Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hội nghị quốc tế về các Công nghệ Truyền thông tiên tiến 2025 (International Conference on Advanced Technologies for Communications - ATC 2025) diễn ra từ 16 đến 18/10 tại Khách sạn Sheraton, số 32 Lê Đức Thọ, Hà Nội, Việt Nam với 120 công trình nghiên cứu từ 19 quốc gia, tập trung vào công nghệ 6G và trí tuệ nhân tạo.

ATC 2025 diễn ra từ 16 đến 18/10 tại Khách sạn Sheraton, số 32 Lê Đức Thọ, Hà Nội, Vietnam

Giáo sư Aryan Kaushik, Giám đốc Đổi mới Công nghệ tại RakFort (Ireland), trình bày chủ đề "Sự tương tác giữa cảm biến, AI, lý thuyết tín hiệu điện từ và mạng phi mặt đất cho 6G vượt xa truyền thông đơn thuần".

Bài chia sẻ tập trung vào sự phát triển của công nghệ không dây hướng tới khuôn khổ IMT-2030/6G với các xu hướng, thách thức và cơ hội phổ tần mới. Giáo sư Kaushik thảo luận về dịch vụ 6G tích hợp, thông minh và phổ biến thông qua cảm biến và truyền thông tích hợp, trí tuệ nhân tạo, học máy, lý thuyết tín hiệu điện từ và mạng phi mặt đất. Ông nêu rõ các ứng dụng quan trọng như an toàn công cộng và robot được hỗ trợ bởi 6G.

Giáo sư Reinhold Haeb-Umbach từ Đại học Paderborn (Đức), chuyên gia hàng đầu về xử lý giọng nói với hơn 30 năm kinh nghiệm, trình bày chủ đề "Ghi chép cuộc họp tự động với micro xa". Ông là thành viên danh dự của Hiệp hội truyền thông giọng nói quốc tế và IEEE.

Bài chia sẻ đề cập đến thách thức của ghi chép cuộc họp tự động khi thu âm từ micro xa thay vì micro gắn sát. Tín hiệu ghi được thường có nhiễu, bị vọng và chứa giọng nói chồng lấp khi nhiều người cùng nói. Giáo sư Haeb-Umbach giới thiệu các phương pháp xử lý tách nguồn, phân đoạn người nói và nhận dạng giọng nói. Ông cũng trình bày về cấu hình ad-hoc với nhiều micro chưa đồng bộ ở các vị trí chưa biết.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, ATC 2025 thu hút 214 đơn vị tham gia với 719 tác giả đến từ 19 quốc gia trên thế giới. Ban tổ chức nhận được 218 bài báo khoa học, trong đó 120 công trình được chấp nhận trình bày tại hội nghị. Số lượng tác giả đăng ký tham dự vượt 180 người, bao gồm 92 chuyên gia đến từ nước ngoài. Các quốc gia có số lượng tác giả lớn nhất gồm Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phiên khai mạc bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày 16/10 với sự tham gia của lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và đại diện các Bộ, Ban, Ngành. Sau phần chào mừng và chụp ảnh lưu niệm, ba diễn giả chính trình bày các chủ đề nghiên cứu tiên tiến về công nghệ viễn thông.

Các phiên báo cáo chuyên đề diễn ra từ chiều 16/10 đến hết sáng 18/10 tại nhiều phòng của khách sạn. Mỗi phiên họp kéo dài từ 1 giờ 45 phút đến 2 giờ 30 phút với 5 bài báo được trình bày.

Hội nghị bao gồm nhiều phiên chuyên đề về anten và lan truyền, truyền thông, điện tử, mạch tích hợp, kỹ thuật vi ba, mạng và xử lý tín hiệu. Các nhà khoa học trình bày nghiên cứu về anten cực hóa kép cho Wi-Fi 7, hệ thống truyền năng lượng không dây, anten băng kép cho thiết bị IoT và anten băng cực rộng cho ứng dụng B5G.

Chủ đề truyền thông tập trung vào bộ thu phát dựa trên mạng nơ-ron, thiết kế FPGA cho bộ mã hóa và giải mã BCH, mô hình hóa động cơ không chổi than cho UAV và thiết kế chòm sao cho điều chế không gian đa luồng. Lĩnh vực điện tử bao gồm phát hiện té ngã bằng CNN và Random Forest, điều khiển động cơ giảm tốc, phát hiện bất thường trong dữ liệu cảm biến môi trường và điều khiển thiết bị nâng bệnh nhân di động.

Các phiên về mạch tích hợp đề cập đến lan truyền vết nứt trên chip silicon, đầu dò dọc MEMS Cu-Ag cho kiểm tra chip, thiết kế SoC đa lõi trên NoC với lõi mật mã nhẹ và phân vùng mạng nơ-ron xung bằng thuật toán tiến hóa. Nghiên cứu về kỹ thuật vi ba bao gồm bộ hấp thụ siêu vật liệu băng cực rộng, hệ thống truyền năng lượng cảm ứng hai chiều và khoang topo THz với chất lượng cực cao.

Lĩnh vực mạng trình bày về lập lịch phát sóng trong IoT, phân phối khóa lượng tử qua mạng vệ tinh Starlink, hiệu suất hệ thống MIMO relay hỗ trợ NOMA và tối ưu hóa công suất cho hệ thống UAV đa máy bay. Xử lý tín hiệu bao gồm phát hiện cháy trong nhà bằng học máy, nhận dạng cử chỉ con người dựa trên bộ xương, nâng cao chất lượng video nén và nhận dạng ngón tay bằng màn hình cảm ứng với mô hình ViT nhẹ.