ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Anh Thái

Anh Thái

10:05 | 16/10/2025
Cụ thể, ROG Xbox Ally được bán với giá 14,990,000 đồng sẽ có cấu hình AMD Ryzen Z2A, 16GB RAM và 512GB SSD, và ROG Xbox Ally X có giá 24,990,000 đồng sẽ được trang bị AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB RAM và 1TB SSD.
Đáng chú ý, từ hôm nay 16 tháng 10, khách hàng đã có thể trải nghiệm và mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng trải nghiệm ASUS Exclusive Store, ROG Exclusive Store và các cửa hàng đại lý trên toàn quốc.

Bộ đôi máy chơi game cầm tay mới nhà ASUS: ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X

Trước khi có thời gian để trực tiếp trải nghiệm bộ đôi máy chơi game cầm tay mới từ ROG chúng ta sẽ cùng xem ASUS đã cải tiến những gì cho bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X lần này.

Theo ASUS, cả hai sản phẩm được trang bị vi xử lý AMD Ryzen Z2 Series mang đến hiệu năng vượt trội, thời lượng pin ấn tượng cùng trải nghiệm sử dụng thoải mái, toàn diện nhất từ trước đến nay, với sự phát triển trong hợp tác chiến lược với đội ngũ Xbox.

Từ hiệu năng, giao diện cho đến khả năng điều khiển, đều được thiết kế để tối ưu hóa cho việc chơi game

Là thiết bị giải trí được sinh ra với mục đích duy nhất là giúp các game thủ có thể chơi game mọi lúc, mọi nơi. Chính vì thế, mọi yếu tố trên thiết bị này, từ hiệu năng, giao diện cho đến khả năng điều khiển, đều được thiết kế để tối ưu hóa cho việc chơi game một cách thuận tiện và dễ dàng nhất có thể.

Để làm được điều đó, ROG và Xbox đã kết hợp thế mạnh phần cứng và công nghệ của ROG với nền tảng phần mềm và dịch vụ từ Xbox để mang đến một sản phẩm thật sự tối giản, nhưng vẫn có phần cứng mạnh mẽ và sự linh hoạt của hệ điều hành Windows.

Giao diện Xbox Full Screen Experience hoàn toàn mới do Xbox phát triển

Việc mang đến giao diện Xbox Full Screen Experience hoàn toàn mới do Xbox phát triển lên máy chơi game cầm tay của ROG đã giúp người dùng có thể ngay lập tức bước vào không gian chơi game quen thuộc của console. Đồng thời giao diện Windows 11 truyền thống được thay thế bằng giao diện Xbox mới tối ưu cho điều khiển bằng tay cầm, mang lại cảm giác điều khiển tự nhiên, mượt mà như trên máy console thực thụ.

Giao diện Xbox toàn màn hình giúp game thủ ngay lập tức có thể mở và chơi những tựa game yêu thích trên Game Pass được phân loại và gắn nhãn tương thích với máy chơi game cầm tay. Trong thư viện game trong giao diện Xbox cũng tự động nhận diện và cho phép mở các tựa game từ nhiều nền tảng chơi game khác như Steam, Epic, Battle Net, cho phép game thủ mang kho game khổng lồ của mình lên trên chính ROG Xbox Ally và Xbox Ally X.

ROG Xbox Ally và Xbox Ally X cũng được tích hợp nút Xbox riêng

ROG Xbox Ally và Xbox Ally X cũng được tích hợp nút Xbox riêng cho phép gọi nhanh Xbox Game Bar tích hợp Armoury Crate, cho phép tùy chỉnh hiệu suất, các thiết lập hệ thống hay đa nhiệm chuyển đổi game một cách nhanh chóng, mang đến trải nghiệm chơi game liền mạch và trực quan nhất từ trước đến nay.

