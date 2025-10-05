Dyson V16 Piston Animal™ mới, hút sạch và diệt chuẩn tối ưu

Dyson V16 Piston Animal™ mới

Cụ thể, Dyson V16 Piston Animal™ với đầu hút All Floor Cones™ Sense mới được trang bị thanh trục bàn chải hình nón, có khả năng đẩy bật cả những sợi tóc dài ngay khi vừa được hút vào, ngăn tóc quấn quanh và gây rối bàn chải. Thiết kế hình nón giúp tóc di chuyển dần từ phần giữa dày hơn ra hai đầu mảnh hơn, trước khi được đẩy trực tiếp vào thùng chứa.

Đầu hút này còn có khả năng tự động thích ứng với các loại sàn khác nhau, tự đồng điều chỉnh lực hút khi phát hiện sự thay đổi bề mặt, tự động thay đổi tốc độ quay của trục bàn chải để tăng tốc để chà sát mạnh mẽ, tối ưu trên thảm.

Động cơ Dyson Hyperdymium™ 900W thế hệ mới trên Dyson V16 Piston Animal™ cũng tạo lực hút mạnh mẽ lên đến 315AW và duy trì lực hút ổn định trong suốt quá trình làm sạch. Trong khi đó, đầu hút All Floor Cones™ Sense với thiết kế kép hình nón mới giúp gỡ rối cả tóc dài hoàn hảo. Ngoài ra, máy còn được trang bị hệ thống đèn LED, giúp soi rõ các hạt bụi tàng hình. Dyson cũng trang bị đầu hút Submarine™ 2.0 được nâng cấp mới, với sự kết hợp giữa công nghệ cấp nước, hút ẩm và loại bỏ bụi bẩn để làm sạch các vết tràn trên sàn cứng, kết hợp cùng chế độ cấp nước tùy chỉnh giúp xử lí các vết bẩn cứng đầu.

Ngăn chứa rác CleanCompaktor™ cũng được cải tiến mới, tính năng nén bụi và mảnh vụn để lưu giữ lượng bụi tích tụ lên tới 30 ngày, giúp dọn sạch rác dễ dàng mà không để sót bụi hay tóc bên trong. Ống rác CleanCompaktor™ thế hệ mới được ứng dụng công nghệ nén bụi giúp tăng đáng kể dung tích chứa rác, đồng thời mang lại trải nghiệm đổ bụi dễ dàng và hợp vệ sinh hơn. Thiết kế bên trong cũng được cải tiến khi toàn bộ bề mặt bên trong được tự động lau sạch trong quá trình đổ rác, đảm bảo không để sót lại bụi hay tóc thừa.

Người dùng Dyson V16 Piston Animal™ cũng có thể kết nối với ứng dụng MyDyson™, mang đến cho người dùng nhiều tiện ích và khả năng kiểm soát máy tốt hơn. Đồng thời, thông qua ứng dụng, người dùng có thể truy cập thêm các cài đặt mở rộng và nhận thông báo bảo dưỡng theo thời gian thực. Ứng dụng cũng cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước để chăm sóc và khai thác tối đa hiệu suất của máy hút bụi Dyson. Tất cả được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng, đồng thời đảm bảo hiệu suất tối ưu trong suốt thời gian sử dụng máy.

“Ngày nay, các gia đình cần những giải pháp vệ sinh đáp ứng nhịp sống bận rộn hằng ngày nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vượt trội. Tại Dyson, các kỹ sư luôn tìm cách giải quyết những vấn đề mà mọi người thường bỏ qua, và chúng tôi xem đó là động lực để tạo ra công nghệ tốt hơn mỗi ngày. Điển hình như Dyson V16 Piston Animal™, máy được trang bị đầu hút kép hình nón hoàn toàn mới, có khả năng gỡ rối ngay cả những sợi tóc dài nhất. Máy còn sở hữu động cơ thế hệ mới, giúp tạo lực hút mạnh mẽ lên đến 315AW và duy trì lực hút ổn định, kết hợp cùng hệ thống cảm biến và công nghệ bàn chải thông minh, giúp tự động điều chỉnh hiệu suất làm sạch trên mọi loại sàn. Tất cả những công nghệ này đều được tích hợp trong một thiết bị duy nhất nhằm mang đến trải nghiệm làm sạch mạnh mẽ, không gián đoạn và giải quyết mọi tình huống trong đời sống thường nhật.” Ông Asaph Ooi, Trưởng bộ phận kĩ thuật, lĩnh vực Chăm sóc sàn nhà tại Dyson, chia sẻ.

Ngoài ra, Dyson V16 Piston Animal™ còn có hệ thống lọc HEPA với cấu trúc khép kín hoàn toàn, gồm 5 lớp lọc, có khả năng giữ lại 99,99% hạt bụi siêu mịn nhỏ đến 0,1 micron (tương đương kích thước của chất gây dị ứng, vi khuẩn và virus). Nhờ đó, chỉ có không khí sạch được đi ra ngoài, đồng thời đảm bảo lực hút không suy giảm, hiệu suất luôn tối ưu trong mỗi lần dọn dẹp.

Máy cũng có thời gian sử dụng lên đến 70 phút với lực hút mạnh mẽ, trong khi viên pin có thể tháo rời để thay thế, giúp kéo dài thời gian sử dụng khi cần.