Chung cư nhà ở xã hội không có điện nhiều ngày, chủ đầu tư và điện lực nói phải chờ

Hàng ngàn cư dân chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp tại phường Dĩ An, TP.HCM nhiều ngày sống trong cảnh không có điện - Ảnh: H.T.

Ngày 14-7, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số bạn đọc là cư dân tại chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (phường Dĩ An, TP.HCM, trước đây thuộc phường Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương) "kêu cứu" vì nhiều ngày nay sống trong cảnh tối thui do không có điện.

Theo phản ánh của người dân, chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (còn gọi là chung cư New Lavida) đã bắt đầu được bàn giao từ tháng 6-2025. Đã có hàng trăm căn hộ nhận bàn giao với hàng ngàn người dân, nhưng hầu hết đều chưa có điện.

Anh H.Tr. (cư dân tại chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp) cho biết gia đình anh nhận bàn giao căn hộ khoảng 10 ngày nay. Lúc nhận nhà là niềm vui cho gia đình, nhưng sau đó là sự hụt hẫng, bức xúc khi căn hộ không có điện để sinh hoạt.

"Cơm không có điện để cắm, căn hộ thì tối thui. Con nhỏ cũng trong cảnh tối tăm, nóng bức vì không có điện. Từ niềm vui nhận nhà trở thành nỗi thấp thỏm, lo âu" - anh Tr. kể.

Anh Tr. cho biết khi cư dân liên hệ với các bên thì được trả lời điện lực không nhận hồ sơ lẻ của từng hộ dân, còn chủ đầu tư thì nói đã tổng hợp, chuyển danh sách hộ dân sang bên điện lực nhưng điện lực nói phải chờ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH kinh doanh và phát triển nhà Toàn Thịnh Phát xác nhận sự việc trên.

Đại diện chủ đầu tư thông tin căn hộ trước khi bàn giao đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng).

Hệ thống điện của công trình đã được đầu tư đồng bộ, nhưng việc ký hợp đồng và lắp đồng hồ điện do bên điện lực thực hiện với từng khách hàng.

Chủ đầu tư cũng rất sốt ruột và đã gửi danh sách, liên tục liên hệ điện lực nhưng cũng chỉ nhận được lời hẹn, trả lời "phải chờ" do phía công ty điện lực cũng đang thực hiện sáp nhập, cơ cấu lại.

Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp có hơn 800 căn hộ, tới nay đã có 600 căn nhận bàn giao nhưng mới chỉ có gần 50 căn hộ được lắp đồng hồ. Tính ra mỗi căn hộ có ít nhất 2 người thì đang có hơn 1.200 người đang sống trong cảnh chờ điện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 14-7, một lãnh đạo Điện lực Dĩ An cho biết có nắm sự việc, tuy nhiên do phía điện lực cũng đang cơ cấu, phân công lại người phụ trách.

Vị lãnh đạo này nói sẽ có báo cáo lên cấp trên để giải quyết sớm lắp đồng hồ điện, ký hợp đồng cho các khách hàng tại chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp, TP.HCM.