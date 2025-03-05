Điện tử tiêu dùng
Dyson Supersonic r: món quà lý tưởng cho ngày 8-3

Hồng Anh

Hồng Anh

10:52 | 05/03/2025
Việc chính thức mở bán máy sấy tóc Dyson Supersonic r™, một phiên bản nhỏ gọn và nhẹ hơn đến 30% của Dyson Supersonic™ trước thềm ngày 8-3 chính là một gợi ý vô cùng ý nghĩa cho các đấng mày râu.
Dyson Supersonic™ là mẫu máy sấy tóc đã được Dyson giới thiệu ra thị trường Việt Nam từ khá sớm, đây cũng là dòng máy sấy tóc được rất nhiều người dùng cũng như những nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp tin dùng.

Dyson Supersonic r™ vốn là dòng máy sấy tóc dành cho các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp

Một năm trước, Dyson đã ra mắt dòng máy sấy tóc chuyên nghiệp Dyson Supersonic r™ với hệ thống truyền nhiệt cải tiến, được trang bị động cơ Dyson Hyperdymium™ mạnh mẽ cùng hệ thống cảm biến RFID (Radio Frequency Identification - Nhận dạng Tần số Vô tuyến) thông minh, tích hợp trong với các đầu sấy để có thể giúp người dùng sấy và tạo ra nhiều kiểu tóc khác nhau ngay tại nhà. Điểm thú vị là các cảm biến này có thể giao tiếp với máy sấy để tự động điều chỉnh động cơ và nhiệt độ để tạo luồng gió tối ưu, mang lại hiệu quả tạo kiểu tối đa.

Dyson Supersonic r™ với hệ thống truyền nhiệt cải tiến, được trang bị động cơ Dyson Hyperdymium™ mạnh mẽ cùng hệ thống cảm biến RFID (Radio Frequency Identification – Nhận dạng Tần số Vô tuyến) thông minh

Dyson Supersonic r™ là mẫu máy sấy nhỏ nhất, nhẹ nhất, và tạo kiểu chính xác nhất từ trước đến nay của Dyson. So với phiên bản Dyson Supersonic™ trước đó, Dyson Supersonic r™ có kích thước nhỏ hơn đến 30%, nhẹ hơn đến 20%, đồng thời giúp sấy nhanh, dễ dàng thao tác, mang lại mái tóc mượt mà và bóng khỏe hơn.

Được phát triển và thử nghiệm cùng với sự hợp tác của các chuyên gia tạo mẫu tóc, Dyson Supersonic r™ được ra mắt tại Tuần lễ Thời trang mùa Thu/Đông 2024 vốn chỉ được bán riêng cho các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp.

Kể từ đó đến nay, Dyson Supersonic r™ đã trở thành công cụ không thể thiếu trong bộ đồ nghề của những nhà tạo mẫu tên tuổi hàng đầu thế giới nhờ vào sự linh hoạt, thoải mái khi thao tác, cầm nắm, và độ chuẩn xác vượt trội khi tạo kiểu.

Sau 5 năm hợp tác cùng các kỹ sư Dyson trong quá trình đánh giá thiết kế, Matthew Collins, Đại sứ Nhà tạo kiểu Toàn cầu của Dyson, nhận xét: "Đây là chiếc máy sấy tóc tốt nhất mà tôi từng sử dụng." Trong khi đó, nhà tạo mẫu Anthony Turner đã ví chiếc máy sấy này như "một cây đũa thần" khi làm việc hậu trường tại show Issey Miyake mùa Thu/Đông 2024. Còn nhà tạo mẫu tóc Gary Gill chia sẻ: "Thoạt nhìn, tôi thấy chiếc máy sấy này khá ấn tượng, thậm chí hơi lạ lẫm. Nhưng tôi thích thiết kế này. Tôi đã nghĩ chiếc máy này sẽ không hoạt động tốt như mong đợi, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại."
Máy sẽ ra mắt cùng hai màu sắc mới là Ceramic Pink được lấy cảm hứng từ ánh hồng trang nhã của ngọc trai phương Đông, và Jasper Plum với sắc tím trầm ấm từ đá jasper quý hiếm (độc quyền tại các cửa hàng Dyson và trang Dyson.com.vn).

Và hôm nay, Dyson chính thức công bố việc mở bán rộng rãi mẫu máy sấy tóc Dyson Supersonic r™, mang lại trải nghiệm sấy tóc chuẩn salon cho tất cả mọi người. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ những khách hàng mong muốn duy trì mái tóc đẹp hoàn hảo ngay tại nhà khi họ chưa có thời gian đặt hẹn tại salon.

Máy sẽ ra mắt cùng hai màu sắc mới là Ceramic Pink được lấy cảm hứng từ ánh hồng trang nhã của ngọc trai phương Đông, và Jasper Plum với sắc tím trầm ấm từ đá jasper quý hiếm (độc quyền tại các cửa hàng Dyson và trang Dyson.com.vn).

Máy được bán kèm với các đầu sấy phù hợp với mọi loại tóc

Trong tuần này, tại cửa hàng flagship của Dyson trên Đại lộ Opera, phố Rue Auber, Paris, sẽ hòa mình vào không khí sáng tạo và sôi động của Tuần lễ Thời trang. Dyson sẽ tổ chức sự kiện ra mắt giới hạn, mang đến cho những người yêu thích làm đẹp cơ hội trải nghiệm trực tiếp máy sấy tóc Dyson Supersonic r™ tại Dyson Beauty Lab, trước khi sản phẩm chính thức mở bán tại châu Âu vào tháng 4/2025.

Dyson Supersonic r™ sẽ lên kệ tại Mỹ và Mexico từ ngày mai, ngày 6 tháng 3, và sẽ tiếp tục ra mắt tại các thị trường khác trong những tuần tiếp theo.

Phiên bản màu xanh Vinca Blue/Topaz, với dây cáp dài hơn, sẽ tiếp tục được bán qua trang “Dành cho doanh nghiệp” (For Business) của Dyson và các nhà phân phối chuyên dụng. Nếu muốn đổi máy, các nhà tạo mẫu có thể chờ đón phiên bản màu mới với sắc đồng sáng và tím violet trơn thuộc dòng sản phẩm chuyên nghiệp, dự kiến ra mắt vào mùa hè này. Bên cạnh đó, máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Professional phiên bản gốc và máy duỗi tóc Dyson Corrale™ vẫn sẽ được phân phối dành riêng cho các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp.

Có thể nói, sự ra đời của Dyson Supersonic r™ đã hoàn thiện bộ sưu tập máy sấy tóc Dyson, mang đến ba lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu của người dùng. Dyson Supersonic™ là dòng máy sấy biểu tượng, lý tưởng cho nhu cầu sấy và tạo kiểu hằng ngày. Dyson Supersonic Nural™ tập trung chăm sóc da đầu và bảo vệ tóc tối ưu, trong khi Dyson Supersonic r™ – thiết kế mới nhất – nổi bật với khả năng sấy nhanh, tạo kiểu chính xác, đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp ngay tại nhà.

Thông tin mới nhất về các công nghệ sắp ra mắt của Dyson cũng như thời gian máy Dyson Supersonic r™ có mặt tại Việt Nam, xem tại LINK.

Dyson Máy sấy tóc Dyson Supersonic r™

