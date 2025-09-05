Dyson ra mắt 11 sản phẩm thế hệ mới

“Trong nhiều năm qua, chúng tôi không ngừng tái định hình sản phẩm thông qua thiết kế, công nghệ và những nghiên cứu tiên tiến. Việc phát triển các công nghệ động cơ, hệ thống gia nhiệt, tách bụi và khí động học đã giúp chúng tôi thay đổi mạnh mẽ diện mạo sản phẩm, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu suất vượt trội. Chúng tôi đã phát minh ra ra máy hút bụi lốc xoáy không giảm lực hút, động cơ tốc độ cao, thiết kế không dây dạng cây, công nghệ điều hướng bằng thị giác cho robot, quạt không cánh, máy sấy tay Airblade và máy sấy tóc kỹ thuật số tốc độ cao Dyson Supersonic. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục ra mắt những định dạng sản phẩm mới, cùng các dòng sản phẩm Dyson được tái thiết kế.” Ngài James Dyson nói.

Ngài James Dyson tại sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới

3 sản phẩm sẽ sớm được giới thiệu tại thị trường Việt Nam bao gồm:

Máy hút bụi Dyson V16 Piston Animal: được thiết kế để mang lại hiệu quả làm sạch tối đa, với khả năng làm sạch sâu trên mọi loại sàn và hút gọn những lọn tóc dài nhất mà không gây rối quanh thanh chổi nhờ động cơ siêu tốc Hyperdymium™ 900W thế hệ mới, với lực hút mạnh mẽ lên đến 315 air watts, giúp gom sạch các mảnh vụn và xử lí các vết bẩn cứng đầu.

Máy hút bụi Dyson V16 Piston Animal

Đầu hút bụi thông minh All Floor Cones™ Sense của máy có khả năng tự động điều chỉnh lực hút và tốc độ chổi cuốn tùy theo từng loại sàn. Các thanh chổi hình nón độc quyền của Dyson nằm trong đầu hút được thiết kế để chống rối tóc, có thể hút những sợi tóc dài nhất³ và đẩy thẳng vào ngăn chứa rác trong quá trình hút bụi.

Bên cạnh đó, ngăn chứa rác CleanCompaktor™ dung tích lớn, đủ để lưu trữ lượng bụi tích tụ trong suốt 30 ngày. Thiết kế cần gạt nén kết hợp cơ chế tự lau giúp việc đổ bụi trở nên nhanh gọn và vệ sinh hơn. Tương tự dòng Dyson V8 Cyclone, Dyson V16 Piston Animal sẽ được trang bị thêm đế sạc tự động đổ rác.

Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™

Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™: được trang bị động cơ Hyperdymium mạnh gấp 2 lần, động cơ mạnh nhất và nhanh nhất trong các dòng máy tạo kiểu của Dyson. Động cơ siêu mạnh làm tăng gấp đôi áp suất luồng khí giúp uốn tóc dễ dàng hơn, sấy nhanh tương đương máy sấy chuyên dụng và cho ra những suối tóc thẳng, óng mượt. Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™ mang đến khả năng tạo kiểu 6 trong 1, cho phép người dùng uốn, sấy, tạo tóc gợn sóng, duỗi, làm phồng tóc mà không gây hư tổn.

Máy sấy tóc Dyson Supersonic r™ - một sản phẩm đã chính thức được giới thiệu tại Việt Nam

Máy sấy tóc Dyson Supersonic r™: sở hữu thiết kế nhẹ hơn, nhỏ gọn hơn nhưng lại có động cơ sấy mạnh mẽ hơn so với các phiên bản trước. Sản phẩm được trang bị bộ gia nhiệt luồng khí tầng (laminar flow heater), với các đầu phụ kiện thông minh tích hợp cảm biến RFID để tự động điều chỉnh luồng khí và nhiệt độ, kết hợp cùng động cơ Hyperdymium™ ưu việt của Dyson. Bên trong máy có lớp gia nhiệt siêu mỏng nhẹ, giúp duy trì luồng khí tầng ổn định, mượt mà, hạn chế tối đa sự nhiễu loạn cho từng sợi tóc. Khác với các bộ gia nhiệt thông thường, máy có thể chuyển đổi sang chế độ nhiệt lạnh nhanh chóng và tạo luồng khí lạnh tức thì để cố định kiểu tóc bền lâu. Đây là tính năng khiến Dyson Supersonic r™ được các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đặc biệt ưa chuộng.

Thiết kế công thái học đi cùng sự nhỏ gọn giúp Dyson Supersonic r™ sấy nhanh, tóc suôn mượt, bóng khỏe mà không lo hư tổn. Đây là thiết bị phù hợp cho những ai mong muốn tạo kiểu chính xác, chuẩn salon tại nhà. Toàn bộ thân máy chỉ dày 38mm.

Máy sấy tóc Dyson Supersonic r™ đã có mặt tại các cửa hàng Dyson Demo trên toàn quốc, với giá bán lẻ là 14.990.000 đồng.

