Nguyễn Hà Linh trở thành Hoa khôi Miss Glamour Pearl 2025

Vòng chung kết cuộc thi Miss Glamour Pearl 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Hà Linh – sinh viên khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN). Cô vượt qua 11 thí sinh còn lại để trở thành tân Hoa khôi, đồng thời giành giải phụ “Thí sinh trình diễn áo dài duyên dáng”.

Tại cuộc thi, Hà Linh thể hiện sự tự tin, kỹ năng sân khấu và phong thái chuyên nghiệp. Ở phần thi tài năng, cô trình bày ca khúc “Sống như những đóa hoa”, kết hợp piano, tạo dấu ấn cảm xúc với khán giả.

Hoa khôi Miss Glamour Pearl 2025 Nguyễn Hà Linh.

Trong phần thi ứng xử với câu hỏi về lựa chọn giữa đam mê và trách nhiệm, Hà Linh trả lời:“Đam mê giúp phụ nữ sống có ý nghĩa hơn, trách nhiệm giúp phụ nữ sống vững vàng hơn. Hai điều ấy hoàn toàn có thể song hành để tạo nên giá trị cho cuộc đời.”Phần trả lời được ban giám khảo đánh giá sâu sắc, điềm tĩnh và thuyết phục.

Chia sẻ sau đăng quang, Hà Linh cho biết mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực, chủ động khám phá bản thân tới cộng đồng sinh viên: “Tuổi trẻ không dài, đừng lãng phí vào việc chần chừ”. Đây chính là lời nhắc nhở giúp cô luôn mạnh dạn, chủ động bứt phá để chinh phục những mục tiêu của tuổi trẻ.

Trong đêm chung kết, thí sinh Nguyễn Hà Linh đã xuất sắc trở thành Hoa khôi Miss Glamour Pearl 2025.

Miss Glamour Pearl 2025 là chương trình thường niên do Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) tổ chức, dành riêng cho các nữ sinh viên năm thứ nhất của khoa. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp toàn diện bao gồm sắc vóc, trí tuệ, bản lĩnh, đồng thời là môi trường nuôi dưỡng sự tự tin, tư duy phản biện và các giá trị nhân văn cho thế hệ sinh viên hiện đại.

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – Trưởng khoa Kinh tế phát triển, Chủ tịch cuộc thi – cho biết khoa hướng tới đào tạo thế hệ sinh viên toàn diện với 5 trụ cột: Kinh tế – Luật – Ngoại ngữ – Công nghệ – Nghệ thuật.