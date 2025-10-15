Doanh nghiệp số
Zalo cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn mới

Phạm Anh

Phạm Anh

14:59 | 15/10/2025
Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao thư cảm ơn cho Zalo vì những đóng góp trong công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam.
Chuyến thăm và làm việc của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đánh dấu 5 năm hợp tác giữa Zalo và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong 5 năm qua, Zalo đã đồng hành cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trong công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam.

Tính đến tháng 9/2025, Zalo đã phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi ra gần 1 tỷ tin nhắn tới người dân trên cả nước trong các thời điểm thiên tai, bão lũ, thời tiết khắc nghiệt.

Trong đợt bão Yagi năm 2024, Zalo đã phối hợp cùng Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi 238.7 triệu tin nhắn đến người dân tại các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi tình hình thiên tai khắc nghiệt thông qua trang Zalo OA (Official Account) “Cục Quản lý đê điều & PCTT”.

Zalo cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn mới
Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Trước đó, Zalo đã triển khai tính năng Zalo SOS giúp người dân cập nhật trạng thái cũng như kết nối cứu trợ khẩn cấp trong thời điểm thiên tai bão lũ. Thời điểm bão Bualoi gây ảnh hưởng tại nhiều tỉnh thành, tính năng Zalo SOS đã ghi nhận những con số rất lớn, phản ánh nhu cần được hỗ trợ của người dân trong thời điểm thiên tai. Tổng cộng, có khoảng 70.000 người dân tại các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Bắc chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn” trên Zalo, hơn 395.000 người ghi nhận an toàn. Đáng chú ý, với việc liên kết “Yêu cầu hỗ trợ” với tổng đài 112 trên Zalo SOS, có khoảng 33.000 cuộc gọi tới tổng đài 112 đã được thực hiện thông qua Zalo SOS.

Zalo cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn mới
Hai bên đã cùng ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn mới 2026 - 2028

Bên cạnh đó, Zalo cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng tiến hành lễ ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2028, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động phòng, chống thiên tai tại Việt Nam. Thoả thuận hợp tác mới giữa Zalo và Bộ Nông nghiệp và Môi trường thể hiện sự ghi nhận lớn của các cơ quan Nhà nước cho những đóng góp của Zalo trong công tác Chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khẳng định: “Thỏa thuận hợp tác lần thứ hai, có hiệu lực đến hết năm 2028, là bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa Cục và Zalo. Chúng tôi tin tưởng rằng trong giai đoạn tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, không chỉ kế thừa, duy trì các hoạt động hiện có mà còn nghiên cứu, phát triển thêm nhiều dịch vụ tiện ích mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền tin, cảnh báo thiên tai và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.”

Bà Lê Thị Kim Xuyến - Giám đốc Dịch vụ công và Chuyển đổi số, thể hiện cam kết của Zalo trong tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và công tác phòng chống thiên tai nói riêng. Bà Xuyến nói: “Chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng chống thiên tai không chỉ là áp dụng công cụ mới, mà tạo ra một cơ chế kết nối linh hoạt, nhân văn giữa Nhà nước và người dân. Đó cũng chính là sứ mệnh Zalo luôn theo đuổi: trở thành cầu nối tin cậy, giúp các cơ quan Nhà nước đưa thông tin đến người dân nhanh chóng và kịp thời trong những thời khắc quyết định. Việc ký kết hợp tác đánh dấu một bước tiến mới, không chỉ tiếp nối thành quả 5 năm qua, mà còn mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện và sâu sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa toàn bộ hệ sinh thái công nghệ từ Zalo Official Account đến Zalo Mini App để công tác phòng chống thiên tai ngày càng hiệu quả hơn.”

Zalo cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn mới
Zalo cũng nhận thư cảm ơn từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp & Môi trường

Là một nền tảng được đông đảo người dùng ưa chuộng, Zalo đã “chạm” tới cuộc sống của hàng triệu người dân. Và trong những thời điểm khó khăn nhất, Zalo đã trở thành ứng dụng công nghệ tiện lợi, dễ sử dụng, thân thiện giúp mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho người dân.

Zalo Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết hợp tác chiến lược

