RevNews

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hùng Cường

Hùng Cường

16:50 | 07/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hội nghị quốc tế ATC 2025 diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội chào đón hai diễn giả quốc tế đầu ngành về công nghệ 6G và xử lý giọng nói thông minh, mở ra hướng đi mới cho nghiên cứu viễn thông Việt Nam.

Hội nghị quốc tế về các Công nghệ Truyền thông tiên tiến 2025 (International Conference on Advanced Technologies for Communications - ATC 2025) diễn ra từ 16 đến 18/10 tại Khách sạn Sheraton, số 32 Lê Đức Thọ, Hà Nội, Việt Nam với 120 công trình nghiên cứu từ 19 quốc gia, tập trung vào công nghệ 6G và trí tuệ nhân tạo.

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025
ATC 2025 diễn ra từ 16 đến 18/10 tại Khách sạn Sheraton, số 32 Lê Đức Thọ, Hà Nội, Vietnam

Giáo sư Aryan Kaushik, Giám đốc Đổi mới Công nghệ tại RakFort (Ireland), trình bày chủ đề "Sự tương tác giữa cảm biến, AI, lý thuyết tín hiệu điện từ và mạng phi mặt đất cho 6G vượt xa truyền thông đơn thuần".

Bài chia sẻ tập trung vào sự phát triển của công nghệ không dây hướng tới khuôn khổ IMT-2030/6G với các xu hướng, thách thức và cơ hội phổ tần mới. Giáo sư Kaushik thảo luận về dịch vụ 6G tích hợp, thông minh và phổ biến thông qua cảm biến và truyền thông tích hợp, trí tuệ nhân tạo, học máy, lý thuyết tín hiệu điện từ và mạng phi mặt đất. Ông nêu rõ các ứng dụng quan trọng như an toàn công cộng và robot được hỗ trợ bởi 6G.

Giáo sư Reinhold Haeb-Umbach từ Đại học Paderborn (Đức), chuyên gia hàng đầu về xử lý giọng nói với hơn 30 năm kinh nghiệm, trình bày chủ đề "Ghi chép cuộc họp tự động với micro xa". Ông là thành viên danh dự của Hiệp hội truyền thông giọng nói quốc tế và IEEE.

Bài chia sẻ đề cập đến thách thức của ghi chép cuộc họp tự động khi thu âm từ micro xa thay vì micro gắn sát. Tín hiệu ghi được thường có nhiễu, bị vọng và chứa giọng nói chồng lấp khi nhiều người cùng nói. Giáo sư Haeb-Umbach giới thiệu các phương pháp xử lý tách nguồn, phân đoạn người nói và nhận dạng giọng nói. Ông cũng trình bày về cấu hình ad-hoc với nhiều micro chưa đồng bộ ở các vị trí chưa biết.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, ATC 2025 thu hút 214 đơn vị tham gia với 719 tác giả đến từ 19 quốc gia trên thế giới. Ban tổ chức nhận được 218 bài báo khoa học, trong đó 120 công trình được chấp nhận trình bày tại hội nghị. Số lượng tác giả đăng ký tham dự vượt 180 người, bao gồm 92 chuyên gia đến từ nước ngoài. Các quốc gia có số lượng tác giả lớn nhất gồm Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phiên khai mạc bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày 16/10 với sự tham gia của lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và đại diện các Bộ, Ban, Ngành. Sau phần chào mừng và chụp ảnh lưu niệm, ba diễn giả chính trình bày các chủ đề nghiên cứu tiên tiến về công nghệ viễn thông.

Các phiên báo cáo chuyên đề diễn ra từ chiều 16/10 đến hết sáng 18/10 tại nhiều phòng của khách sạn. Mỗi phiên họp kéo dài từ 1 giờ 45 phút đến 2 giờ 30 phút với 5 bài báo được trình bày.

Hội nghị bao gồm nhiều phiên chuyên đề về anten và lan truyền, truyền thông, điện tử, mạch tích hợp, kỹ thuật vi ba, mạng và xử lý tín hiệu. Các nhà khoa học trình bày nghiên cứu về anten cực hóa kép cho Wi-Fi 7, hệ thống truyền năng lượng không dây, anten băng kép cho thiết bị IoT và anten băng cực rộng cho ứng dụng B5G.

