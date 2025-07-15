Trump đe dọa áp thuế 100% với Nga nếu không có hòa bình trước tháng 9

“Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế quan rất nghiêm ngặt, nếu không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày, mức thuế quan khoảng 100%, họ gọi đó là thuế quan thứ cấp”, Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Trong động thái gây chú ý toàn cầu, Phát biểu tại Nhà Trắng tại cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump nhấn mạnh: “Nếu không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày, chúng tôi sẽ áp thuế quan rất nghiêm ngặt lên tới khoảng 100%. Người ta gọi đó là thuế quan thứ cấp.”

Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông rất thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cho rằng “một thỏa thuận lẽ ra đã có thể đạt được từ nhiều tháng trước”.

Cảnh báo của ông Trump đặt ra thời hạn rõ ràng: đến tháng 9, nếu không có lệnh ngừng bắn, Mỹ sẽ ra tay trừng phạt thương mại ở quy mô chưa từng có.

Tái khởi động “thuế quan thứ cấp” - đòn cảnh cáo toàn cầu

“Thuế quan thứ cấp” - một công cụ thương mại mà Trump từng đe dọa trong nhiệm kỳ trước sẽ áp dụng không chỉ với Nga mà còn với các quốc gia và tổ chức có quan hệ thương mại với Moscow. Điều này có thể giáng đòn mạnh vào các nền kinh tế đang phụ thuộc vào hàng hóa Nga, đặc biệt là nhiên liệu hóa thạch.

Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ vốn là những khách hàng lớn của dầu, khí đốt và than đá Nga có thể là mục tiêu bị ảnh hưởng nặng nề nếu chính sách thuế mới được thực thi.

Dù chưa nêu rõ mặt hàng cụ thể nào sẽ bị đánh thuế, nhưng giới quan sát cho rằng trọng tâm sẽ vẫn là dầu mỏ và khí đốtlà hai nguồn thu ngoại tệ chính của Điện Kremlin.

Từ Venezuela đến Iran: Trump dồn sức mạnh vào "đòn thuế"

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ sử dụng vũ khí thuế quan để gây áp lực chính trị và ngoại giao.

Hồi tháng 3, ông Trump từng tuyên bố các quốc gia nhập dầu từ Venezuela sẽ bị đánh thuế 25%, chủ yếu nhắm đến Trung Quốc, đây cũng là nước tiêu thụ dầu lớn nhất từ Caracas. Đến tháng 5, ông tiếp tục đe dọa áp thuế với các nước mua dầu từ Iran, một động thái khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu chao đảo.

Với Nga, đe dọa lần này được coi là “mạnh mẽ hơn bao giờ hết” khi đặt thời hạn cụ thể, nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt chiến sự tại Ukraine như điều kiện tiên quyết.

“Hòa bình có hạn chót” - Áp lực chưa từng có lên Moscow

Tuyên bố của Trump xuất hiện trong bối cảnh chiến sự Ukraine vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu lắng dịu. Dù nhiều cuộc hòa đàm đã diễn ra, các bên vẫn chưa đạt được tiếng nói chung.

Bằng cách đưa ra thời hạn và đe dọa trừng phạt kinh tế lan rộng, Trump đang gửi đi thông điệp rằng: hòa bình không thể chờ đợi vô thời hạn và sẽ phải trả giá nếu bị trì hoãn.

Nếu được thực thi, chính sách thuế quan 100% sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Nga, mà còn làm rung chuyển các chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và nguyên liệu đầu vào.