Máy sấy tóc Dyson Supersonic r chính thức bán ra tại Việt Nam

Một năm trước, Dyson ra mắt dòng máy sấy tóc chuyên nghiệp Dyson Supersonic r™ với hệ thống truyền nhiệt cải tiến. Theo đó, máy được trang bị động cơ Dyson Hyperdymium™ mạnh mẽ cùng hệ thống cảm biến RFID (Radio Frequency Identification – Nhận dạng Tần số Vô tuyến) thông minh, tích hợp trong các đầu sấy. Các cảm biến này có thể giao tiếp với máy sấy, tự động điều chỉnh động cơ và nhiệt độ để tạo luồng gió tối ưu, mang lại hiệu quả tạo kiểu tối đa.

Cô Kavya Nair, Phó Quản lý Thiết kế tại Dyson tại sự kiện

Tính đến thời điểm ra mắt, máy sấy tóc Dyson Supersonic r™ là máy sấy nhỏ nhất, nhẹ nhất, và tạo kiểu chính xác nhất từ trước đến nay của Dyson. So với phiên bản Dyson Supersonic™ đầu tiên, máy sấy tóc Dyson Supersonic r™ có kích thước nhỏ hơn 30%, nhẹ hơn 20%, giúp sấy nhanh, dễ dàng thao tác, mang lại mái tóc mượt mà và bóng khỏe hơn.

Bốn kiểu tóc được thực hiện với máy sấy Dyson Supersonic r

Đặc biệt, sản phẩm đã được sự hợp tác của các chuyên gia tạo mẫu tóc chuyên nghiệp và lần đầu ra mắt tại Tuần lễ Thời trang mùa Thu/Đông 2024. Kể từ đó đến nayy Dyson Supersonic r™ đã trở thành công cụ không thể thiếu trong bộ đồ nghề của những nhà tạo mẫu tên tuổi hàng đầu như Sam McKnight, Eugene Souleiman và Lacy Redway.

Đánh giá về sản phẩm máy sấy tóc Dyson Supersonic r™, Matthew Collins, đại sứ nhà tạo kiểu toàn cầu của Dyson, cho rằng: "Đây là chiếc máy sấy tóc tốt nhất mà tôi từng sử dụng." Trong khi đó, nhà tạo mẫu Anthony Turner đã ví chiếc máy sấy này như "một cây đũa thần" khi làm việc hậu trường tại show Issey Miyake mùa Thu/Đông 2024. Còn nhà tạo mẫu tóc Gary Gill chia sẻ: "Thoạt nhìn, tôi thấy chiếc máy sấy này khá ấn tượng, thậm chí hơi lạ lẫm. Nhưng tôi thích thiết kế này. Tôi đã nghĩ chiếc máy này sẽ không hoạt động tốt như mong đợi, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại."

Máy sấy tóc Dyson Supersonic r sẽ bao gồm 5 đầu sấy đi kèm để dễ dàng tạo kiểu tóc chuẩn salon.

Với 5 đầu sấy và tạo kiểu chuyên nghiệp

Nhà tạo mẫu tóc Gill Nguyễn sử dụng máy sấy tóc Dyson Supersonic r

Nhà tạo mẫu tóc Ruby Nguyễn sử dụng Đầu sấy suôn mượt để tạo kiểu

Với các tính năng nổi bật như:

Thiết kế cong hình chữ r tiên phong, giúp giúp sấy và tạo kiểu dễ dàng ở những vị trí khó tiếp cận. Đồng thời, công nghệ gia nhiệt tối ưu, giúp luồng khí được làm nóng đều và ổn định, đi qua 10 lá tản nhiệt theo đường cong của máy, mang lại khả năng sấy nhanh, chính xác. Đầu sấy thông minh được cài đặt sắc tốc độ, nhiệt độ… một cách chuẩn xác, tối ưu hiệu suất. Đồng thời khả năng tự động ghi nhớ phụ kiện thông qua cảm biến RFID thông minh tự động ghi nhớ cài đặt gần nhất của từng đầu sấy. Đèn LED thông minh với khả năng hiển thị cài đặt nhiệt độ, luồng khí, nhắc nhở vệ sinh bộ lọc khi cần. Nhiều chế độ tạo kiểu với 3 mức độ gió và 4 chế độ nhiệt… giúp tối ưu hiệu suất nhờ động cơ Dyson Hyperdymium quay tới 110.000 vòng/phút, tạo luồng khí tốc độ cao giúp sấy nhanh và hiệu quả. Khả năng kiểm soát nhiệt thông minh giúp giữ nhiệt độ ổn định, bảo vệ tóc khỏi hư tổn do nhiệt và duy trì độ bóng tự nhiên. Đồng thời, máy cũng được trang bị công nghệ ion âm chống xơ rối nhờ ion âm giúp giảm tĩnh điện, hạn chế xơ rối và tóc con, cho mái tóc mượt mà hơn.

Máy sấy tóc Dyson Supersoinc r™ được bán ra với hai màu sắc mới Ceramic Pink và Jasper Plum

Máy sấy tóc Dyson Supersoinc r™ được bán ra với hai màu sắc mới Ceramic Pink và Jasper Plum cùng giá bán lẻ đề nghị 14.990.000 đồng. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các cửa hàng Dyson Việt Nam trên khắp cả nước và website từ ngày 20.06.2025.