để cha mẹ lựa chọn. Đây chính là bí quyết giúp KOC (Key Opinion Consumer, người tiêu dùng chủ chốt, người giới thiệu sản phẩm) “tiền tỉ” Trần Dung gặt hái thành công.

Không ít người coi việc review sản phẩm chỉ là công việc ngắn hạn để kiếm thêm thu nhập. Nhưng với Trần Dung, đây lại là hành trình dài hạn, chậm mà chắc, khi xác định cho mình phương châm: Lựa chọn sản phẩm uy tín. Và từ sản phẩm uy tín, khi đã xây dựng được vị thế như một chuyên gia dinh dưỡng, thành công đã đến với cô, khi đã có được những phiên bán hàng trực tiếp (livestream) có doanh số trên 1 triệu USD.

“Bây giờ nhiều nhãn hàng muốn hợp tác với em, nhưng em luôn xác định, lựa chọn rất cẩn trọng sản phẩm để review, với phương châm: Hàng có đảm bảo về xuất xứ, có đầy đủ chứng nhận hợp pháp”, Dung khoe. Sự cẩn trọng này giúp Dung đứng vững trong nghề KOC, nhất là sau khi các cơ quan chức năng và cả nền tảng dọn dẹp những trường hợp bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gần dây.

Nói về công việc “bạc tỷ” được các nhãn hàng săn lùng này, cô KOC trẻ này cho rằng, việc hiểu về các sản phẩm, nhất là sản phẩm nhạy cảm, liên quan đến sức khỏe như các mặt hàng dinh dưỡng trẻ em, là bí quyết giúp cô chinh phục cộng đồng, có lượng khách hàng đông đảo, vì những kiến thức này giúp cô làm cầu nối để người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

“Em có niềm say mê khá đặc biệt, khác với các bạn cùng lứa, cùng nghề là đọc bảng thành phần từng sản phẩm dinh dưỡng”, Dung kể và nói thêm: “Có khi em dành cả ngày để đọc và so sánh các bảng thành phần, dinh dưỡng, thấy hấp dẫn như đọc tiểu thuyết”.

Từ sinh viên Luật đến KOC bỉm sữa

Cộng đồng phụ huynh trên TikTok chắc rất ít người biết, Dung từng theo học ngành Luật và làm tư vấn pháp lý. Thời sinh viên, để trang trải cuộc sống, cô nhận việc bán hàng tại một cửa hàng mẹ và bé. Chính công việc làm thêm tưởng chừng tạm bợ ấy đã gieo vào lòng cô sự gắn bó với ngành hàng bỉm sữa.

Sau khi tốt nghiệp, Dung theo đuổi nghề tư vấn pháp luật, đại diện trong các vụ tranh tụng. Công việc này rèn cho cô tính cẩn trọng, khả năng phân tích và sự trách nhiệm trong từng lời khuyên. Thế nhưng, khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của TikTok và thương mại điện tử, cô nhận ra đây là cơ hội để kết hợp đam mê cũ với một hướng đi mới: chia sẻ kiến thức hữu ích, đặc biệt là về sản phẩm cho mẹ và bé.

"Dinh dưỡng chính là gốc rễ để mẹ an tâm và bé lớn khôn", Dung khẳng định. Triết lý này thể hiện rõ trong cách cô chọn nội dung: không chỉ dừng ở việc giới thiệu một loại sữa hay thực phẩm bổ sung, cô còn dành thời gian giải thích tỉ mỉ về thành phần, công dụng, độ tuổi phù hợp, và cả những lưu ý khi sử dụng.

Tất nhiên, nghề luật mà Dung học và từng làm việc giúp cô kiểm tra các giấy tờ về nguồn gốc, xuất xứ hết sức hữu hiệu.

