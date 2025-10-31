Vietjet đặt mua 100 máy bay Airbus A321neo

Thỏa thuận quan trọng này tiếp nối đơn hàng đặt mua 20 máy bay thân rộng A330neo trước đó của Vietjet vào tháng 5, qua đó củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Airbus.

Chia sẻ về thương vụ này, ông Benoît de Saint-Exupéry, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kinh doanh máy bay thương mại của Airbus, cho biết: “Hiệu quả vận hành và tính linh hoạt đã được chứng minh của A321neo khiến mẫu máy bay này là nền tảng lý tưởng hỗ trợ cho kế hoạch mở rộng đầy tham vọng của Vietjet. Kết hợp với A330neo, đội bay này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất và sự tương đồng xuyên suốt khi vận hành, đây là những đặc điểm nổi bật của dòng sản phẩm Airbus.”

A321neo là phiên bản có kích thước lớn nhất của dòng máy bay A320neo, dòng máy bay bán chạy nhất của Airbus

A321neo là phiên bản có kích thước lớn nhất của dòng máy bay A320neo bán chạy nhất của Airbus, có tầm bay xa và hiệu suất vượt trội. Nhờ vào sự kết hợp động cơ thế hệ mới và đầu cánh Sharklet, A321neo giảm 50% tiếng ồn, tiết kiệm hơn 20% nhiên liệu cũng như giảm khí thải CO₂ so với các máy bay thân hẹp thế hệ trước, tối ưu hoá trải nghiệm bay thoải mái của hành khách.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2025, gần 100 khách hàng trên toàn thế giới đã đặt mua hơn 7.100 máy bay A321neo. Đây là dòng máy bay có thể vận hành với tối đa 50% nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Airbus đặt mục tiêu nâng khả năng sử dụng SAF lên đến 100% vào năm 2030 cho mẫu máy bay này, trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của ngành hàng không.