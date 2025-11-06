Chuyển đổi số
Delta Electronics mang gì đến VIAF 2025?

Hồng Anh

Hồng Anh

10:00 | 06/11/2025
Đây là Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam - Vietnam Industrial Automation Fiesta (VIAF) 2025 với chủ đề “Từ Linh kiện đến Giải pháp: Kiến tạo Sản xuất Thông minh tại Việt Nam” vừa được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh.
Microchip hợp tác Delta Electronics phát triển chip silicon carbide tiết kiệm năng lượng
IEAE 2025 thúc đẩy hợp tác công nghệ và phát triển ngành điện tử thông minh tại Việt Nam
Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025

Tại đây, tập đoàn hàng đầu thế giới về giải pháp quản lý năng lượng và công nghệ xanh thông minh, Delta Electronics, đã giới thiệu hàng loạt giải pháp nổi bật như hệ thống vặn vít tự động với robot SCARA, hệ thống giám sát và điều khiển cơ sở hạ tầng (FMCS) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng giải pháp Digital Twin.

Tất cả những giải pháp công nghệ tự động hóa sản xuất tích hợp này đều giúp nâng cao hiệu suất, độ chính xác và tính linh hoạt trong quy trình, hướng đến thúc đẩy ngành sản xuất đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Delta Electronics mang gì đến VIAF 2025?
Delta Electronics giới thiệu loạt giải pháp tự động hóa mới tại triển lãm VIAF 2025

Chia sẻ về các giải pháp được Delta Electronics giới thiệu lần này, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Quốc gia Delta Electronics Việt Nam, cho biết: “Việt Nam đang nhanh chóng vươn lên trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời đón nhận các xu hướng phát triển xanh như giảm phát thải carbon, nâng cao hiệu quả năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và phương tiện di chuyển điện. Tham gia triển lãm VIAF 2025, Delta mong muốn giới thiệu những giải pháp tự động hóa công nghiệp và sản xuất thông minh tiên tiến có thể đồng hành cùng quá trình chuyển đổi này. Từ lắp ráp thông minh, điều khiển chuyển động đến giám sát cơ sở hạ tầng và ứng dụng Digital Twin, các hệ thống tự động hóa tích hợp của Delta giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, duy trì chất lượng ổn định và vận hành bền vững hơn. Với kinh nghiệm thực tiễn và năng lực kỹ thuật tại Việt Nam, Delta cam kết tiếp tục hỗ trợ ngành công nghiệp trong nước phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.”

Delta Electronics mang gì đến VIAF 2025?
Có thể kể đến như hệ thống vặn vít tự động với robot SCARA, hệ thống giám sát và điều khiển cơ sở hạ tầng (FMCS) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng giải pháp Digital Twin.

Theo đó, các công nghệ nổi bật của Delta Electronics có thể kể đến như: Giải pháp Vặn vít thông minh của Delta mang đến cách tiếp cận toàn diện cho quy trình siết vít trong sản xuất. Giải pháp kết hợp công nghệ động cơ servo, cảm biến mô-men xoắn và phần mềm điều khiển hiện đại, cùng với kinh nghiệm sản xuất lâu năm của Delta, giúp đáp ứng các yêu cầu cao về độ chính xác và chất lượng trong nhiều dây chuyền lắp ráp khác nhau.

Bên cạnh đó, Hệ thống Quản lý và Điều khiển Cơ sở hạ tầng (FMCS) được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu vận hành thực tế, đồng thời theo dõi tình trạng thiết bị theo thời gian thực. Nhờ đó, hệ thống có thể điều khiển thông minh để tối ưu mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí vận hành và lượng khí thải carbon hằng năm. Giải pháp này còn cho phép doanh nghiệp quản lý tập trung các hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC), hệ thống chiếu sáng và điện năng một cách hiện đại, thông minh và bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng điện năng nhờ vào thế mạnh của Delta trong lĩnh vực giải pháp điện.

Một giải pháp khác cũng được Delta Electronics giới thiệu lần này, đó chính là giải pháp Digital Twin của Delta, giải pháp này cho phép các doanh nghiệp mô phỏng, trực quan hóa và tối ưu quy trình sản xuất trước khi triển khai thực tế. Bên cạnh đó thì Digital Twin cũng giúp kết nối dữ liệu cơ khí, điện và hệ thống điều khiển trong cùng một môi trường số, từ đó giúp rút ngắn thời gian thiết kế, ngăn ngừa điểm nghẽn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời hỗ trợ bảo trì dự đoán và cải tiến liên tục.

Delta Electronics mang gì đến VIAF 2025?
Gian hàng Delta Electronics tại triển lãm VIAF 2025

Ngoài ra, Delta cũng sẽ giới thiệu hệ thống ép Servo, robot công nghiệp, thiết bị thông minh và giải pháp điều hòa – thông gió (HVAC), cho thấy vai trò của chuyển đổi số trong việc giúp nhà máy hiện đại vận hành hiệu quả hơn về năng lượng và minh bạch hơn trong quản lý.

Triển lãm VIAF 2025 diễn ra từ ngày 5–7 tháng 11 năm 2025 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh.

Delta Electronics VIAF 2025 giải pháp tự động hóa công nghiệp tích hợp Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam

Microchip hợp tác Delta Electronics phát triển chip silicon carbide tiết kiệm năng lượng

Microchip hợp tác Delta Electronics phát triển chip silicon carbide tiết kiệm năng lượng

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

