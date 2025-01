'Chạm để thanh toán, gửi ngàn yêu thương'

Theo đó, trong 2 ngày 19 và 20/10/2023 với mục tiêu gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân mắc ung thư vú, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để họ được sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc, khách hàng khi sẽ nhận ưu đãi đồng giá 50.000 đồng khi mua bó hoa tươi hoặc combo thức ăn và nước uống McDonald’s (trị giá từ 100.000 đồng) khi thanh toán bằng phương thức chạm thẻ NAPAS hoặc Mastercard. Toàn bộ doanh thu của chương trình được quyên góp cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam.

Đại diện Mastercard, bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết thêm: “Tại Mastercard, nguyên tắc "Làm hiệu quả bằng cách làm tốt" (Doing Well by Doing Good) luôn là kim chỉ nam trong hoạt động hỗ trợ con người và cộng đồng. Mastercard vui mừng hợp tác cùng NAPAS và Payoo nhằm đem đến những lợi ích cho chủ thẻ, đồng thời giúp chủ thẻ tạo nên tác động tích cực đối với những đối tượng trong cộng đồng cần giúp đỡ. Sự hợp tác này cũng khẳng định cam kết chung của cả ba đối tác trong việc đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.”

Khu vực xe hoa, xe F&B tại các địa điểm công cộng thu hút nhiều người đến check-in

Toàn bộ chương trình được tổ chức tại 3 khu vực chính, đó là 25 điểm chạm thuộc quận trung tâm của Tp.HCM và Hà Nội như Khu vực trưng bày xe hoa và bán hoa tươi tại các cửa hàng thuộc chuỗi GS25, trạm xe đạp số TNGo; Khu vực trưng bày xe F&B và bán combo McDonald’s tại các cửa hàng McDonald’s; và đặc biệt nhất là các khu vực giúp người dân trải nghiệm công nghệ thanh toán contactless hiện đại song song với không gian trang trí trẻ trung, ấn tượng, là điểm đến check-in độc đáo cho đông đảo người dân dịp 20.10.

Ghi nhận tại các khu vực tổ chức chương trình, nơi xe hoa và xe F&B cùng “xuống phố”, đông đảo người dân đã hào hứng tham gia. Không chỉ các bạn trẻ, những người lớn tuổi, trung niên, những người nước ngoài, những cặp đôi hay nhóm bạn đều tranh thủ tặng nhau những bó hoa tươi, cùng nhau thưởng thức đồ ăn đồng thời góp phần hỗ trợ cho hoạt động trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp

Những người lớn tuổi cũng tranh thủ “check-in” tại điểm xe hoa và mua hoa ủng hộ chương trình

Anh Văn Trương, chị Kiều Oanh, ngụ tại Thành phố Thủ Đức là đôi vợ chồng trẻ đang chụp hình cưới ở khu vực lân cận cũng tranh thủ ghé thăm chiếc xe hoa bên đường để chụp bộ hình kỷ niệm và ủng hộ chương trình. Anh chia sẻ, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, nhân văn với cách triển khai độc đáo khiến người mua hoa, người bán hoa lẫn người thụ hưởng đều rất vui lòng.

Đôi vợ chồng trẻ Văn Trương - Kiều Oanh tranh thủ vài tấm kỷ niệm với xe hoa

Sáng sớm ngày 20/10, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đến các xe hoa để mua những bó hồng sớm nhất tặng người ang. Anh Huy Tưởng cho biết, mẹ anh đang nằm viện, biết thông tin có xe hoa, anh chạy angô để mua một bó mang vào viện chúc mừng mẹ ngày 20.10 và mong mẹ mau khỏe. Trước giờ đến lớp, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ ghé điểm tổ chức sự kiện để mua hoa angô giáo.

Nhiều khách hàng sáng sớm đã đi mua hoa cho vợ, bạn gái hay cô giáo

Nhiều du khách nước ngoài du lịch hoặc sinh sống tại Tp.HCM cũng rất thích thú với những chiếc xe hoa trên phố. Một du khách quốc tịch Đức cho biết, anh mua hoa tặng bạn gái và cũng muốn “góp sức” ủng hộ cho những bệnh nhân ung thư vú, trong khi nhiều người khác ở khu vực tổ chức sự kiện tại McDonald’s thì chọn thanh toán thẻ contactless vì vừa nhanh, tiện lại vừa được mua combo đồ ăn với giá hấp dẫn.

Nhiều người nước ngoài hưởng ứng chương trình

Bên cạnh chương trình CSR, NAPAS, Mastercard và Payoo cũng phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi khi mua sắm tại chuỗi cửa hàng của các thương hiệu lớn trên toàn quốc từ 10/2023 đến 01/2024. Theo đó, khách hàng sẽ được giảm giá theo số tiền hoặc theo phần trăm giá trị đơn hàng khi thanh toán bằng thẻ Contactless với hơn 300 thương hiệu tại hơn 4.000 điểm bán.

Ví dụ như giảm ngay 100.000 đồng cho mỗi hóa đơn thanh toán từ 1 triệu đồng tại hệ thống AEON Mall vào mỗi thứ Tư hàng tuần và vào ngày 5 và 20 hàng tháng; giảm ngay 1 triệu đồng cho đơn hàng trang sức PNJ từ 10 triệu; giảm ngay 20.000 đồng khi thanh toán đơn hàng từ 40.000 đồng tại hệ thống KOI Thé & KOI Café; giảm 200.000 đồng cho đơn hàng từ 2 triệu tại ANTA, giảm 15% thương hiệu thời trang thể thao Lining,…

Chia sẻ về chương trình, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc VietUnion cho biết: “Với hệ thống đối tác rộng khắp toàn quốc và nền tảng thanh toán số phát triển, Payoo trân trọng và tự hào được NAPAS và Mastercard nhiều năm lựa chọn là đơn vị đồng hành để cung cấp giải pháp khuyến mãi tối ưu, hỗ trợ triển khai các chương trình ưu đãi một cách đồng bộ và nhanh chóng đến nhiều chuỗi bán lẻ. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm và thanh toán tối giản, tiết kiệm chi phí, song song với việc chung tay lan tỏa một chương trình ý nghĩa và ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng dành cho người phụ nữ Việt Nam.”

Bước vào mùa mua sắm cuối năm, việc hợp tác ba bên với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn hứa hẹn sẽ tạo hiệu ứng kích cầu và bùng nổ sức mua khi cộng hưởng chung với các chương trình ưu đãi mua sắm cuối năm của nhiều thuơng hiệu.