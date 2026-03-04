Meta âm thầm thử nghiệm tích hợp mua sắm vào Meta AI tại Mỹ

Ảnh minh họa

Meta đang thử nghiệm tích hợp trải nghiệm mua sắm đầy đủ trực tiếp vào Meta AI phiên bản web, hiện chỉ hiển thị với người dùng tại Mỹ. Ở các bản cập nhật gần đây, giao diện xuất hiện thêm mục mua sắm riêng song quy trình thanh toán cuối cùng chưa hoàn thiện trong giai đoạn thử nghiệm này. Techtimes thông tin.

Khi người dùng nhập nội dung liên quan đến sản phẩm, hệ thống tự động tiến hành tìm kiếm và hiển thị tiến trình xử lý theo thời gian thực. Kết quả xuất hiện dưới dạng băng chuyền thẻ sản phẩm kèm hình ảnh minh họa. Người dùng nhấn vào từng sản phẩm để mở bảng thông tin bên cạnh, gồm mô tả chi tiết, hình ảnh và tùy chọn mua nhanh. Tuy vậy, nút mua và bước thanh toán cuối cùng vẫn chưa hoạt động trong phiên bản thử nghiệm hiện tại.

Tính năng này nằm trong định hướng thương mại hóa AI mà CEO Mark Zuckerberg đã công bố với các nhà đầu tư. Theo Bloomberg, CEO Zuckerberg cho biết các mô hình AI sắp ra mắt của Meta sẽ tạo ra "tác động đáng kể đối với thương mại", bao gồm các công cụ mua sắm dạng tác nhân giúp người dùng khám phá sản phẩm từ danh mục doanh nghiệp của hãng.

Meta gia nhập cuộc đua này với lợi thế là hệ sinh thái người dùng sẵn có trên Facebook, Instagram và WhatsApp, nơi hành vi mua sắm xã hội đã hình thành từ nhiều năm trước, tạo ra nền tảng mà ChatGPT hay Gemini chưa có.

Bước đi này đặt Meta AI vào thế cạnh tranh trực tiếp với trợ lý mua sắm của OpenAI qua ChatGPT, của Google qua Gemini và của Perplexity với trải nghiệm mua sắm được giới thiệu như một giải pháp trọn gói.

Để củng cố hạ tầng cho tham vọng thương mại, Meta mua lại Manus, một công nghệ tác nhân AI tự động nhằm nâng cao khả năng hội thoại và mở rộng quy mô thương mại xã hội. Điều này cho thấy Meta không dừng lại ở hiển thị sản phẩm mà hướng tới tự động hóa toàn bộ hành trình mua sắm của người dùng.

Về mặt kỹ thuật, một số truy vấn trên Meta AI được cho là được định tuyến nội bộ qua Gemini 3 của Google. Đây là chi tiết độc lập với mô hình AI nội bộ mang tên mã Avocado mà Meta đang phát triển song song.

Theo Testing Catalog, Avocado do Meta Superintelligence Labs phát triển, dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2026 với trọng tâm là khả năng suy luận nâng cao và viết mã. Hiện chưa rõ hệ thống mua sắm cuối cùng sẽ vận hành hoàn toàn trên Avocado hay tiếp tục kết hợp với các mô hình bên ngoài.

Meta chưa công bố thời điểm triển khai chính thức tính năng mua sắm trên Meta AI.