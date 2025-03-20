Lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết

Với thông điệp "Hành trình từ trái tim đến trái tim", lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho phụ nữ khuyết tật đã được tổ chức, mở ra cánh cửa mới để tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và nghị lực phi thường của những người phụ nữ đặc biệt.

Cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết - Miss Crescent Moon Vietnam 2025 do Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Dương tổ chức. Cuộc thi có sự đồng hành của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và phát triển năng lực Người Khuyết tật Việt Nam, Tập đoàn Becamex, Công ty Yến đảo Nha Trang, Cộng đồng Nik và nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ là nơi để các thí sinh độ tuổi từ 18 - 45 thể hiện nhan sắc, tài năng, mà còn là một diễn đàn để truyền tải những câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí phi thường, vượt qua nghịch cảnh và khẳng định giá trị của bản thân trong xã hội.

Ngoài việc đáp ứng quy định về độ tuổi, các thí sinh cần có năng khiếu như hát, múa, nhảy, đàn, kể chuyện, diễn thuyết hoặc các biệt tài khác...

Bên cạnh đó, thí sinh cần đảm bảo có tình trạng sức khỏe và tâm lý tốt; chưa có tiền án tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các thí sinh khi đăng ký tham dự sẽ được các chuyên gia hỗ trợ tập luyện tư vấn các kỹ năng trình diễn, thuyết trình và chuẩn bị trang phục, giấy tờ pháp lý.

Ban Tổ chức cho biết, tính đến thời điểm này, cuộc thi đã có hơn 100 thí sinh tham gia và đang được đào tạo các phần thi tài năng, phong thái biểu diễn.

Sau vòng Sơ khảo diễn ra vào ngày 1/5, cuộc thi sẽ chọn ra 70 gương mặt bước tiếp vào vòng Bán kết vào ngày 2/5. Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 3/5/2025 sẽ là sự tranh tài của 30 thí sinh xuất sắc nhất. Tất cả các vòng sẽ được diễn ra tại Nhà hát Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Dương.

Các phần thi dự kiến gồm: Trình diễn thời trang, thi bản lĩnh - tài năng. Thí sinh đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ nhận vương miện Hoa hậu Trăng khuyết cùng tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Á hậu 1 nhận phần thưởng trị giá 250 triệu đồng, Á hậu 2 nhận phần thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Ngoài ra còn có danh hiệu phụ: Người đẹp có nụ cười đẹp nhất, Người đẹp truyền cảm hứng, Người đẹp tài năng, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp có gương mặt khả ái nhất, Người đẹp có làn da đẹp nhất, Người đẹp có vóc dáng đẹp nhất, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Truyền thông.

“Hoa hậu trăng khuyết” khẳng định sự đóng góp quan trọng của người khuyết tật trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, là sân chơi lan tỏa câu chuyện truyền cảm hứng - câu chuyện nhân văn cuộc đời mang lại, những thông điệp tốt đẹp tuyên truyền, giáo dục cho mọi người nhận thấy năng lượng, tài năng của mỗi con người.