Chủ đề truyền thông tập trung vào bộ thu phát dựa trên mạng nơ-ron, thiết kế FPGA cho bộ mã hóa và giải mã BCH, mô hình hóa động cơ không chổi than cho UAV và thiết kế chòm sao cho điều chế không gian đa luồng. Lĩnh vực điện tử bao gồm phát hiện té ngã bằng CNN và Random Forest, điều khiển động cơ giảm tốc, phát hiện bất thường trong dữ liệu cảm biến môi trường và điều khiển thiết bị nâng bệnh nhân di động.

Các phiên về mạch tích hợp đề cập đến lan truyền vết nứt trên chip silicon, đầu dò dọc MEMS Cu-Ag cho kiểm tra chip, thiết kế SoC đa lõi trên NoC với lõi mật mã nhẹ và phân vùng mạng nơ-ron xung bằng thuật toán tiến hóa. Nghiên cứu về kỹ thuật vi ba bao gồm bộ hấp thụ siêu vật liệu băng cực rộng, hệ thống truyền năng lượng cảm ứng hai chiều và khoang topo THz với chất lượng cực cao.

Lĩnh vực mạng trình bày về lập lịch phát sóng trong IoT, phân phối khóa lượng tử qua mạng vệ tinh Starlink, hiệu suất hệ thống MIMO relay hỗ trợ NOMA và tối ưu hóa công suất cho hệ thống UAV đa máy bay. Xử lý tín hiệu bao gồm phát hiện cháy trong nhà bằng học máy, nhận dạng cử chỉ con người dựa trên bộ xương, nâng cao chất lượng video nén và nhận dạng ngón tay bằng màn hình cảm ứng với mô hình ViT nhẹ.

ATC 2024: AI, 6G và bán dẫn thúc đẩy đổi mới và phát triển toàn cầu ATC 2024: AI, 6G và bán dẫn thúc đẩy đổi mới và phát triển toàn cầu

Sáng 17/10, tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội nghị quốc tế về các Công nghệ Truyền thông tiên tiến 2024 (International Conference on Advanced ...
ATC 2023: Các xu hướng mới của công nghệ vi mạch bán dẫn ATC 2023: Các xu hướng mới của công nghệ vi mạch bán dẫn

Hội nghị quốc tế về các Công nghệ Truyền thông tiên tiến (International Conference on Advanced Technologies for Communications - ATC) là sự kiện khoa ...
ATC 2022 - Những tiến bộ trong truyền thông không dây B5G / 6G ATC 2022 - Những tiến bộ trong truyền thông không dây B5G / 6G

Đây là một diễn đàn thân thiện và cởi mở để các nhà khoa học và chuyên gia thảo luận và chia sẻ những ý ...
ATC 2025 công nghệ viễn thông 6G Trí tuệ nhân tạo xử lý giọng nói anten mạng phi mặt đất ISAC nhận dạng giọng nói IoT mạch tích hợp

Bài liên quan

Microsoft đang tăng tốc phát triển chip riêng cho trung tâm dữ liệu AI

Microsoft đang tăng tốc phát triển chip riêng cho trung tâm dữ liệu AI

Thuật ngữ

Thuật ngữ 'nợ AI' ám ảnh doanh nghiệp khi chạy đua triển khai trí tuệ nhân tạo

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Có thể bạn quan tâm

VUSTA kêu gọi chung tay giúp đồng bào vùng bão số 10

VUSTA kêu gọi chung tay giúp đồng bào vùng bão số 10

RevNews
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát động quyên góp hỗ trợ người dân các tỉnh Trung Bộ và miền núi phía Bắc sau thiên tai, tiếp nhận ủng hộ đến 17h ngày 15/10.
Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập

Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập

RevNews
Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị 6 vấn đề quan trọng tới Quốc hội về sáp nhập bộ máy, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và phòng chống tham nhũng.
Hội thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương

Hội thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương

RevNews
Sáng 20/9, Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương lần thứ I với sự tham gia của hàng trăm vận động viên.
Cuộc thi

Cuộc thi 'Thiết kế điện tử Việt Nam 2025': Y tế dẫn đầu với 29 đội dự thi, vượt trội so với các lĩnh vực khác

RevNews
Lĩnh vực y tế thu hút 29 đội tham gia và đề xuất ý tưởng, dẫn đầu 8 lĩnh vực ứng dụng công nghệ AIoT tại Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025".
141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