Khác với phong cách "nhanh – gọn – lạ" thường thấy trên TikTok, video của Dung thiên về sự nhẹ nhàng, chân thành và đầy tính chia sẻ. Có thể không tạo hiệu ứng lan truyền (viral) ngay lập tức, nhưng lại mang đến niềm tin lâu dài. Nhiều phụ huynh sau khi áp dụng gợi ý từ Dung đã quay lại để cảm ơn: "Nhờ bạn mà tôi hiểu hơn về dinh dưỡng cho con, bớt hoang mang trước hàng trăm loại sản phẩm ngoài kia".

Ban đầu, Dung chỉ định thử sức với nghề KOC trong vòng một năm trước khi đi học thạc sĩ. Nhưng càng làm, cô càng nhận ra công việc này không chỉ mang lại thu nhập, mà còn giúp mình đồng hành cùng nhiều gia đình, lan tỏa giá trị thiết thực. Hiện tại, Dung là KOC có doanh thu hàng đầu trong mạng đa kênh (MCN) TikTok mà Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Cuộc sống số (DIGILIFE) đang quản lý.

Những lời khuyên chân thành với các bà mẹ Việt

Trở thành chuyên gia trong mảng phân tích sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và các sản phẩm cho mẹ và bé, Dung có những phân tích khá sâu sắc về đặc điểm của đối tượng khách hàng này.

Theo cô, các bà mẹ Việt đều rất tình cảm nhưng cũng rất thông minh. Họ không mua hàng chỉ vì quảng cáo, mà mua vì niềm tin và cảm xúc. Một khi họ tin bạn, họ sẽ đồng hành rất lâu – thậm chí trở thành “đại sứ thương hiệu tự nhiên” cho bạn.

Các mẹ Việt còn có đặc điểm là thích tìm hiểu kỹ, nhưng vẫn muốn nghe lời khuyên từ người có trải nghiệm thật. Vì vậy, người làm KOC phải vừa hiểu sản phẩm, vừa hiểu tâm lý người dùng, và phải giữ được cái tâm trong từng lời nói – chứ không thể nói theo kịch bản.

Từ việc hiểu khách hàng, Trần Dung đã đúc kết ra những lời khuyên bổ ích dành cho các bà mẹ, đặc biệt là bà mẹ Việt, những khách hàng quen thuộc và trung thành của cô.

Dung nhắc nhở các bà mẹ rằng: “Làm mẹ giỏi không có nghĩa là phải hoàn hảo. Các mẹ đã làm rất tốt rồi”. Cho nên, cô khuyên các bà mẹ đừng quá áp lực phải biết hết, làm hết, đừng quá lo lắng khi con ốm con sụt cân. “Hãy bình tĩnh, lắng nghe con và lắng nghe chính mình. Khi mẹ đủ bình an, con sẽ cảm nhận được năng lượng đó”, cô khẳng định.

Trong thời đại mạng xã hội hiện nay, có quá nhiều thông tin, do đó, Trần Dung khuyên các bà mẹ hãy chọn lọc, tin vào nguồn đáng tin, và tin vào trực giác của chính mình, đồng thời cũng tin vào những trải nghiệm của mình.

“Điều thú vị là các mẹ cũng ưa chuộng sự chân thật và gần gũi hơn. Họ thích xem những review thật, có trải nghiệm thật, không phô trương”, Dung nói.

Đó chính là cơ hội cho những người làm KOC như Dung – những người không chỉ quảng bá sản phẩm, mà còn chia sẻ câu chuyện thật, giúp các mẹ ra quyết định thông minh hơn.

Điều cuối cùng mà Trần Dung muốn nhắn nhủ những bà mẹ trẻ Việt là: “Một người mẹ hạnh phúc sẽ nuôi được một đứa trẻ hạnh phúc”.

“Tôi luôn muốn lan tỏa năng lượng tích cực, giúp phụ nữ yêu thương bản thân hơn một chút. Khi mẹ hạnh phúc, con cái cũng sẽ hạnh phúc”, Dung nhấn mạnh.

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

