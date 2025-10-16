Công nghệ định thời nano giây của Microchip bảo vệ hạ tầng trọng yếu toàn cầu

Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) công bố công nghệ SkyWire™ ngày 16/10, biến việc đồng bộ thời gian cho hạ tầng số thành hiện thực. Tích hợp vào tường lửa BlueSky™ Firewall 2200, SkyWire™ giúp đồng hồ mạng ở khoảng cách xa căn chỉnh thời gian chính xác đến nano giây.

Công nghệ SkyWire™ của Microchip giúp cho việc căn chỉnh và đối chiếu tín hiệu định thời trong phạm vi nano giây giữa các khu vực địa lý trở nên dễ dàng hơn

Ông Randy Brudzinski, Phó chủ tịch phụ trách mảng hệ thống tần số và định thời của Microchip, cho biết các hệ thống định thời phải đối chiếu độc lập với giờ chuẩn quốc tế UTC do các phòng thí nghiệm quốc gia quản lý và có thể truy xuất từ Cục đo lường 1uốc tế BIPM. Công nghệ SkyWire biến UTC thành nguồn truy cập rộng khắp, giúp triển khai hệ thống định thời quy mô lớn với khả năng đo lường và đối chiếu độc lập trên khoảng cách xa.

Nền tảng công nghệ xuất phát từ dịch vụ phân tích và đo lường thời gian TMAS của Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ (NIST). Các tổ chức cần duy trì định thời cục bộ chính xác đã sử dụng dịch vụ này từ trước. Tường lửa BlueSky GNSS 2200 với công nghệ SkyWire chuyển thành sản phẩm thương mại, cho phép các đơn vị vận hành hạ tầng trọng yếu kết nối với dịch vụ dữ liệu NIST TMAS.

Ông Andrew Novick, kỹ sư của NIST, khẳng định họ tạo ra tín hiệu định thời chính xác nhất để hỗ trợ hạ tầng quốc gia. Dịch vụ dữ liệu TMAS kết hợp phần cứng thương mại mang đến giải pháp có thể mở rộng cho bất kỳ ai cần tín hiệu định thời chính xác và có thể truy xuất nguồn gốc.

Với BlueSky GNSS Firewall 2200 và công nghệ SkyWire, các hệ thống tín hiệu định thời xa cách về mặt địa lý có thể được đối sánh với nhau và đối chiếu với các hệ thống căn chỉnh tín hiệu định thời được triển khai tại các phòng thí nghiệm đo lường trong phạm vi nano giây

Các hệ thống định thời xa cách về địa lý có thể đối sánh với nhau và đối chiếu với các hệ thống căn chỉnh triển khai tại các phòng thí nghiệm đo lường trong phạm vi nano giây nhờ BlueSky GNSS Firewall 2200 và công nghệ SkyWire. Khả năng đo lường mức độ đồng bộ và truy xuất nguồn gốc chính xác đến mức này trước đây chỉ thực hiện giữa các phòng thí nghiệm đo lường và viện nghiên cứu khoa học.

Các mạng lưới định thời quan trọng trong kiểm soát không lưu, giao thông, dịch vụ công cộng và dịch vụ tài chính giờ đây đạt được khả năng đồng bộ trong phạm vi nano giây giữa các đồng hồ. Điều này bảo vệ cơ sở hạ tầng của họ cho dù đồng hồ đặt ở vị trí nào. Các đồng hồ cung cấp tín hiệu định thời trong hạ tầng mạng trở thành xương sống của các hoạt động hạ tầng trọng yếu khi khả năng căn chỉnh chính xác ngày càng đóng vai trò then chốt cho trung tâm dữ liệu, công ty điện lực, mạng vô tuyến, hữu tuyến và tổ chức tài chính.

Các quốc gia trên thế giới có thể sao chép giải pháp này bằng năng lực công nghệ SkyWire của Microchip trong bộ phần mềm TimePictra®. Phần mềm này cung cấp các tính năng và chức năng tương tự dịch vụ dữ liệu NIST TMAS. Các phòng thí nghiệm đo lường, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp toàn cầu có thể triển khai bộ phần mềm TimePictra và Tường lửa BlueSky GNSS 2200 với công nghệ SkyWire để có được giải pháp đầu cuối riêng cho việc đo lường, căn chỉnh và đối chiếu tín hiệu định thời có thể truy xuất nguồn gốc.

Microchip đã tích lũy hơn 75 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp tín hiệu định thời. Microchip cung cấp danh mục sản phẩm đồng hồ và tín hiệu định thời toàn diện, từ thẻ máy chủ định thời plug-in nhỏ gọn đến hệ thống thang đo tín hiệu định thời quốc gia trên nhiều tủ rack. Các giải pháp định thời của Microchip luôn tin cậy và linh hoạt, đóng góp chính cho tín hiệu định thời của thế giới.