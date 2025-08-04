Lộ diện 3 ứng viên Việt Nam tranh vương miện Hoa hậu - Nam vương Cộng hòa Liên lục địa Quốc tế 2025

Ba đại diện ưu tú của Việt Nam gồm: Vũ Thị Huyên - Á hoàng 1 cuộc thi Doanh nhân Tài sắc Việt 2025 cùng hai Nam vương Lê Thanh Dũng (Thanh Hóa) và Tạ Văn Chiến (Quảng Ninh).

Vũ Thị Huyên - Á hoàng 1 cuộc thi Doanh nhân Tài sắc Việt 2025 hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Charity. Với vẻ đẹp thanh lịch, thần thái cuốn hút cùng câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình cá nhân, Vũ Thị Huyên được kỳ vọng là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

3 gương mặt đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu – Nam vương Cộng hòa Liên lục địa Quốc tế 2025.

Vũ Thị Huyên chia sẻ: “Tôi sẽ mang theo niềm tự hào dân tộc, mang theo những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam để lan tỏa tại cuộc thi. Đây là hành trình tôi không đi một mình mà mang theo niềm tin, tình yêu của hàng triệu trái tim Việt Nam.”

Cùng với Vũ Thị Huyên , hai gương mặt nam nổi bật là Lê Thanh Dũng (Thanh Hóa) và Tạ Văn Chiến (Quảng Ninh) cũng được giới thiệu là ứng viên tiềm năng. Nếu Lê Thanh Dũng gây ấn tượng bởi phong thái đĩnh đạc, tinh thần tự hào quê hương, thì Tạ Văn Chiến nổi bật với hình ảnh một người trẻ bản lĩnh, nhân ái và khát vọng lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Việt Nam đề cử 3 đại diện tham dự đấu trường quốc tế cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Cộng hòa Liên lục địa Quốc tế 2025 diễn ra tại Philipines.

Phó Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Cộng hòa Liên lục địa Quốc tế 2025 - bà Lê Thị Ngọc Lan cho biết: “Cuộc thi không chỉ tôn vinh nhan sắc, mà còn lan tỏa hình ảnh Việt Nam - một đất nước hòa bình, nghĩa tình và đầy khát vọng đến với bạn bè năm châu.

Cuộc thi Hoa hậu – Nam vương Cộng hòa Liên lục địa Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra cuối năm nay tại Philippines. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần cống hiến, ba đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái của người Việt trên bản đồ nhan sắc toàn cầu.