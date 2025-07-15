Mạng di động FPT ‘tiếp lửa’ Gen Z bằng chương trình học bổng hấp dẫn

Theo đó, chương trình học bổng “FPT Shop – A.I Đỉnh Chóp” dành cho học sinh từ bậc trung học cơ sở đến trung học phổ thông trên toàn quốc theo bốn nhóm lĩnh vực nổi bật: Học Đỉnh – Họa Đỉnh – Ca Đỉnh – Võ Đỉnh, tương ứng với năng lực học thuật, mỹ thuật, âm nhạc và thể chất.

Mỗi gói học bổng có giá trị lên đến 120 triệu đồng, đi kèm “SIM Tân Binh” của mạng di động FPT với tiện ích 30GB/tháng (1GB/ngày), miễn phí data truy cập TikTok và YouTube trong suốt 12 tháng. Gói SIM này giúp học sinh duy trì kết nối ổn định trong quá trình học tập, giải trí và phát triển kỹ năng trong môi trường số hiện đại.

Mạng di động FPT mở cổng đăng ký nhận học bổng “FPT Shop - A.I Đỉnh Chóp” cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc

Không chỉ mang đến tiện ích công nghệ, mạng di động FPT còn mong muốn truyền cảm hứng để các bạn trẻ dám thể hiện bản thân, chủ động theo đuổi đam mê và sẵn sàng bứt phá. Thông qua chương trình này, mạng di động FPT lan tỏa thông điệp “Cùng bạn tiên phong, trải nghiệm để trưởng thành”, bật chế độ ‘đỉnh chóp’ của thế hệ học sinh đa tài, dám khác biệt và tự tin dẫn đầu trong kỷ nguyên số.

Học bổng “FPT Shop – A.I Đỉnh Chóp” là hoạt động nằm trong chiến dịch “Tân Bling Đỉnh – A.I Thông Minh” với nhiều ưu đãi công nghệ thiết thực

Được biết, chiến dịch “Tân Bling Đỉnh - A.I Thông Minh” do FPT Shop triển khai từ tháng 6/2025. Thông qua chiến dịch này FPT còn mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như combo công nghệ với giá từ 8.990.000 đồng; trả góp 0% lãi suất; giảm thêm đến 5% dành riêng cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Ngoài ra, nhiều sản phẩm còn được mở rộng thời gian bảo hành đến 3 năm, đi kèm các tiện ích hỗ trợ học tập như ưu đãi Microsoft 365 và dịch vụ hậu mãi chu đáo.

Các thí sinh có thể gửi hồ sơ đăng ký và video dự thi từ nay đến hết ngày 30/09/2025

Để tham gia xét chọn học bổng, thí sinh có thể gửi hồ sơ đăng ký và video dự thi từ nay đến hết ngày 30/09/2025. Những bài dự thi đáp ứng tiêu chí sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn và đăng tải công khai để cộng đồng cùng tham gia bình chọn. Vòng bình chọn trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 01/11 đến 30/11/2025. Kết quả học bổng sẽ được công bố chính thức vào ngày 31/12/2025 trên trang thông tin của chương trình tại đây: https://fptshop.com.vn/ctkm/hoc-bong-fpt-shop-a.i-dinh-chop

FPT Shop luôn tiên phong đổi mới và đồng hành cùng thế hệ trẻ trong quá trình học tập và phát triển

Là hệ thống bán lẻ công nghệ hàng đầu, FPT Shop luôn tiên phong đổi mới và đồng hành cùng thế hệ trẻ trong quá trình học tập và phát triển. Với lợi thế am hiểu sâu sắc về công nghệ cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, FPT Shop thường xuyên phối hợp với các trường học trên toàn quốc tổ chức workshop và hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp học sinh - sinh viên tiếp cận với xu hướng công nghệ một cách sớm nhất, rèn luyện kỹ năng số và tư duy sáng tạo. Qua đó, FPT Shop khẳng định vai trò hậu thuẫn về công nghệ cho thế hệ trẻ, tiếp sức để các bạn tự tin phát huy tiềm năng và bứt phá trong thời đại số.