Việc thiết kế tay cầm mới cũng là một điểm thú vị cần được nói đến trên bộ đôi ROG Xbox Ally và Xbox Ally X lần này. Đối với các game thủ thì tay cầm sẽ giúp mang đến sự thoải mái khi chơi game trong thời gian dài. Được lấy cảm hứng từ những tay cầm chơi game Xbox, ROG Xbox Ally và Xbox Ally X được tái thiết kế với báng tay cầm lớn cho phép ôm gọn trong lòng bàn tay, mang đến trải nghiệm thuận tiện và dễ dàng hơn. Đi cùng với đó là trọng lượng của máy cũng được tối ưu, chỉ còn 670g với ROG Xbox Ally và 715g với ROG Xbox Ally X, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và đầm tay nhất từ trước đến nay. Đây là kết quả của phần linh kiện bên trong đã được thiết kế và sắp xếp tối ưu.

Hệ thống nút bấm trên ROG Xbox Ally X cũng được tái thiết kế toàn diện

Hệ thống nút bấm trên ROG Xbox Ally X cũng được tái thiết kế toàn diện với cấu trúc bên trong, mang đến độ nảy rõ ràng, phản hồi chính xác hơn. Các cò bấm (triggers) và cần điều khiển (joystick) cũng được tinh chỉnh để vận hành mượt mà, ổn định và có độ nhạy cao hơn so với thế hệ trước.

Cả ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X đều được trang bị màn hình 7 inch Full HD 120Hz, độ sáng tối đa 500 nits đạt 100% dải màu sRGB và hỗ trợ công nghệ chống xé hình AMD FreeSync™ Premium, cùng với hai loa Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm âm thanh - hình ảnh chân thực và đắm chìm.

ROG Xbox Ally X, còn được trang bị cò nhấn phản hồi xúc giác

Ở phiên bản cao cấp hơn, ROG Xbox Ally X, còn được trang bị cò nhấn phản hồi xúc giác (Impulse Triggers), cho phép phản hồi rung riêng biệt cho từng thao tác trong game, giúp người chơi cảm nhận chân thực từng pha tăng tốc, giật cò hay va chạm, từ đó nâng tầm trải nghiệm nhập vai và tương tác trong các tựa game hỗ trợ.

Hiệu năng của bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X đến từ bộ vi xử lý AMD Ryzen™ Z2 Series mới nhất, mang đến bước tiến vượt bậc về hiệu năng cũng như hiệu suất tối ưu. Cụ thể, ROG Xbox Ally X được trang bị AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, đây là vi xử lý cao cấp nhất trong dòng Ryzen Z2, mang đến hiệu năng xử lý đồ họa mạnh mẽ, cao hơn đến 20% so với thế hệ Z1 Extreme trước đây, đồng thời tích hợp NPU mở ra khả năng tăng cường trải nghiệm và các tính năng AI cho game thủ trong tương lai. Kết hợp cùng pin dung lượng 80Wh và khả năng tối ưu hiệu suất ở mức điện năng thấp, ROG Xbox Ally X mang lại thời lượng chơi game từ 2 đến 6 tiếng tùy vào tác vụ và chế độ hiệu năng, đủ sức đáp ứng cho những quảng nghĩ dài.

Hiệu năng của bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X đến từ bộ vi xử lý AMD Ryzen™ Z2 Series mới nhất

Trong khi đó, ROG Xbox Ally sử dụng AMD Ryzen™ Z2A, mang đến hiệu suất ấn tượng ở mức điện năng tiêu thụ thấp, cho phép chơi mượt các tựa game indie, 2D và game console phổ biến. Nhờ khả năng tối ưu năng lượng vượt trội cùng pin dung lượng 60Wh, ROG Xbox Ally mang lại thời lượng sử dụng lên đến 6 tiếng, đảm bảo trải nghiệm giải trí liền mạch ở bất kỳ đâu.

ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally Xhứa hẹn sẽ là máy chơi game cầm tay toàn diện dành

Với tất cả những thông số kể trên, đi cùng thời lượng pin tốt, ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X hứa hẹn sẽ là máy chơi game cầm tay toàn diện dành cho mọi game thủ.

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