RevNews
Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 thu hút 141 đội sinh viên từ 27 trường đại học trên cả nước đăng ký tham gia với chủ đề hệ thống nhúng và công nghệ AIoT, khẳng định sức hấp dẫn của sân chơi học thuật công nghệ thông minh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
27°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
28°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
28°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
34°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
27°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa cường độ nặng
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
26°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
28°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
25°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
26°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
30°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16853 17123 17702
CAD 18360 18636 19248
CHF 32432 32815 33456
CNY 0 3470 3830
EUR 30170 30444 31470
GBP 34644 35037 35979
HKD 0 3257 3458
JPY 168 172 178
KRW 0 17 19
NZD 0 15016 15603
SGD 19857 20139 20664
THB 725 789 842
USD (1,2) 26098 0 0
USD (5,10,20) 26140 0 0
USD (50,100) 26168 26203 26398
Cập nhật: 07/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,180 26,180 26,398
USD(1-2-5) 25,133 - -
USD(10-20) 25,133 - -
EUR 30,457 30,481 31,634
JPY 172.07 172.38 179.55
GBP 35,137 35,232 36,049
AUD 17,178 17,240 17,686
CAD 18,597 18,657 19,186
CHF 32,853 32,955 33,638
SGD 20,035 20,097 20,712
CNY - 3,655 3,752
HKD 3,336 3,346 3,428
KRW 17.28 18.02 19.34
THB 775.75 785.33 835.31
NZD 15,078 15,218 15,573
SEK - 2,771 2,851
DKK - 4,076 4,193
NOK - 2,619 2,695
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,864.12 - 6,576.86
TWD 783.5 - 942.66
SAR - 6,929.29 7,252.91
KWD - 83,996 88,929
Cập nhật: 07/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,215 26,218 26,398
EUR 30,287 30,409 31,494
GBP 34,933 35,073 36,013
HKD 3,324 3,337 3,439
CHF 32,590 32,721 33,608
JPY 171.46 172.15 179.05
AUD 17,097 17,166 17,686
SGD 20,072 20,153 20,666
THB 790 793 827
CAD 18,585 18,660 19,146
NZD 15,128 15,608
KRW 17.92 19.59
Cập nhật: 07/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26170 26170 26398
AUD 17086 17186 17788
CAD 18542 18642 19247
CHF 32722 32752 33643
CNY 0 3667.5 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30386 30416 31441
GBP 35012 35062 36183
HKD 0 3390 0
JPY 171.67 172.17 179.23
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 15172 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 20019 20149 20882
THB 0 754.4 0
TWD 0 860 0
XAU 13700000 13700000 14060000
XBJ 11500000 11500000 14060000
Cập nhật: 07/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,175 26,225 26,398
USD20 26,175 26,225 26,398
USD1 23,884 26,225 26,398
AUD 17,115 17,215 18,353
EUR 30,534 30,534 31,965
CAD 18,484 18,584 19,904
SGD 20,094 20,244 20,713
JPY 172.14 173.64 178.29
GBP 35,100 35,250 36,043
XAU 13,808,000 0 14,012,000
CNY 0 3,550 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/10/2025 18:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,860 ▲50K 14,060 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,500 ▲50K 13,800 ▲50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,430 ▲80K 13,730 ▲80K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,380 ▲80K 13,680 ▲80K
Nguyên liệu 99.99 13,080 ▲80K 13,280 ▲80K
Nguyên liệu 99.9 13,030 ▲80K 13,230 ▲80K
Cập nhật: 07/10/2025 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K
Cập nhật: 07/10/2025 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 13,170 ▲80K 13,770 ▲80K
Trang sức 99.9 13,160 ▲80K 13,760 ▲80K
NL 99.99 13,230 ▲280K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,230 ▲280K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,530 ▲80K 13,830 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,530 ▲80K 13,830 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,530 ▲80K 13,830 ▲80K
Miếng SJC Thái Bình 13,860 ▲50K 14,060 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 13,860 ▲50K 14,060 ▲50K
Miếng SJC Hà Nội 13,860 ▲50K 14,060 ▲50K
Cập nhật: 07/10/2025 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,386 ▲5K 14,062 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,386 ▲5K 14,063 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 ▼1208K 1,377 ▲1240K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 ▼1208K 1,378 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,327 ▲1195K 1,357 ▲1222K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,356 ▲693K 134,356 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,435 ▲85044K 101,935 ▲91794K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,935 ▲476K 92,435 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,435 ▲427K 82,935 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,771 ▲408K 79,271 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,243 ▲292K 56,743 ▲292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,386 ▲5K 1,406 ▲5K
Cập nhật: 07/10/2025 18:00