Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Công nghệ Ethernet cung cấp giao tiếp tốc độ cao, tin cậy cần thiết để kết nối và điều khiển các thiết bị công nghiệp theo thời gian thực. Khả năng mở rộng và độ linh hoạt của công nghệ này trong việc hỗ trợ các giao thức như TSN đảm bảo khả năng tích hợp liền mạch cho các môi trường công nghiệp có yêu cầu cao.

Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) ra mắt thế hệ tiếp theo của thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet LAN9645xF và LAN9645xS với cấu hình đa cổng và các tùy chọn tính năng để đạt được độ tin cậy và tính linh hoạt cao nhất.

Thiết bị chuyển mạch LAN9645xF và LAN9645xS GbE thế hệ mới của Microchip có khả năng cấu hình dễ dàng với nhiều cổng và các tính năng nâng cao

Các thiết bị chuyển mạch LAN9645xF/S có nhiều cấu hình để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng cụ thể. Sản phẩm có sẵn các tùy chọn 5, 7 và 9 cổng với tối đa 5 cổng PHY 10/100/1000BASE-T tích hợp. Độ linh hoạt này được nâng cao nhờ khả năng hoạt động trong cấu hình hệ thống không được quản lý độc lập hoặc ở chế độ được quản lý với khả năng hỗ trợ đầy đủ Kiến trúc chuyển mạch phân tán Linux (DSA) trên máy chủ được kết nối.

Thiết bị LAN9645xF hỗ trợ các tính năng nâng cao như Mạng nhạy cảm với thời gian (TSN) và Cầu nối video âm thanh (AVB) ở chế độ hoạt động được quản lý. Phiên bản này nâng cao độ tin cậy của mạng bằng khả năng dự phòng phần cứng theo tiêu chuẩn IEC 62439-3 cho Giao thức dự phòng song song (PRP) và Dự phòng liền mạch có độ khả dụng cao (HSR), cho phép chuyển mạch dự phòng một cách liền mạch và không làm mất gói tin khi xảy ra sự cố.

Thiết bị LAN9645xS hỗ trợ chuyển mạch Ethernet tiêu chuẩn với một số hỗ trợ cho Giao thức thời gian chính xác (PTP) và được thiết kế để sử dụng như một thiết bị chuyển mạch không được quản lý chi phí thấp.

Ông Charlie Forni, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh giải pháp mạng và truyền thông của Microchip cho biết: "Các thiết bị LAN9645x F/S của chúng tôi giúp khách hàng cắt giảm chi phí hệ thống đồng thời triển khai các tính năng TSN và dự phòng tiên tiến bằng cách kết hợp nhiều tính năng vào một giải pháp duy nhất".

Microchip hỗ trợ các sản phẩm của mình bằng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu và bộ công cụ phát triển đầy đủ để giúp khách hàng thiết kế và triển khai mạng công nghiệp của họ một cách dễ dàng hơn.

LAN9645xF/S của Microchip cung cấp các giải pháp mạng hiệu suất cao, thích ứng cho các ứng dụng Ethernet công nghiệp, cũng như cho các thị trường như hàng không vũ trụ và quốc phòng, trung tâm dữ liệu và phát triển bền vững.

Các thiết bị Ethernet này tích hợp một cách liền mạch với các sản phẩm trong hệ sinh thái của Microchip bao gồm MCU, bộ nhớ và giải pháp định thời, tạo nên các hạ tầng mạng tin cậy và có thể mở rộng cho các môi trường đòi hỏi khắt khe.

Các thiết bị chuyển mạch LAN9645xF và LAN9645xS được hỗ trợ bởi LAN96459 EDS2 Daughter Card (EV14H52A) để sử dụng với Bảng mạch dùng thử Curiosity (EVB) tương thích, cũng như Bảng mạch cơ sở không được quản lý LAN96459 độc lập (EV03E14A) cho các thử nghiệm theo mô hình không được quản lý.

LAN96459 EDS2 daughter card, khi được sử dụng với máy chủ Curiosity EVB, có thể sử dụng phần mềm Kiến trúc chuyển mạch phân tán Linux (DSA).

Microchip cho biết, các thiết bị chuyển mạch LAN9645xF và LAN9645xS hiện có sẵn với số lượng mẫu hạn chế. Khách hàng có thể mua trực tiếp từ Microchip hoặc liên hệ với đại diện bán hàng hoặc nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới của Microchip.