8 sản phẩm dưới đây sẽ lần lượt được giới thiệu tại các thị trường khác nhau, bao gồm:

Máy lọc không khí Dyson HushJet™ Purifier Compact

Máy lọc không khí Dyson HushJet™ Purifier Compact: có thiết kế hoàn toàn mới, nhỏ gọn, tạo lưu lượng gió cực mạnh nhưng vẫn vận hành êm ái, mang lại khả năng lọc khí toàn diện cho cả căn phòng.) Sản phẩm được trang bị đầu phun HushJet™ Nozzle hoàn toàn mới, giúp giảm tiếng ồn duy trì ở mức 44 dB ngay cả khi hoạt động ở công suất tối đa, và chỉ còn 24 dB ở chế độ ngủ.

Dyson PencilVac™

Dyson PencilVac™ là mẫu máy hút bụi mỏng nhất thế giới có độ dày khoảng 38mm, giúp người dùng dễ dàng di chuyển và làm sạch đa hướng theo chiều ngang và bên dưới các món đồ nội thất thấp. Sản phẩm được vận hành bởi động cơ Hyperdymium™ 140k mới, mạnh mẽ và nhỏ gọn, có kích thước tương đương một đồng xu 2 Euro.

Máy hút bụi không dây Dyson V8 Cyclone

Máy hút bụi không dây Dyson V8 Cyclone phiên bản mới: là thế hệ tiếp theo của dòng máy hút bụi Dyson V8™, với kiểu dáng gọn nhẹ, sản phẩm mang tính “bước ngoặt” này đã mở ra một chuẩn mực mới trong thiết kế máy hút bụi khi lần đầu ra mắt vào năm 2016.

Máy lau nhà chuyên dụng Dyson Clean+Wash Hygiene

Máy lau nhà chuyên dụng Dyson Clean+Wash Hygiene: là dòng máy lau sàn khô và ướt gọn nhẹ, được thiết kế để khắc phục những bất tiện người dùng gặp phải từ do tình trạng bộ lọc kém vệ sinh, từ đó nâng tầm chuẩn mực trong việc làm sạch sàn cứng.

Robot hút bụi Dyson Spot+Scrub™ AI

Robot hút bụi Dyson Spot+Scrub™ AI: là phát minh tiếp theo trong danh mục công nghệ robot hút bụi của Dyson, được thiết kế để vừa hút bụi, vừa lau sàn. Máy được trang bị công nghệ phát hiện vết bẩn bằng AI và khả năng làm sạch tùy chỉnh, giúp nhận diện, xử lí, kiểm tra và làm sạch mà vẫn tránh được các vật cản một cách chính xác. Ngoài ra, robot hút bụi Dyson Spot+Scrub™ Ai còn được bố trí 12 điểm cấp nước bên trong mỗi con lăn kết hợp với đế sạc không túi lốc xoáy giúp đổ rác, mang đến khả năng làm sạch vệ sinh mà vẫn duy trì lực hút mạnh mẽ.

Quạt không cánh thế hệ mới: Dyson Cool™ CF1

Quạt không cánh thế hệ mới: Dyson Cool™ CF1 đi kèm với các công nghệ cải tiến hơn. Dyson Cool™ CF1 là phiên bản cải tiến từ mẫu quạt không cánh đầu tiên của Dyson. Quạt tiết kiệm năng lượng, có thể điều khiển thông qua ứng dụng MyDyson™, được tích hợp thêm chế độ Ngủ mới, một màn hình LCD và thiết kế các nút điều khiển thuận tiện. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị động cơ DC không chổi than (Brushless DC electric motor) giúp làm mát hiệu quả cùng với chế độ đảo gió linh hoạt, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và thoải mái hơn cho người dùng.

Quạt sưởi không cánh thế hệ mới: Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-Heat

Quạt sưởi không cánh thế hệ mới: Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-Heat: là quạt sưởi kiêm quạt mát 2 trong 1 nhanh nhất, yên tĩnh nhất và mạnh mẽ nhất của Dyson, có khả năng làm ấm phòng nhanh hơn và vận hành êm ái hơn 25% so với phiên bản trước. Máy còn được trang bị cảm biến nhiệt độ giúp tiết kiệm năng lượng và chế độ Ngủ mới giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng suốt cả ngày lẫn đêm, tạo cảm giác dễ chịu cho người dùng. Đây cũng là quạt sưởi có kết nối thông minh đầu tiên của Dyson, có thể được điều khiển từ xa thông qua ứng dụng MyDyson™.

Dòng sản phẩm dưỡng tóc Dyson Omega™

Dòng sản phẩm dưỡng tóc Dyson Omega™: là sản phẩm của 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững từ trang trại Dyson và 12 năm nghiên cứu khoa học về tóc cùng các sản phẩm làm đẹp của Dyson. Chứa hỗn hợp độc quyền gồm 7 loại dưỡng chất giàu omega, trong đó có dầu chiết xuất từ hoa hướng dương được trồng ngay tại trang trại của Dyson ở hạt Lincolnshire, Vương quốc Anh.

Thông tin mới nhất về các sản phẩm của Dyson Việt Nam xem thêm tại www.dyson.vn/vi-VN/sign-up.